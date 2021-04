Turkkilaiset diplomaattilähteet: USA peruuttanut kahden sotalaivan siirtämisen Mustallemerelle

Turkkilaisten diplomaattilähteiden mukaan Yhdysvallat olisi peruuttanut kahden sotalaivan siirtämisen Mustallemerelle. Asiasta kertoo Turkin valtiollinen uutistoimisto Anadolu diplomaattilähteisiinsä nojaten.

Lähteiden mukaan ensimmäinen amerikkalainen sotalaiva ei ollut kulkenut Bosporinsalmen läpi 14. huhtikuuta mennessä. Anadolun mukaan molempien alusten siirrot olisi peruutettu.

Kahden amerikkalaisen sotalaivan on ollut määrä siirtyä tämän viikon aikana Välimereltä Mustallemerelle. Taustalla on Venäjän joukkojen keskittäminen Ukrainan rajoille sekä Venäjän miehittämälle Krimille. Sotilasvarustelun myötä muun muassa Venäjän ja Naton sanailu on kiihtynyt.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden keskustelivat tiistaina jännitteiden lievittämiseksi Ukrainassa.

Lähteet: AFP