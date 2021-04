Katso video: Tuli runteli 850-vuotiasta Notre-Damen katedraalia tasan kaksi vuotta sitten – Tavoitteena yhä ovien avaaminen Pariisin olympiavuonna 2024

Kaksi vuotta sitten, huhtikuun 15. päivän iltana, Ranskassa ja maailmalla seurattiin, miten tuli tuhosi Pariisin maamerkkiä, historiallista Notre-Damen katedraalia.

Tulipalo tuhosi 850-vuotiaan katedraalin katon puiset tukipalkit ja keskitorni romahti. Tuli uhkasi myös kellotorneja ja ulkoseiniä, mutta kaikkien helpotukseksi katedraali välttyi tuhoutumasta kokonaan. Myös suuri osa taideteoksista ja pyhäinjäännöksistä onnistuttiin pelastamaan.

Nyt kunnostustyöt ovat täydessä vauhdissa. Sadat työntekijät hyörivät katedraalilla varmistamassa sen rakenteita ja viemässä pois palon tuhoamia osia. Poistaa on täytynyt muun muassa valtava, osin sulanut rakennusteline, joka oli pystytetty ennen paloa keskitornin ympärille kunnostustöitä varten.

Notre-Damen katedraali kuvattuna 13. huhtikuuta. Chesnot / Getty Images

Tuoreimpana saavutuksena kirkosta on viety pois kaikki palanut puumateriaali, kertoo Architectural Digest -nettisivusto. (siirryt toiseen palveluun)

Tuhoutuneen tornin paikalla katossa on yhä reikä, sillä varsinainen restaurointi pääsee alkamaan vasta ensi vuonna. Restaurointia varten on kuivumassa tuhatkunta varta vasten valikoitua tammirunkoa. Niiden pitää antaa kuivua vuoden, puolentoista ajan. Osa puista on jopa 200-vuotiaita, kertoo Ranskan metsähallinnon edustaja Architectural Digestille.

Metsurit kaatoivat maaliskuussa Le Lesmessä Pohjois-Ranskassa tammea Notre-Damen katedraalin kehikkoa varten. Stella Pictures / AOP

Urakan valtavuudesta huolimatta Ranska pitää yhä kiinni presidentti Emmanuel Macronin kaksi vuotta sitten asettamasta tavoitteesta, että goottilaisen arkkitehtuurin helmi saataisiin avattua yleisölle viisi vuotta palon jälkeen, 15. huhtikuuta 2024.

Näin katedraali olisi avoinna, kun Pariisissa järjestetään samana vuonna kesäolympialaiset.

Työ sujuu, mutta sitä on paljon

Koronapandemia keskeytti katedraalin kunnostustyöt viime vuonna kolmeksi kuukaudeksi, mutta kesäkuusta lähtien työt ovat jatkuneet.

Restaurointiurakkaa johtava kenraali Jean-Louis Georgelin sanoo töiden etenevän siihen malliin, että tavoite avaamisesta vuonna 2024 on edelleen voimassa. Työtä on kuitenkin paljon, ja sitä jatketaan senkin jälkeen, hän toteaa uutistoimisto AFP:lle.

Restaurointiurakkaa johtaa kenraali Jean-Louis Georgelin (vasemmalla). Christophe Petit Tesson / EPA

Myös restaurointiin varoja keräävän Notre-Damen ystävät -järjestön (siirryt toiseen palveluun) johtaja Michel Picaud arvioi, (siirryt toiseen palveluun) että vaikka ihmiset pääsisivät katedraaliin kolmen vuoden päästä, restaurointi jatkunee edelleen.

Joidenkin arvioiden mukaan voi kulua jopa 20 vuotta ennen kuin katedraali on entisessä loistossaan.

Katedraalia alettiin aikoinaan rakentaa vuonna 1163 ja se valmistui vasta vuonna 1345.

Näin palo tuhosi Notre Damen 2019

Satoja miljoonia euroja koossa

Ranskan hallitus ei ole vielä arvioinut, paljonko katedraalin korjaaminen tulee maksamaan.

Katedraalia peittivät rakennustelineet 13. huhtikuuta. Chesnot / Getty Images

Matkailulehti Afar kertoo (siirryt toiseen palveluun) vertailun vuoksi, että Britannian parlamenttirakennusten kunnostustöiden on arvioitu maksavan jopa 6,7 miljardia euroa.

Notre-Damen katedraalin restaurointityötä helpottaa se, että lahjoittajilta on kerätty yli 830 miljoonaa euroa.

Summasta 70 miljoonaa on lahjoitettu ulkomailta, ja siitä puolet Yhdysvalloista.

Monet suuret ranskalaisyritykset ja varakkaat suvut lupasivat isoja lahjoituksia heti palon jälkeen, mutta myös pienempiä lahjoituksia on paljon.

Georgelinin mukaan lahjoituksia tarvitaan kuitenkin lisää.

Valtio omistaa katedraalirakennuksen kuten muutkin uskonnolliset rakennukset Ranskassa, eikä sitä ole vakuutettu (siirryt toiseen palveluun). Valtio kanavoi lahjoitukset neljän järjestön kautta.

Notre Damen katedraalissa on järjestetty jo pienempiä tapahtumia. Kuvassa kiirastorstain seremonia 1. huhtikuuta. Christophe Ena / AOP

Palon syy ei vieläkään tiedossa

Tutkimukset palon syystä ovat edelleen käynnissä.

Tutkijat eivät ainakaan toistaiseksi epäile rikosta. Mahdollisina syinä pidetään muun muassa oikosulkua tai huolimatonta tupakointia.

Tutkijat ovat saaneet kerättyä todisteet palopaikalta, ja satoja silminnäkijöitä on kuultu. Seuraavaksi todisteet analysoidaan, mikä voi kestää kuukausia, kertoo tutkimuksia lähellä oleva lähde AFP:lle.

Rakennustyöläisiä töissä Notre-Damen katedraalilla 1. maaliskuuta. Ammar Abd Rabbo / AOP

Palon laajuus kuitenkin vaikeuttaa johtopäätösten tekoa.

– Ei pysty varmuudella sanomaan, että voisimme jonain päivänä kertoa palon syyn, nimettömänä esiintynyt AFP:n lähde sanoo.

Katedraalin turvatoimissa on havaittu monia puutteita. Esimerkiksi hälytysjärjestelmän puutteet lykkäsivät palokunnan saapumista.

Palon vuosipäivänä presidentti Macron vieraili katedraalin rakennustyömaalla. Hän kiitti kahdessa vuodessa saavutettua edistystä huimaksi ja toisti tavoitteen katedraalin avaamisesta ainakin jossakin muodossa vuonna 2024.

Aiheesta aiemmin:

Tulipalossa pahoin vaurioituneen Notre Damen katedraalin krypta avautui, näyttely esittelee aiemman alennustilan – video

Notre Damen katedraalin tuhoisasta palosta tulee tänään kuluneeksi vuosi – tältä palo näytti

Lähteet: AFP, AP, Yle Uutiset