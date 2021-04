Viikonlopuksi tiedossa upea sää, kevään lämpöennätyskin voi rikkoutua – Huutonen: kesäkukkia ei kannata vielä pihalle asetella

Vuorokausivaihtelu on suurta ja lämpötilat laskevat öisin pakkasen puolelle lähes koko maassa.

Alkuviikosta Länsi-Euroopan yllä häärinyt korkeapaine toi viileää ilmaa Keski-Eurooppaan saakka ja hidasti kevään etenemistä. Vuoristoisimmille seuduille satoi jopa lunta.

Nyt sama korkeapaine on vahvistumassa Pohjois-Euroopan ylle. Suomeen se asemoituu loppuviikon aikana ja tuo mukanaan aurinkoisia ja lämpimiä päiviä.

Torstain aikana lämpötila nousee Suomessa melko laajasti yli kymmenen asteen ja päivälämpötilat kohoavat viikon loppua kohti asteittain korkeammiksi.

Sunnuntai on kaikkein lämpöisin päivä ja silloin voi jopa maanantaina Parikkalassa mitattu kevään lämpöennätys, 17,2 astetta, rikkoutua, Ylen meteorologi Matti Huutonen sanoo.

– Viikonlopun päivälämpötilat ovat etelässä 10–15 asteen välillä, pohjoisessakin on yli kymmenen asteen lukemia. Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueet ovat sunnuntaina lämpöisintä seutua. Sinne ennustetaan jopa kuuttatoista astetta. Jos lämpötila vielä siitä vähän nousee, kolkutellaan jo kevään lämpöennätystä.

Ainoastaan Käsivarren Lapissa ja Utsjoen seudulla jäädään selvästi muuta maata viileämpiin lukemiin.

Eteläisissä maakunnissa ruohikkopalovaroitus

Lämpimistä päivistä huolimatta yöt ovat edelleen kylmiä. Huutosen mukaan esimerkiksi ensi yönä pakkasta voi olla Etelä-Suomea myöten.

– Vuorokausivaihtelu on aika suurta. Se pikkuisen jarruttaa esimerkiksi jäiden sulamista Keski- ja Pohjois-Suomessa. Puutarhahommien kanssa ei kannata ruveta vielä hötkyilemään. Ainakaan kylmästä kärsiviä kesäkukkia ei välttämättä kannata alkaa vielä pihalle asettelemaan, Huutonen toteaa.

Loppuviikon yölämpötilat 16.4. – 18.4.2021 Yle Sää / Matti Huutonen

Kylmistä öistä huolimatta sää on hieman tavanomaista lämpimämpää. Eteläisessä Suomessa päivälämpötilat ovat tähän aikaan vuodesta yleensä vähän alle kymmenessä asteessa, Huutonen kertoo.

– Pohjoisessa poikkeama on isompi. Siellä päivälämpötila on yleensä tähän aikaan vuodesta alle viidessä asteessa. Jos viikonloppuna päivälämpötilat ovat kymmenessä asteessa tai yli, sitten on tavanomaista lämpöisempää.

Uudenmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Kanta-Hämeen maakunnissa on tällä hetkellä voimassa ruohikkopalovaroitus. (siirryt toiseen palveluun) Näillä alueilla avotulen tekeminen on kielletty, mutta Huutonen ei suosittele sitä muillakaan alueilla.

– Monella tuppaa olemaan tapa alkaa keväällä kulottelemaan. Harkitsisin sitä kyllä. Eilen oli jo jonkin verran maastopaloilmoituksia eri puolilla Etelä- ja Keski-Suomea. Ruohikko on hyvin kuivaa ja kuivuu entisestään viikonlopun aikana, Huutonen varoittaa.

Sateita ei ole näköpiirissä ainakaan seuraavaan viiteen vuorokauteen.

– Lepän siitepölyä on aika runsaasti etelä- ja keskiosissa maata. Määrät vaihtelevat kohtalaisen ja runsaan välillä. Myös katupölyä on ilmassa, eikä kuiva sää ainakaan paranna tilannetta. Mutta kokonaisuudessaan mukavaa kevätsäätä on tiedossa, Huutonen summaa.