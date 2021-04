Kainuusta ja Vuokatista Suomen oma Hollywood? Sotkamolaisyritys paljastaa neuvottelevansa jopa yli 100 miljoonan euron elokuvatuotannoista

Vuokatissa on kuvattu maaliskuusta alkaen Black Lion Picturesin ja Frozen Flame Picturesin tuottamaa toimintakauhukomediaa The Creepsia.

Vuokatissa on kuvattu maaliskuusta alkaen Black Lion Picturesin ja Frozen Flame Picturesin tuottamaa toimintakauhukomediaa The Creepsia. Jarmo Nuotio / Yle

Tällä hetkellä Vuokatissa kuvataan puolentoista miljoonan dollarin tuotantoa. Tähtäimessä on kuitenkin paljon isompi potti.

Vuokatista puuhataan kovaa vauhtia kansainvälisten elokuvatuotantojen keskittymää: sotkamolainen tuotantoyhtiö Kajawood kertoo neuvottelevansa paraikaa isojen studioiden kanssa jopa yli sadan miljoonan euron budjetilla toteutettavista elokuvista.

Suomessa tähän mennessä tehty kallein elokuva on ollut Angry Birds (siirryt toiseen palveluun), sen hintalappu nousi reiluun 66 miljoonaan.

Kansainvälisissä tuotannoissa esimerkiksi Harry Potter ja salaisuuksien kammio sekä Terminaattori 2 (siirryt toiseen palveluun) ovat olleet dollareissa laskettuna sadan miljoonan hintaluokkaa.

Parhaillaan Vuokatissa kuvataan kansainvälistä tuotantoa olevaa The Creeps -toimintakauhukomediaa. Elokuvan tuotantobudjetti on 1,5 miljoonaa dollaria, mutta seuraava askel on isompi, jos kaikki menee nappiin.

Kajawoodin toimitusjohtaja Miika J. Norvanto kertoo, että Vuokattiin kaivataan enää seiniä led-elokuvastudiolle, jonka rakentaminen on määrä aloittaa maatöiden osalta ensi kesänä.

Kilpailu alalla on kovaa, mutta Norvanto joukkoineen kokee olevansa edellä, koska ovat päässeet hyvään asemaan elokuvantekijöiden keskuudessa. Suhteita on luotu vuosia, ja Kainuussa on pohjustettu tekemistä kotimaisten tuotantojen kuvauksilla.

– Tällä hetkellä neuvottelemme yli sadan miljoonan euron budjetin elokuvista. Kohta se alkaa olla todellisuutta. Kyse on isojen studioiden elokuvista, toimitusjohtaja valottaa tilannetta.

The Creeps -elokuvaa tähdittävä näyttelijä Cristopher Lambert on kuvaillut, että Vuokatti on elokuvamielessä kuin Romania kymmenen vuotta sitten.

– Otamme sen kohteliaisuutena, sillä olemme täällä jo edellä siitä, mitä he saivat kymmenessä vuodessa aikaan. Meillä on hommat hyvin hanskassa. Vain katto on rajana siinä, kuinka isoja voimme olla samassa ajassa, Norvanto sanoo.

Kajawoodin toimitusjohtajalla Miika J. Norvannolla on suuret suunnitelmat Vuokatin ja elokuvatuotantojen suhteen. Jarmo Nuotio / Yle

Hän kertoo, että Kajawoodilla on iso vastuu pitkän myynti- ja markkinointityön jälkeen lunastaessaan lupauksia.

– Heti, kun fasiliteetit ovat valmiina, täällä alkaa elokuvien tekeminen. Varauksia on useiksi vuosiksi eteenpäin, kunhan seinät saadaan pystyyn.

Vuokatissa kuvataan parhaillaan kansainvälistä The Creeps -toimintakauhukomediaa. Tuotantobudjetti on 1,5 miljoonaa dollaria, mutta jatkossa Vuokattiin odotetaan sata kertaa kalliimpia tuotantoja.

The Creepsin naispääosassa oleva Veronica Jarvis iloitsee päästessään näyttelemään englanniksi kansainvälisessä elokuvassa, joka kuitenkin kuvataan Suomessa ja tehdään suomalaisen tuotatotiimin kanssa.

– Olen Suomessa vain käymässä ja kuvaamassa tätä elokuvaa. Minulle tämä on steppi eteenpäin. Pääsen työllistymään omassa kotimaassani.

Suomalaissyntyinen Veronica Jarvis luo uraa Hollywoodissa Yhdysvalloissa. Jarmo Nuotio / Yle

Suomessa elokuvan tekeminen on Jarvisin mukaan muuta maailmaa rennompaa. Hänestä Suomessa ei ole selkeää hierarkiaa.

– Kaikki ovat kivoja ja ovat kuin yhtä suurta perhettä.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä: Kulttuurisokki kesti viikon

Miespääosaa näyttelevä yhdysvaltalainen Chris Cavalier kehuu Kainuun maisemia ja rauhallisuutta. Pääosan esittäjä voi käydä kaupassa itsekseen, eikä kukaan tule häiritsemään. Hän tuntee olevansa turvassa.

– Kulttuurisokki kesti viikon. Ihmiset eivät paljoa puhu täällä. Hoksasin sen ensimmäisenä päivänä. Nyt olen sen oppinut.

Cavalier otti roolin vastaan, koska kuuli, että pääsisi viettämään yhden kuukauden Suomessa.

– En ole käynyt Yhdysvaltojen ulkopuolella, joten totta kai kiinnostuin.

Hän kertoo pitävänsä roolihahmostaan Zachista, joka on naiivi ja viaton. Cavalier sanoo näyttelevänsä mielellään komedioissa. Hän pelleilee myös työryhmän kanssa.

– En koskaan uskonut tekeväni näin paljon esimerkiksi stuntteja. On kuin unelma olisi toteutunut.

Suomen säätä näyttelijä pitää jäätävänä. Hänestä tuntuu, että sormet irtoavat.

– Jo se on komedia, kun kaikki katsovat, kuinka koetan pärjätä kylmän kanssa.

Kainuuseen Cavalier aikoo palata myös kuvausten jälkeen.

– Ainakin ensi-iltaan tulen. Jos täällä tehdään lisää elokuvia, tulen kyllä. Täällä on kaunista ja olen tuntenut oloni kotoisaksi.

