Ammattikouluissa pelätään nyt, että opiskelijoiden valmistuminen viivästyy – Laboranttiopiskelija ei päässyt laboratorioon neljään kuukauteen

Laboranttiopiskelija Fatma Goma on iloinen. Tällä viikolla hän pääsi takaisin koulun laboratorioon pitkän etäopiskelujakson jälkeen.

– Meidän ala on sellainen, että sitä on hankala opiskella kotona. Teoriaa, kuten matematiikkaa ja fysiikkaa, voi opiskella kotona, mutta labratöitä ei, sanoo Stadin ammattiopistossa Helsingissä opiskeleva Goma.

Suuressa osassa maata toisen asteen opiskelijat palasivat tällä viikolla lähiopetukseen. Pääkaupunkiseudulla etäopetus kesti tällä kertaa neljä kuukautta, ja sitä ennen kotoa on opiskeltu eripituisia pätkiä koko kuluneen vuoden ajan.

Goma on toisen vuoden opiskelija, joten etäopiskelu tuskin vaikuttaa hänen valmistumiseensa. Hän ehtii kuroa kiinni etäopetuksen aikana syntynyttä osaamisvajetta.

Toisin on ammattikouluopiskelijoilla, joilla valmistuminen on jo nurkan takana. Osalla opiskelijoista opinnot eivät ole edenneet normaaliin tahtiin kotona, ja esimerkiksi ravintola-alan opiskelijoilla on ollut hankaluuksia löytää valmistumiseen vaadittavaa työharjoittelupaikkaa.

Ammattikouluissa tehdään nyt kovasti töitä, että opiskelijoiden valmistuminen ei viivästyisi.

Stadin ammattiopiston koulutuspäällikön Sirpa Lindroosin mukaan koulun ratkaisu on laittaa lähiaikoina valmistuvat opiskelijat etusijalle lähiopetuksessa..

Tällä hetkellä Stadin ammattiopistolla nimittäin on käytössä niin sanottu hybridimalli, jossa vuorotellaan etä- ja lähiopiskelua. Kolmannes opiskelijoista on kerrallaan koululla.

– Isoin haaste tällä hetkellä on turvata se, että kenenkään opiskelijan valmistuminen ei siirry tästä etäopetuksesta johtuen, sanoo Lindroos.

Stadin ammattiopiston koulutuspäällikkö Sirpa Lindroos haluaa nostaa esiin, että osalle opiskelijoista etäopetus on sopinut hyvin. Myös tietyillä aloilla, kuten prosessiteollisuudessa, ammattilaisten kysyntä on kovaa, joten harjoittelu- tai työpaikka on löytynyt helposti. Silja Viitala / Yle

Myös Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa on sama huoli. Varsinkin matkailu-, ravintola- ja palvelualojen opiskelijoilla valmistumista voi jarruttaa se, että pakollista työharjoittelupaikkaa ei ole koronatilanteen takia löytynyt.

Tilannetta on yritetty helpottaa järjestämällä harjoittelupaikkoja koulun omasta kahvilasta ja ravintolasta. Koulukuraattori Suvi Tammisen mukaan Gradia on tehnyt kaikkensa, että kukaan ei putoaisi opinnoista koronatilanteen takia.

– Opiskelijoista on otettu vielä enemmän koppia kuin aikaisemmin. On annettu siimaa, ymmärretty opiskelijoiden haasteita, sanoo Tamminen.

Erityisopettajat kuormittuneita, terveydenhoitajia siirretty jäljitykseen

Kaikki koulukuraattorit eivät ole työnantajiinsa yhtä tyytyväisiä.

Pääkaupunkiseudulla ammattiopistossa työskentelevä kuraattori arvostelee työantajaansa siitä, että juhlapuheiden ja käytännön toimien välillä on iso ero. Hän ei halua antaa haastattelua nimellään, koska pelkää työpaikkansa puolesta.

Kuraattorin mukaan samaan aikaan kun ammattiopiston johto on luvannut pitää nuorista huolta pitkittyneen etäopiskelun aikana, toisen asteen oppilaitosten terveydenhoitajia on siirretty osaksi työaikaa koronajäljitykseen. Näin on toimittu ainakin Helsingissä ja Espoossa.

Koulukuraattorin mukaan terveydenhoitajia tarvittaisiin kipeästi opiskelijoiden tueksi.

Koulukuraattorin mukaan kuraattoreja palkkaamalla ei voida paikata resurssipulaa opetuksessa ja erityisopetuksessa. Kuvituskuva. Kuvan ammattiopisto tai opiskelija ei liity tapaukseen. Petri Aaltonen / Yle

Koulukuraattori kertoo, että hän joutuu työssään pitämään pinnalla nuoria, jotka eivät tällä hetkellä saa muualta apua. Kaupungin mielenterveyspalveluissa tarjotaan vain etätapaamisia, vaikka nuori saattaa pelätä puhelimeen vastaamista.

– Sitten he tulevat minun luokseni, koska tapaan edelleen opiskelijoita kasvokkain. Siinä sitten yritän kannatella heitä, vaikka he tarvitsisivat järeämpää apua, sanoo koulukuraattori.

Hän on myös huolissaan maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista, jotka tarvitsevat usein enemmän apua opiskelujen etenemiseen kuin suomea äidinkielenään puhuvat. Heidän käyntinsä koulukuraattorin luona ovat vähentyneet, ja nyt koulukuraattori ihmettelee, mistä he saavat apua opintoihinsa.

Lisäksi ammattiopiston erityisopettajat ovat tällä hetkellä äärettömän väsyneitä työkuormansa alla.

– Etäopiskelulle tulee vielä kallis hintalappu. Tämä tulee jättämään jälkensä amislaisiin, sanoo koulukuraattori.

Oppilaat ovat yksinäisiä

Prosessiteollisuutta opiskeleva Olivia Bediako on yksi etäopiskelun onnistujista. Vaikka kotona opiskelu on syönyt motivaatiota, on hän saanut aikaiseksi.

– Kotona saattaa tulla häiriötekijöitä keskittymiseen helpommin kuin luokkahuoneessa, mutta sain silti kaikki tehtävät tehtyä ihan hyvin, sanoo Bediako.

Myös kaikilla hänen opiskelukavereillaan etäopiskelu on sujunut ilman suuria ongelmia. Tukea on tarvittaessa saanut Whatsapp-ryhmästä, puhelimella, Wilman kautta tai sähköpostilla.

Ensimmäisen vuoden opiskelija Olivia Bediako on tyytyväinen nyt käytössä olevaan hybridimalliin, jossa koululle pääsee edes välillä opiskelemaan. Silja Viitala / Yle

Mutta heikosti on mennyt erityisesti niillä, joilla oli haasteita opiskelussa jo ennen koronaa.

Kaikilta ei löydy etäopiskelun vaatimaa itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta. Toisilla on oppimisen vaikeuksia tai kielivaikeuksia.

Koulukuraattori Suvi Tammisen mukaan pitkittynyt etäopiskelu on vaikuttanut Gradian opiskelijoiden hyvinvointiin: vuorokausirytmiin, ravitsemukseen ja ihmissuhteisiin. Säännöllinen ruoka saattaa jäädä välistä, etäyhteydellä ei seurata opetusta ja oppiminen jää vaillinaiseksi, oppilaat kärsivät yksinäisyydestä.

– Kotona opiskelu ei ole niin tehokasta, ei se vastaa koulun tarjoamaa opetusta millään tavalla, sanoo Tamminen.

Jos opiskelija ei ole saanut tehtäviä tehtyä kotona, osa ammattiopistoista on tehnyt poikkeuksen ja järjestänyt pienryhmäopetusta koululla. Tästä suunnitellaan pysyvää tapaa ainakin Gradiassa Jyväskylässä.

Vielä ei ole näkyvissä, että keskeytysten määrä olisi lähtenyt nousuun pitkittyneen etäopetuksen takia.

Päästäänkö ensi syksynä palaamaan arkeen ja lähiopetukseen?

Sitä ei tiedä vielä kukaan.

Stadin ammattiopiston koulutuspäällikkö Sirpa Lindroosin veikkaus tällä hetkellä on, että syksyllä on käytössä jonkinlainen hybridimalli, jossa ollaan vuoroin etänä ja lähiopetuksessa.

– Toivotaan, että elokuussa päästään aloittamaan lukukausi suhteellisen normaaleissa olosuhteissa, mutta toki jo ennakoiden suunnitellaan erilaisia opetuksen toteutusvaihtoehtoja, sanoo Lindroos.

