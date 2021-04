HUS on joutunut sulkemaan kardiologisen vuodeosaston ja toimenpidesalin viikoksi – kiireetöntä hoitoa siirretään

Osasto ja sali on tarkoitus saada käyttöön jälleen ensi viikolla. Kiireellisestä hoidosta ei karsita.

HUS on joutunut sulkemaan 15-paikkaisen kardiologisen vuodeosaston sekä yhden Sydänaseman salin tämän viikon ajaksi resurssipulan vuoksi.

– Henkilöstöä ei ole tarpeeksi ylläpitämään osastoa. Tällä hetkellä on aika paljon sairauspoissaoloja ja vuosilomia. Joskus poissaoloja on niin paljon kerralla, että on tehokkaampaa, että yksi osasto tilapäisesti suljetaan, kertoo kardiologian linjan linjajohtaja, ylilääkäri Jyri Lommi.

Vuodeosaston ja toimenpidesalin sulkemiset ovat kytköksissä toisiinsa.

– Jos kiireettömiä toimenpiteitä tehdään toimenpidesaleissa ja potilas tarvitsee jatkohoito- tai seurantapaikkoja, mutta niitä ei ole, niin silloin salissakaan ei voida tämän tyyppisiä potilaita hoitaa, Lommi sanoo.

Lommin mukaan osaston sulkuun joudutaan hyvin harvoin, mutta yksittäisiä viikkoja on viime vuosina ollut. Ne ovat keskittyneet kesälomaviikkojen ja juhlapyhien aikaan, jolloin kiireettömiä tutkimuksia muutoinkin tehdään vähemmän.

Hän vakuuttaa, että kiireelliset potilaat pystytään yhä hoitamaan.

– Tilanne voi kuitenkin vaikuttaa siihen, että kiireettömiä toimenpiteitä joudutaan hiukan siirtämään eteenpäin. Tällaisia ovat esimerkiksi rytmihäiriösairausten hoito ja niihin liittyvät tutkimukset. Tilanne koskee onneksi pientä määrää potilaita, yhteensä kahdeksaa, mutta on joka tapauksessa erittäin valitettava.

Ylilääkäri Jyri Lommin mukaan arvio on, että sali ja vuodeosasto saadaan auki jälleen ensi viikolla.

– Aina voi kuitenkin tulla yllätyksiä, joihin pyritään mahdollisimman nopeasti reagoimaan.

Hän kertoo, että suuri haaste pääkaupunkiseudulla on sijaisten saaminen, sillä terveydenhuollon henkilöstöä tarvitaan useassa paikassa. Tällä hetkellä sijaisiksi tarvittaisiin 15 hoitajaa.

– Lisäksi aivan kaikkia tehtäviä ei voi sijaisillakaan korvata, sillä niihin vaaditaan erityisosaamista.