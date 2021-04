Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Alkuvoimainen

Kaija Koon sisällä palaa vahva liekki. Laulaja uskoo, että se on vetänyt yleisöä hänen puoleensa vuosikymmenestä toiseen.

Kaija Kokkolana syntynyt Kaija Koo on suomalaisessa musiikkikentässä poikkeuksellinen artisti. Hän on pysynyt huipulla lähes 30 vuotta ja voi tehdä nykyisin melkein mitä haluaa.

58-vuotias laulaja saa kiroilla kappaleissaan ja uhkua seksuaalisuutta lavalla ilman, että kukaan paheksuu.

Voimaannuttavista kappaleista on tullut vuosien varrella Kaija Koon tavaramerkki. Artisti uskoo, että hänen laulunsa ovat auttaneet pärjäämään korona-aikana.

– Monet eivät tajua, kuinka voimakas väline musiikki on. Se voi olla hengenpelastaja.

Pikkutarkka

Kaija Koo saapuu jutun kuvauksiin oman tablettinsa kanssa. Hän laittaa sieltä musiikkia soimaan, jotta pääsee fiilikseen. Laulaja on tehnyt valmiiksi soittolistoja erilaisia tunnetiloja varten.

Tällä kertaa vauhtia kuvaukseen antavat esimerkiksi Princen ja Bomfunk MC’s:n kappaleet. Laulaja jammailee musiikin tahtiin ja poseeraa kameralle. Välillä meikkaaja lisää ehostusta, korjaa hiuksia ja katsoo, että vaatteet ja korut ovat ojennuksessa.

Kaija Koo on tarkka tekemisistään. Hän haluaa pitää kaikki langat käsissään, oli sitten kyse musiikin tekemisestä, keikkojen visuaalisuudesta tai tiedotteiden laatimisesta.

– Olen hirvittävän kriittinen tekemisteni suhteen. Olen ärsyttävä miettiessäni aina jälkikäteen, että jokin olisi pitänyt tehdä toisin. Mutta ikinä ei saa olla liian tyytyväinen. Tyytyväisyys on kehityksen este.

Työhullu

Ensi viikon perjantaina julkaistaan laulajan 14. studioalbumi Taipumaton. Uuden levyn ilmestymistä on siirretty monta kertaa, mutta se ei ole johtunut koronasta. Uutta materiaalia tai koko levyllistä ei ole kannattanut julkaista, sillä Kaija Koon singlet soivat radiokanavilla monta kuukautta putkeen.

Albumia ovat olleet tuottamassa Suomen ykkösnimet Joonas Angeria, Jukka Immonen ja Antti Riihimäki. Biisejä ovat kirjoittaneet muun muassa Matti Mikkola, Paula Vesala, Vilma Alina, Tiina Vainikainen ja Yona.

Vaikka taustajoukoista löytyy suomalaisia huipputekijöitä, Kaija Koo ei ole päästänyt itseäänkään helpolla albumin tekemisessä.

Hän käy koko ajan laulutunneilla, jotta instrumentti olisi kunnossa. Iän myötä lauluäänestä täytyy pitää entistä tarkempaa huolta.

– Olen huoltanut omaa ääntäni. Se on kirkas. Se ei kerro iästäni mitään.

Uutta levyä tehdessä levy-yhtiössä oltiin sitä mieltä, että yksi kappaleista ei sopisi Kaija Koolle vaan nuoremmalle artistille. Laulaja ei puheita kuunnellut.

Hän oli tykästynyt Riidellään rakas -biisiin, joka kertoo nimensä mukaan riitelevästä parista. Hän nauhoitti kappaleen eläytyen nuoremman naisen rooliin.

Vaikka Kaija Koon asema suomalaisessa musiikissa on vankka, hän tietää lähes kuusikymppisenä artistina, että popmusiikissa nuoria ja nälkäisiä tulokkaita riittää koko ajan.

– Tällä alalla ei ole itsestäänselvyys, että olen tässä vielä näin vahvasti. Pelko pitää pirteänä.

Seksuaalinen

“Mä haluun maistaa sut, mä haluun tuntee sut. Sun tuoksu huumaa mut.”

Näin lausuu Kaija Koo sensuellisti uuden albumin Sateenkaari pimeessä -kappaleella.

Laulaja on tuonut uransa aikana esiin seksuaalisuutta peittelemättä. Se kuuluu laulujen sanoissa ja näkyy rohkeassa esiintymisessä.

Naisartistit ovat esittäneet vihjailevia kappaleita aiemminkin. Se on kuitenkin poikkeuksellista, että intohimosta laulaa lähes kuusikymppinen.

– Onhan tämä maailma muuttunut. Jos mentäisiin ajassa 50 vuotta taaksepäin, niin olisin villahuivi päässä oleva mummo.

Kaija Koo ärsyyntyi seitsemän vuotta sitten julkaistussa Ylen haastattelussa siitä, että häntä kutsuttiin puumaksi. Nimellä kuvataan keski-ikäisiä naisia, jotka juoksevat nuorempien miesten perässä.

Laulaja nauraa, ettei häntä enää ole kutsuttu puumaksi.

Hän arvelee saaneensa nimityksen siitä, että hänen keikoillaan on käynyt paljon nuoria miehiä. Kerrankin kesäfestareilla eturivissä oli miesjoukko ilman paitoja. He olivat kirjoittaneet vartaloihinsa kirjaimet, joista muodostui Kaija Koon nimi.

– Komeitahan he olivat. Kyllä heitä oli kiva katsella, laulaja nauraa.

Mutta saako Kaija Koon ikäinen nainen olla seksuaalinen?

– Se voi olla nuoremmille miehille vaikea ajatus.

Laulaja muistelee kuulemaansa keskustelua.

– Nuoret miehet päivittelivät, että hitto kun ne keski-ikäiset ämmät ovat heidän kimpussaan. He kertoivat sen minulle ja ihmettelin, että eivätkö he laske minua siihen joukkoon.

– Ajat ovat kuitenkin muuttuneet. Nykyisin myönnetään, että jopa vanhuksetkin ovat seksuaalisia.

Voimaannuttava

Kaija Koo löi läpi Kuka keksi rakkauden -kappaleella vuonna 1993. Tuohon aikaan moni ihmetteli, kuinka nainen voi laulaa noin vakavista aiheista.

Laulajan tulkinnat kuitenkin iskivät lama-ajan suomalaisiin ja hänestä tuli yleisön terapeutti.

Kaija Koon rooli voimalaulujen tulkitsijana ja etenkin naisten voimaannuttajana on kasvanut 2000-luvulla. Varsinkin vuonna 2014 julkaistu Supernaiset-kappale “korkkarit kattoon” -fraasilla on monen ystäväporukan teemabiisi.

Ei siis ihme, että Kaija Koo oli kutsuttu vetämään kevään ensimmäistä Ylen SuomiLove-ohjelmaa, jossa esitetään ihmisille ja heidän läheisilleen tärkeitä kappaleita.

Artisti itse hämmästelee edelleen voimalaulajan imagoaan. Se ei ole ollut hänen itsensä kehittämä, vaan yleisön näkemys hänen työstään.

Hän uskoo, että ihmiset kokevat hänet vahvaksi, koska hän uskaltaa olla avoimesti heikko. Vuosien varrella Kaija Koo on kertonut julkisuudessa henkilökohtaisista tragedioistaan kuten isän menehtymisestä lento-onnettomuudessa, pojan pitkään jatkuneesta toipumisesta auto-onnettomuudesta sekä avioerostaan.

– Vahvuutta on myöntää, ettei ole ihan täydessä terässä, mutta silti yrittää elää täysillä ja nauttia elämästä.

Kun täydelliseltä vaikuttavan artistiulkokuoren alta paljastuu tavallinen haavoittuva ihminen, se on uskottavaa ja samaistuttavaa.

Kaija Koo myöntää, ettei vuosikausia jatkunut rooli yleisön kannattelijana ja tunteiden tulkkina ole helppo.

– Olen saanut päälleni vahvan ihmisen viitan. Se on raskas, koska pitäisi olla aina skarppina.

Laulaja onkin alkanut suojella itseään ja jaksamistaan. Hän ei esimerkiksi suostu yhteiskuviin arjessaan. Hänen faninsa tietävät tämän ja antavat artistin olla rauhassa.

– En jää enää keikkojen jälkeen jakamaan nimmareita. En ole terapeutti. Osaan myös poistua paikalta, että omat voimani riittävät. Oma jaksamisensa pitää jakaa todella tarkasti.

Huolehtiva

Jokin aika sitten Kaija Koo sai tuttavaltaan pyynnön, josko tämä voisi lähettää kortin koronasta masentuneelle ihmiselle, joka vain makaa sängyssä ja kuuntelee artistin kappaletta Siniset tikkaat. Se kertoo elämän painon alle kaatumisesta ja siitä ylös pääsemisestä.

Laulaja on miettinyt korona-aikana paljon ihmisiä, jotka ovat kontaktien puuttuessa jääneet täysin yksin.

Moni kärsii juttukaverin ja läheisyyden puutteesta. Ihmisillä on tarve ihokontaktiin ja monet ovat sanoneet, että pandemian päättymisen jälkeen ensimmäinen asia on toisten ihmisten halaaminen.

Kaija Koo näkee kontaktien puuttumisen käytännössä asuinalueellaan Helsingissä. Siellä asuu paljon vanhoja ja yksinäisiä ihmisiä, joille ainoa henkireikä on läheinen kahvila. Siellä pääsee tapaamaan muita ihmisiä.

– Kyllä ihminen tarvitsee toista ihmistä. Eristäytyneenä oleminen on todella pirullista.

Koronavuoden aikana ihmisten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Moni kärsii pelosta ja huolesta sekä pitkään jatkuneesta epävarmuudesta. Oma ja läheisten terveys sekä taloudellinen pärjääminen painavat mieltä.

Tämän takia Kaija Koo lähti mukaan mielenterveysjärjestö Mieli ry:n Mielinauha-kampanjan kasvoksi. Kampanjalla kerätään varoja kotimaiseen mielenterveystyöhön ja kriisiauttamiseen. Laulaja kokee pystyvänsä auttamaan, sillä hänellä on elämänkokemusta ja kaikenikäisiä kuulijoita.

Artisti on huolissaan erityisesti lasten ja nuorten jaksamisesta. Monet ovat joutuneet jättämään harrastuksensa ja kavereiden tapaaminen on ollut etäopetuksen aikana vähäistä.

Laulajan mukaan sosiaalinen kanssakäyminen on lapsille tärkeää. He oppivat sitä kautta.

Korona-aikana monet ongelmat ovat kärjistyneet myös perheissä. Se vaikuttaa lapsen elämään.

– Pitäisi muistaa kysyä aidosti, että mitä kuuluu. Joskus nuorena olisin kaivannut sitä kysymystä aikuiselta ihmiseltä, kun itselläni oli ongelmia.

Toisaalta joillekin korona-aika on antanut aikaa mielen rauhoittamiseen, kun arjen kiireet ovat tasaantuneet. Kaija Koon mielestä ihmisten olisi syytä ajatella elämää uudella tavalla, kun pandemia hellittää.

– Ihmiset haluavat koko ajan uusia asioita ja mikään ei tunnu enää miltään. Pitäisi alkaa opetella tyytymistä vähempään.

Malttamaton

Kaija Koo plärää kalenteriaan. Se näyttää täydeltä – siitäkin huolimatta että hänen kiertueensa ovat peruuntuneet vuoden aikana jo neljä kertaa.

Suosittu artisti tekee ennen kesää striimikeikkoja, vaikka ne eivät juurikaan lyö leiville. Kesäkuussa hän aikoo aloittaa treenamisen bändinsä kanssa tulevia oikeita keikkoja varten.

Lavoille pääsystä ei ole koronatilanteen koko ajan muuttuessa mitään varmuutta. Laulaja sanookin olevansa tilanteen suhteen realisti - lähipiirin mukaan jopa pessimisti. Näillä näkymin keikat voisivat olla mahdollisia joskus loppukesästä.

Hän odottaa jo malttamattomana yleisön kohtaamista.

– Se on minulle terapiaa. Hoivaan itseäni musiikilla, ja keikkailu on kaikkein tärkeintä musiikkialalla. Keikkailu on maaemo, josta lähdetään.

Laulajalla tuntuu riittävän energiaa vaikka muille jakaa. Isoja juttuja on suunnitteilla pitkälle tulevaisuuteen, mutta niistä hän ei voi vielä kertoa mitään.

– Olen pelottavan tyytyväinen kaikkeen, laulaja myhäilee.

Mutta onko Kaija Koolta muistettu kysyä, mitä hänelle kuuluu? Hän huokaa ennen kuin vastaa:

– Minut mielletään vahvana ihmisenä ja siksi sitä ei tule mieleen minulta kysyä.

