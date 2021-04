Yhdysvallat ja Kiina hierovat kumppanuutta ilmastonmuutoksen torjumisessa – Ilmastolähettiläs John Kerry vierailulla Shanghaissa

Yhdysvaltain ilmastoasioiden erityislähettiläs John Kerry saapui eilen Kiinan Shanghaihin keskustelemaan maiden välisestä ilmastoyhteistyöstä.

Yhdysvallat ja Kiina tuottavat lähes puolet maailman kaikista hiilidioksidipäästöistä.

Kerry on presidentti Joe Bidenin hallinnon ensimmäinen Kiinaan matkannut edustaja. Hän tapaa Kiinan ilmastoedustajan Xie Zhenhuan.

Kerryn matka on harvinainen yhteistyön ele aikana, jolloin Yhdysvaltain ja Kiinan suhteet ovat tulehtuneet pahoin. Maat käyvät kauppasotaa ja kiistelevät Kiinan kovista otteista uiguurivähemmistöä ja Hongkongia vastaan. Sotilaalliset jännitteet ovat kasvaneet maiden välillä Etelä-Kiinan merellä.

Kiinan ympäristöministeriön mukaan ilmastotapaamisessa halutaan vahvistaa yhteistyötä ja vaihtaa näkemyksiä YK:n ilmastokokoukseen valmistautumiseksi. Ilmastokokous järjestetään marraskuussa Glasgow’ssa Skotlannissa.

Tapaamisella valmistellaan myös presidentti Joe Biden koolle kutsumaa ilmastohuippukokousta ensi viikolla. Biden on kutsunut etäkokoukseen 40 maailman johtajaa, myös Kiinan presidentti Xi Jinpingin.

Suurvallat kilpailevat ilmastojohtajuudesta

Kerryn matka Kiinaan on myös kilpailua siitä, kuka johtaa kamppailua ilmastonmuutosta vastaan.

Kiinan hallinnon äänitorvena tunnettu Global Times -lehti kirjoitti, että kutsumalla Kerryn vierailulle Kiina näyttää olevansa kunnianhimoinen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, eikä se enää suostu Yhdysvaltain määräävään asemaan.

Kiina näkee asemansa vahvistuneen presidentti Donald Trumpin kaudella, kun tämä rapautti Yhdysvaltain ilmastopolitiikkaa. Trump jarrutti ja perui virkakaudellaan päätöksiä, joilla torjuttiin ilmaston lämpenemistä. Nyt presidentti Biden on palauttanut Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimukseen.

Kiinalla on kuitenkin isot haasteet. Se on maailman suurin kasvihuonekaasujen tuottaja. Kiinan osuus maailman kasvihuonekaasupäästöistä on 29 prosenttia. Tämä on enemmän kuin Yhdysvaltain ja EU:n päästöt yhdessä. Suurin osa Kiinan päästöistä johtuu kivihiilen käytöstä.

Kiina on luvannut, että sen päästöjen määrä kääntyy laskuun vuonna 2030. Maa aikoo hiilineutraaliksi vuoteen 2060 mennessä.

Suunnitelmaa pidetään kuitenkin liian hitaana. Ilmastopäästöistä dataa keräävän Transition Zero -järjestön mukaan Kiinan pitäisi vähentää hiilivoimaloista aiheutuvat päästöt puoleen jo vuoteen 2030 mennessä, jos se mielii hiilineutraaliksi vuonna 2060.

Yhdysvaltojen ja Kiinan odotetaan lähentyvän ilmastopäästöjen torjunnassa presidentti Joe Bidenin kaudella maiden tulehtuneista suhteista huolimatta. Jerome Favre / EPA

Lontoosta käsin toimivan järjestön mukaan Kiinan pitäisi lopettaa uusien hiilivoimaloiden rakentaminen. Kiinan viranomaisten mukaan se aikoo kuitenkin jatkaa ”hiilen puhdasta ja tehokasta käyttöä”.

Kiina ottaa yhä käyttöön paljon hiilivoimaa

Arvostelijoiden mukaan tällä haavaa Kiina tekee tyhjäksi muun maailman päästöjen vähennyksen vaikutukset.

San Franciscosta toimivan Global Energy Monitor -ajatushautomon mukaan Kiina otti käyttöön viime vuonna enemmän uutta hiilivoimaa kuin muu maailma sulki.

Kiina otti käyttöön yli 38 gigawattia uutta hiilivoimaa. Samaan aikaan muu maailma sulki hiilivoimaloita alle 38 gigawatin verran. Kiinan osuus uusien hiilivoimaloiden tilauksista maailmalla viime vuonna oli 75 prosenttia.

Joe Bidenilta odotetaan lupausta isosta leikkauksesta Yhdysvaltain kasvihuonekaasujen määrään. John Kerry jatkaa Shanghaista Etelä-Koreaan.

Kerry on lobannut myös muun muassa Japania, Etelä-Koreaa ja Kanadaa puolittamaan päästönsä vuoteen 2030 mennessä. Näin kertoivat neuvotteluja tuntevat lähteet uutistoimisto Reutersille.

Lähteet: Reuters