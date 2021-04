Suomesta lähtee tänään ensimmäinen juna Japaniin yli 30 vuoteen – Nurminen Logistics laajentaa Aasian-reittejään

Logistiikkayhtiö Nurminen Logistics laajentaa junayhteyksiään Aasiassa.

Tänään torstaina yhtiö lähettää matkaan ensimmäisen konttijunan Helsingistä kohti Japanin Yokohamaa. Yhtiöllä on käynnissä neuvottelut 18 vastaavasta konttijunasta Japaniin, ja reitti on tarkoitus muuttaa säännölliseksi, kun tarvittavat luvat on saatu.

Yli 10 000 kilometrin pituinen reitti kulkee Helsingistä Venäjälle Nahodkaan Vostotšnyin satamaan ja sieltä meriteitse Yokohamaan.

Yhtiön mukaan edellisen kerran Suomesta on lähtenyt juna Japaniin yli 30 vuotta sitten. Yhtiö kertoo laajentavansa Japaniin voimakkaasti kasvaneen kysynnän vuoksi.

Nyt Yokohamaan viedään 41 kontillista elintarvikepakkauksiin tarvittavaa kartonkia.

– Kyseessä on yhdelle asiakkaalle toteutettava kokojuna, mutta koska kysyntää Japaniin suuntautuvalle viennille ja tuonnille on paljon, uskomme, että junia Suomen ja Japanin välillä tullaan tekemään useampia, Nurminen Logisticsin myyntijohtaja Marjut Linnajärvi sanoo tiedotteessa.

Tulevaisuudessa yhtiön tarkoituksena on viedä Japaniin lohta Narvikista Kouvolan ja Vainikkalan kautta. Neuvottelut kuljetuksista ovat menossa.

Useita uusia yhteyksiä

Japanin-yhteys ei ole yhtiön ainoa uusi avaus. Uusia kohteita on Japanin lisäksi myös Kiinassa.

Nurminen Logistics on avannut uuden reitin Helsingistä Kiinan Jianzhouhun. Junia lähtee joka toinen viikko.

Ensimmäinen vientijuna reitillä saapui määränpäähänsä huhtikuun alussa. Lisäksi Helsingistä Jinanin kautta Kiinan Tianjiniin lähti maaliskuun lopussa yhtiön asiakkaan kokojunakuljetus.

Vuonna 2018 alkanut Nurmisen junaliikenne on kulkenut tähän asti Helsingistä ja Norjan Narvikista Kiinan eri kohteisiin ja takaisin. Maahan on viety norjalaista lohta. Tällä hetkellä Kiinan ja Kazakstanin raja on koronan takia kiinni lämpösäädellyiltä kuljetuksilta, mutta tarkoitus on alkaa viemään kalaa eri tavalla pakattuna.

Tänä vuonna Kouvolan ja Vainikkalan kautta menee ennätysmäärä konttijunia Kiinaan ja Aasiaan.