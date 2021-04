Jani Makkonen seurasi aikansa moponuorten ja kyläläisten välien kiristymistä – ralli rauhoittui, kun nuorille tarjottiin sitä, mitä he olivat vailla

Tampereen Kämmenniemessä asukkaiden ja mopoilijoiden välit kiristyivät äärimmilleen, kun moporalli aiheutti kylällä jatkuvaa häiriötä. Poliisia työllistivät kylältä tulleet häiriöilmoitukset ja tilanteet kärjistyivät.

Mopoilua yritettiin jopa konkreettisesti estää ja kuvamateriaalia moporalleista julkaistiin kylän Facebook-ryhmässä.

Solmuun mennyttä yhteiseloa seurasi vierestä auto- ja pienkoneyrittäjä Jani Makkonen.

Makkonen on itsekin ollut mopopoika. Hän kertoo ajelleensa kaksipyöräisellä ensimmäisen kerran 12-vuotiaana. Tuolloin ongelma oli sama: kokoontumispaikkaa ei ollut.

– Meillä oli metsässä nuotiopaikka, jossa saimme olla rauhassa. Silloin ei niin paljoa ajettu kylänraitilla vaan suunnattiin kauemmas. Sikäli kulttuuri on tässä muuttunut.

Se, mikä ei ollut muuttunut oli tekemisen puute. Makkonen halusi tarjota ratkaisuksi paikkaa, jossa mopoilijat voisivat laillisesti kokoontua. Samalla tarjoutuisi mahdollisuus oman menopelin tuunaamiseen ja korjaukseen.

Talkoohenki löytyi

Teiskon Mopotallille löytyi sopivat tilat kulttuuriyhdistys Perttulan navetan päädystä, ja toistakymmentä nuorta lähti mukaan rakentamaan mopoharrastustiloja.

Työkalut tallille lahjoitti Makkonen itse. Sponsoriapua saatiin sekä yrityksiltä että yksityisiltä ihmisiltä.

– Yhtenä päivänä pihaan kaarsi auto peräkärry täynnä lautatavaraa ja muita tykötarpeita. Hän kysyi, tarvitaanko tällaisia, jätti tarvikkeet pihamaalle ja ajoi pois. Emme ehtineet kiittää ja kysyä, kuka tämä vanhempi herrasmies oli, Makkonen kertoo.

Kun toiminta saatiin käyntiin elokuussa 2018, kylä hiljeni moporallista.

– Kyllä se ongelma oli tekemisen puute. Nuorisotilat sulkeutuivat aikaisin ja sieltä kun porukka pakkautui ulos, alkoi tulla häiriötä. Tuskin se tahallista oli, mutta kun on iso porukka ja mopot pörisee, niin kyllähän se ärsyttää.

Mopo helpottaa monen nuoren kulkemista. Hatanpäässä koulua käyvät Nora Zinhu ja Iita Nousiainen saivat molemmat mopokortin viime syksynä. Kaksipyöräinen on mahdollistanut sen, ettei ole riippuvainen vanhempien kyydityksistä tai bussiaikatauluista. Miikka Varila / Yle

Toiminta jäissä

Teiskon Mopotalli on tarkoitettu 15 vuotta täyttäneille nuorille. Jokainen käyttäjä allekirjoittaa sopimuksen ja sitoutuu noudattamaan yhteisiä sääntöjä.

Makkosen mukaan pari ensimmäistä toimintakuukautta olivat osittain yhteisymmärryksen hakemista, mutta luottamus syntyi puolin ja toisin.

– Mitään nuorisoalan koulutusta minulla ei ole, mutta nuorten kanssa pärjää puhumalla ja tekemällä.

Korona-ajan kokoontumisrajoitukset ovat laittaneet Teiskon Mopotallin toiminnan jäihin. Vuonna 2018 tallilla olleet ovat nyt ajokortti-ikäisiä. Kun rajoitukset sallivat toiminnan jatkamisen, uusi mopoilusukupolvi pitäisi houkutella mukaan.

– Silloin kun mopotalli oli toiminnassa, kylä rauhoittui eikä poliisipartioita näkynyt mopoilijoiden perässä. Ajatus oli, että nämä vanhat kävijät luovuttaisivat manttelin seuraavalle käyttäjäryhmälle. Nyt täytyy miettiä, miten moponuoret saadaan jatkossa käyttäjiksi.

Poliisin pitää puhua mopokieltä

Ylikonstaapeli Mika Sairolle häiriöilmoitukset kylällä pöristelevistä mopojengeistä ovat tuttuja. Tällaisia ilmoituksia tulee ehdottomasti eniten, kun puhutaan mopoilusta.

– Kyllähän sen kaikki ymmärtää, että jos mopoa vingutetaan yöaikaan ikkunan alla niin yöunihan siinä häiriintyy.

Myös Sairo on entinen mopopoika. Hän on toiminut moottoripyöräpoliisina parikymmentä vuotta. Nykyään hän on muissa tehtävissä.

Varsinkin yöaikaan tehdyt häiriöilmoitukset mopoilijoista työllistävät poliisia. Liikenteessä huomio on ajotavassa. Miikka Varila / Yle

Perspektiiviä nuorten kohtaamiseen antaa oma kokemus ja vankka tietotaito kaksipyöräisistä.

– Liikenteessä poliisin huomio kiinnittyy ajotapaan. Mopoilija pysäytetään myös silloin, kun rekisteritunnus puuttuu tai se ei ole selkeästi luettavissa, Sairo summaa.

Sairon mielestä on erityisen tärkeää, että jos jotakin valvot niin siitä täytyy tietää. Pelkkä teoriapohja ei vielä riitä.

– Nuoret ovat valtavan fiksuja. Heidän kanssaan on helppo kommunikoida, jos poliisi puhuu samaa kieltä. Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa.