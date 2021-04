Pekka Haavisto Ukrainan tilanteesta: Toivottavasti kyse on vain Venäjän sotaharjoituksesta, jolla on alun lisäksi loppu

Seitsemän vuotta hiljaisena jatkunut sota Ukrainassa on vaarassa leimahtaa uudelleen ilmiliekkeihin, sillä Venäjä on siirtänyt raskasta kalustoaan Ukrainan rajalle. Mistä Ukrainan sodassa on kyse, miksi se jatkuu edelleen, ja miltä tilanne näyttää paikan päältä katsottuna? Samin ja Toivon vieraana on Ylen ulkomaantoimittaja Antti Kuronen etäyhteydellä Ukrainasta.