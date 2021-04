Valkoisena vaahtona kiehunut Saimaa, rikkoutunut moottorivene ja pelastusalus Uuras – Vuoden meripelastajat tulevat Savonlinnasta

– Vene oli poikittain luodolla. Aallot hakkasivat sitä kallioon, ja nostivat kerta toisensa jälkeen ylemmäs.

Syyskuinen pelastustehtävä jätti vahvan muistijäljen Savonlinnan Järvipelastajien pelastusvene Uuraan pintapelastajan Mikael Fyhrin mieleen.

Pelastusveneen kolmihenkinen miehistö pelasti kaksi ihmistä vaikeissa tuuliolosuhteissa Saimaan Haukivedellä viime syksynä. Iäkäs pariskunta ajautui mökkimatkallaan kovassa aallokossa luodolle.

– En muista, että olisin Saimaalla niin kovassa aallokossa uinut, mutta nyt sekin on tehty, Fyhr sanoo.

Hän ui pelastusveneeltä luodolle auttamaan merihätään joutunutta pariskuntaa, jonka moottoriveneeseen oli tullut tekninen vika. Vene oli ohjauskyvytön ohjauskaapelin kiinnityksen rikkouduttua.

– Olosuhteisiin nähden pariskunta oli hyvässä kunnossa. Toki he olivat kylmettyneitä ja järkyttyneitäkin, mutta se on täysin luonnollista myrskyhaverissa, Fyhr sanoo.

Uuraan päällikkö Esa Hirvonen kertoo tuulen keskinopeuden olleen 17 metriä sekunnissa ja puuskissa yli 20 metriä sekunnissa.

– En muista ihan äskettäin vastaavanlaista tilannetta: Haukivesi paikoitellen lähes kiehui. Se oli yhtä sellaista valkoista vaahtoa, hän kuvailee.

Pintapelastaja Mikael Fyhr ui myrskyaallokossa luodolle auttamaan merihätään joutunutta pariskuntaa viime syksynä. Esa Huuhko / Yle

Uuras pääsi ripeästi onnettomuuspaikalle

Hälytyksen tultua pelastustöihin lähti pelastuslaitoksen vene, ja Uuraan oli tarkoitus toimia varmistuksena.

Asetelmat kuitenkin vaihtuivat myrskytuulessa.

Vankkarunkoinen pelastusvene Uuras on tehty kulkemaan lujaa huonossakin kelissä, ja se ehti ensimmäisenä onnettomuuspaikalle.

Esa Hirvonen kertoo veneen puskeneen koko matkan hyvin jyrkkään vasta-aaltoon.

– Ryske oli kova. Pidimme käytännössä täyttä marssivauhtia, vähän yli kolmekymmentä solmua, siihen tapahtumapaikalle.

Pelastustehtävä sujui ripeästi: Uuras ajoi onnettomuuspaikalle puolessa tunnissa.

Vahingoittumaton pariskunta vietiin pelastusveneellä heidän toiveestaan mökkirantaan. Myös heidän kovia kokenut veneensä saatiin hilattua pois luodolta.

– Tietysti se oli heille lohduton näky, kun laineet hakkasivat venettä kallioon, Mikael Fyhr sanoo.

Pelastusvene Uuraan kolmihenkisen miehistön mieltä lämmittää harvoin kohdalle osuva tunnustus. Esa Huuhko / Yle

Tunnustus tällä kertaa Savonlinnaan

Suomen Meripelastusseura palkitsee vuosittain Vuoden meripelastajana jonkun yksittäisen miehistön tai ihmisen arvokkaasta pelastusteosta. Tunnustus tuli tällä kertaa Savonlinnaan.

Pelastustehtävät jakaantuvat kolmanneksen osuudella tasaisesti pelastuslaitosten, rajavartiolaitoksen ja vapaaehtoisten kesken.

Esimerkiksi Meripelastusseuran yksiköillä oli viime vuonna yli kaksi tuhatta erilaista avustus- ja pelastustehtävää (siirryt toiseen palveluun), joissa ne pelastivat nelisenkymmentä ihmistä todennäköiseltä kuolemalta.

– Aivan varmasti monet niistä tehtiin vähintään yhtä haastavissa olosuhteissa kuin Uuraan miehistökin teki, pelastusveneen päällikkö Esa Hirvonen sanoo.

Savonlinnan Järvipelastajilla on vuosittain noin sata tehtävää, joista suurin osa on esimerkiksi teknisiin vikoihin liittyviä avustustehtäviä. Vakavampia hälytyksiä on muutamia kymmeniä vuodessa.

Pintapelastaja Mikael Fyhrin mieltä lämmittää harvoin kohdalle osuva tunnustus. Myös Hirvonen on otettu palkinnosta.

– Kyllä se on kerran elämässä tilaisuus, hän sanoo.

Savonlinnan Järvipelastajilla on vuosittain noin sata tehtävää, joista suurin osa on esimerkiksi teknisiin vikoihin liittyviä avustustehtäviä. Esa Huuhko / Yle

Viime vuonna Savonlinnan seudulla tehtävämäärä pysyi vilkkaasta veneilykesästä huolimatta aiempien vuosien tasolla toisin kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, jossa vapaaehtoisten meripelastajien tehtävämäärä kasvoi 20–30 prosenttia.

Esa Hirvonen sanoo Saimaan kanavan olleen huviveneiltä kiinni viime vuonna, joten Savonlinnan seudulle ei meren puolelta tullut huviveneitä ollenkaan.

– Voi olla, että jos kanava olisi ollut auki, niin meilläkin tehtävämäärä olisi ollut suurempi, hän sanoo.

Hälytyksiä ei pysty ennakoimaan

Suomen Meripelastusseuran jäsenyhdistykset pyörivät vapaaehtoisten voimin. Savonlinnan Järvipelastajien puheenjohtajana toimiva Mikael Fyhr kuvailee meri- ja järvipelastajia harrastajakunnaksi, joka suhtautuu pelastustehtäviin työnä.

He ottavat harrastuksensa vakavasti. Tähtäin on varautumisessa pahimpaan skenaarioon.

– Me käytämme lukemattomia tunteja pelkästään harjoitteluun. Olemme iso työkalu niin pelastuslaitoksen, poliisin kuin merivartiolaitoksenkin työkalupakissa, Fyhr sanoo.

Hälytyksiä ei pysty ennakoimaan, koska ne voivat tulla mihin vuorokauden aikaan tahansa. Ne saattavat tulla keskellä yötä tai kesken saunomisen tai kaupassakäynnin.

– Jokainen päivystysvuoron ottava tiedostaa sen, että kauppareissu voi jäädä lyhyeksi tai joutuu yöllä lähtemään liikkeelle, Fyhr sanoo.

Pelastusvene Uuras on vielä hetken aikaa telakalla, vesillelasku kolkuttelee kuitenkin jo ovella. Esa Huuhko / Yle

Vinkkejä innokkaille veneilijöille

Pelastusvene Uuras on tällä hetkellä telakalla, mutta se laskettaneen vesille ensi viikolla. Järvipelastajat odottavat viimevuotisen kaltaista kesää.

– Koronastakin olemme nyt viisaampia: työhön kuuluu paljon varautumista, suojautumista ja pesemistä, ylimääräisiä askareita normaalin pelastustyön lisäksi, Fyhr sanoo.

Veneiden omistajia hän muistuttaa kausihuoltoon panostamisen tärkeydestä.

– Veneilyharrastuksen aloittamista suunnittelevien kannattaa paneutua turvalliseen kulkemiseen vesillä. Ja käyttäkää pelastusliivejä.

Myös Esa Hirvonen muistuttaa innokkaita veneilijöitä turvallisuudesta. On tärkeää pitää huolta siitä, että vene ja miehistö ovat kunnossa.

– Kunnioitetaan toisia veneilijöitä ja suhtaudutaan myös luontoon kunnioituksella. Luonto voi olla hyvinkin armoton, kun se sille päälle sattuu, Hirvonen sanoo.

