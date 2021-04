Kuntavaaleihin koronauudistuksia: Äänestää voi paikoin autosta ja oman kynän saa ottaa mukaan

Oikeusministeriön mukaan on tärkeää käyttää kasvomaskia ja käsidesiä äänestystilanteessa, kuten myös huolehtia turvavälistä. Vaalivirkailijoiden ja äänestäjien välissä on suojapleksi.

Drive in -äänestys koskee ennen kaikkea ennakkoäänestystä.

Ainakin osa kunnista järjestää drive in -äänestyksiä ja muita ulkoäänestysmahdollisuuksia kuntavaaleissa.

Oikeusministeriön mukaan drive in -äänestämistä kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa. Termi tarkoittaa sitä, että äänestää voi vaikkapa autosta.

Kyse on ennen kaikkea ennakkoäänestyksestä.

Vaalilaki ei estä sitä, etteikö ulkona voisi äänestää myös varsinaisena vaalipäivänä. Oikeusministeriössä ei kuitenkaan ole vielä tietoa, aikovatko kunnat toimia näin myös varsinaisena vaalipäivänä.

Oikeusministeriö kertoi vaalijärjestelyistä toimittajille järjestetyssä tilaisuudessa torstaina.

Varautumisen ja turvallisuuden asiantuntija Ari Korhonen Kuntaliitosta arvioi tilaisuudessa, että ainakin suurimmissa kunnissa järjestetään drive in -äänestyksiä ennakkoäänestysaikana.

Oikeusministeriön mukaan vaalit.fi-sivustolle (siirryt toiseen palveluun) kootaan ennen ennakkoäänestystä tietoja siitä, missä on mahdollisuus äänestää ulkona.

Ennakkoäänestää voi missä tahansa äänestyspaikassa.

Jotkut kunnat kertovat somessa, milloin äänestyspaikalla on hiljaista

Oikeusministeriö on julkaissut ohjeita (siirryt toiseen palveluun) kansalaisille turvalliseen äänestämiseen.

Varsinainen vaalipäivä on 13. kesäkuuta.

Ennakkoäänestystä pidennetään jo aiemmin kerrotun mukaisesti kahteen viikkoon. Ennakkoäänestys järjestetään 26. toukokuuta – 8. kesäkuuta.

– Tällä haetaan nimenomaan sitä, että äänestäjämäärät tasoittuisivat eikä syntyisi paljon ruuhkia, oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen sanoo.

Pidemmän ennakkoäänestyksen toivotaan myös helpottavan karanteenissa olevien mahdollisuuksia äänestää.

– Periodi ennakkoäänestyksen alusta vaalipäivään on 18 päivää. Siinä karanteeni tai eristys ehtii jo päättyä, Jääskeläinen lisää.

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen sanoo, että pidennetyllä ennakkoäänestysajalla on tarkoitus tasoittaa väkimäärää. Jani Saikko / Yle

Oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen Heini Huotarisen mukaan jotkin kunnat aikovat ilmoittaa sosiaalisessa mediassa reaaliajassa, milloin äänestyspaikoissa on hiljaista.

Äänestykseen voi ottaa mukaan oman kynän.

Karanteenissa oleville on omat järjestelyt. Heillä on kaksi mahdollista tapaa äänestää. Ensimmäinen on kotiäänestys ennakkoäänestysaikana.

– Jos vielä vaalipäivänä on äänioikeus käyttämättä, on mahdollisuus äänestää oman vaalipaikan ulkopuolella. Karanteenissa oleva ei saa tulla äänestyspaikan sisälle, Jääskeläinen sanoo.

Karanteenissa olevat voivat ilmoittaa etukäteen tulevansa äänestämään.

Eristyksessä olevien äänestystapoja vielä pohditaan.

Jääskeläinen puolustaa kuntavaalien siirtopäätöstä

Alkuperäisen aikataulun mukaan vaalit olisi järjestetty tulevana sunnuntaina 18. huhtikuuta. Päätöstä siirtämisestä perusteltiin heikentyvällä koronatilanteella ja THL:n "kauhuskenaarioilla".

Nyt tautitilanne näyttää kuitenkin olevan helpottumaan päin.

Vaalijohtaja Jääskeläinen puolustaa ratkaisua siirtää vaaleja.

– Päätös oli varmasti oikea. Tilanne tälläkin hetkellä on paranemaan päin, mutta ei vielä riittävän hyvä.

Jääskeläisen mukaan myös viesti äänestäjille olisi ollut ristiriitainen. Toisaalta olisi kehotettu välttämään liikkumista, toisaalta menemään äänestämään.

Jääskeläisen mukaan äänestysaktiivisuuden odotetaan pysyvän samankaltaisena kuin aiemmin. Kuntavaaleissa 2017 äänestysprosentti oli 58,9.

