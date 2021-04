Ruisrock perutaan koronan vuoksi jo toistamiseen

Ruisrock-festivaali peruutetaan.

Koronaviruspandemian vuoksi Turun Ruissalossa järjestettävä kesäfestivaali Ruisrock perutaan. Kyseessä on jo toinen vuosi peräkkäin kun tapahtumaa ei järjestetä.

Ruisrockin järjestäjien mukaan korona toi kesään merkittäviä epävarmuustekijöitä. Kun varmuutta järjestämisedellytyksistä ei ole, niin festivaali päätettiin peruuttaa. Festivaali siirtyy vuoden 2022 heinäkuuhun.

Festivaalijärjestäjien mukaan ensi kesäksi lipun ostaneet voivat säilyttää lippunsa ja käyttää sen vuonna 2022. Myös vuoden 2020 käyttämättä jääneet ja säästetyt liput käyvät vuoden 2022 Ruisrockissa. Liput voi myös palauttaa.

– Suurin toiveemme kuluneen vuoden aikana on ollut, että pääsisimme järjestämään taas Ruisrockin. Yleisön, esiintyjien ja meidän kaikkien kaipuu festareille on ollut käsin kosketeltavaa, ja teimme kaikkemme, että olisimme voineet järjestää raskaan vuoden jälkeen juhlat Ruissalossa. Ruisrock on yli 50 vuotta koonnut ihmiset yhteen kokemaan ikimuistoisia elämyksiä. Tähän ei nykyisessä epävarmassa tilanteessa ole kuitenkaan edellytyksiä, joten särkynein sydämin joudumme perumaan kesän festivaalin. Keskitymme nyt täysillä vuoteen 2022, jonka suunnittelu on jo aloitettu, sanoo tiedotteessa promoottori Mikko Niemelä.

Uutinen päivittyy.

Lisää aiheesta:

Ministeriöltä ohjeita tapahtumajärjestäjille ensi kesää varten – Ruisrockin promoottori ihmettelee, miten määritellään ilmaisut riittävä ja vähäinen