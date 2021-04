Ruotsin hallitus esitteli budjetin, jonka on määrä nostaa maa koronaepidemiasta – "Avainsanat: työ, työ ja työ"

Ruotsin hallitus on esitellyt uuden budjettinsa, jonka on määrä nostaa maa koronakriisistä. Budjetin pääpaino on työllisyydessä ja talouden kohentamisessa, kertoo Ruotsin televisio SVT (siirryt toiseen palveluun).

– On kolme asiaa, jotka liittyvät kaikkiin hallituksen toimiin. Ne ovat työ, työ ja työ, totesi valtiovarainministeri Magdalena Andersson.

Hallituksen tavoitteena on pelastaa ruotsalaisia työpaikkoja ja parantaa yritysten elinvoimaisuutta. Näihin toimiin hallitus varaa 45 miljardia kruunua eli noin 4,5 miljardia euroa. Budjetti ei edellytä verojen kasvattamista.

1,8 miljardia kruunua varataan vaikeimmin työllistyvien ryhmien, kuten nuorten, juuri työmarkkinoille tulleiden ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Myös kunnille annetaan lisärahaa työllisyyden hoitoon.

Hallitus toteaa, että yrityselämä on varovaisesti toipumassa viime vuonna koetusta iskusta, mutta alat, joissa ihmisten lähikontaktit ovat väistämättömiä, kärsivät edelleen voimakkaasti.

Osa koululaisista on kärsinyt etäkoulun takia. Kunnille annetaan nyt lisärahaa, jotta ne voivat laajentaa mahdollisuuksia järjestää kouluopetusta loma-aikana.

Koronapandemian hoito vaatii rahaa moniin kohteisiin. Näitä ovat esimerkiksi rokotteiden hankinta ja alueellinen rokotustoiminta. Alueille annetaan tukea koronan terveyskustannuksiin sekä epidemian vuoksi muun hoidon viivästymisestä aiheutuneisiin kuluihin.

Magdalena Andersson on yhdessä tasa-arvoministeri Åsa Lindhagenin kanssa kirjoittanut artikkelin Dagens Nyheter -lehteen (siirryt toiseen palveluun). He käyvät läpi budjetin pääkohtia.

Ministerit muistuttavat, että hallitus tukee tavanomaisen yritystoiminnan ohella myös kulttuuria ja urheilutoimintaa.

Hallitus ei myöskään ole unohtanut ilmastokriisiä, vaan panostaa vahvasti, jotta tavoite fossiilienergiasta vapautumiseksi toteutuu. Lisäksi rahaa varataan rikollisuuden torjuntaan.

Ruotsin vähemmistöhallituksen muodostavat tällä hetkellä sosiaalidemokraatit ja ympäristöpuolue. Sen tukena valtiopäivillä toimivat keskustapuolue ja liberaalit.

Lähteet: Reuters