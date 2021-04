Rajavartijat jättivät viime vuonna kymmeniä lentovalvontatehtäviä väliin, koska vanhentunut tekniikkaa hajoilee – uusien koneiden rahat pöydällä kehysriihessä

Rajavartiolaitoksen Dornier-valvontakoneet on tarkoitus korvata uudemmilla koneilla. MVX-apulaishankepäällikkö Kenneth Rosenqvist lentää Dornieria ja valmistelee uusien koneiden hankintaa.

Suomen meri- ja maarajojen vartiomisessa käytettävät lentokoneet on korvattava pikaisesti, rajavartiolaitos toivoo. 25 vuotta käytetyt kaksi Dornier-valvontakonetta ja niiden laitteet uhkaavat vanhentua käsiin.

– Meillä on vuosittain useita kymmeniä tilanteita, joissa suunnitellut lentosuoritteet peruuntuvat, koska koneitten tekniikka on epäkunnossa, sanoo teknillisen osaston päällikkö Jari Tolppanen rajavartiolaitoksen esikunnasta.

Suomen vesialueita valvotaan useita kertoja viikossa. Rajavartiolaitoksen Dornier-koneet nousevat ilmaan useimmiten Turusta, kiertävät rannikkoa ja vilkkaimpia väyliä ja taltiovat tutka- ja kamerakuvaa.

Kristian Johansson oli tällä viikolla partiolennoilla operaattorina, kun kone kiersi eteläiset merialueet. Koneen valvontalaitteilla ja sensoreilla seurataan meriliikennettä ja esimerkiksi öljyvahinkoja. Antti Lähteenmäki / Yle

Operaattori Kristian Johansson on ollut eilen lennolla Turusta, "etelämeripartiossa".

– Lähdettiin Turusta, kierrettiin Ahvenanmaa. Etelän merialueita ja Suomenlahtea, sitten takaisin Turkuun.

Jäälauttoja ei etelässä enää ole, vaan kevät on tullut myös merelle, eilisen havainnot kertovat. Karttakuvissa näkyy Suomenlahden vilkkaiden väylien laivaruuhka, tutkakuvassa rannikon muodot.

Koneen kameroihin on tallentunut esimerkiksi satamia, kuva on melko tarkkaa ja laiturien ensimmäiset purjeveneetkin pystyy tunnistamaan.

Toisinaan kameroihin tarttuu myös outoja ilmiöitä, kuten lämpökamerassa hehkuva piharakennus. Viime vuonna rajavartiolaitoksen lentokoneen lämpökamera paljasti navetassa lämpölamppujen alla kasvavan kannabispuutarhan.

60 miljoonan koneostos kilpailee valtion muiden menojen kanssa

Rajavartiolaitos auttaa muita viranomaisia ja tekee yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa. Dornierit ovat olleet myös Välimerellä kartoittamassa Eurooppaan pyrkivien pakolaisten ja siirtolaisten liikennettä. Puolen vuoden päästä lokakuussa olisi edessä 20. tehtävä Välimerellä.

Yhä useammin laitteissa on kuitenkin jotain vikaa, tai itse lentokoneessa. Siksi korvaamisesta on periaatetasolla jo sovittu, kun hanke on kirjattu Sanna Marinin (sd.) hallituksen hallitusohjelmaan.

Dornier 228-koneet ovat saksalaisia potkuriturbiinikoneita. 90-luvulla rajan käyttöön tulleiden lentokoneiden tekniikka on uusittu kertaalleen, mutta vikoja on alkanut olla liikaa ja koneet on tarkoitus uusia. Antti Lähteenmäki / Yle

Uusien koneiden hankinnasta on jo tehty esiselvitys. Tarjouspyyntöä raja ei kuitenkaan voi lähettää, jos se ei saa koneille rahoja hallitukselta.

Lentokoneiden korvaaminen uusilla maksaisi noin 60 miljoonaa euroa. Neuvottelut rahasta ovat kesken, ja ratkaisua odotetaan hallituksen kehysriihestä ensi viikolla. Hallituslähteiden mukaan neuvottelu on kesken.

Öljyvahingot erotetaan levälautoista vain lentämällä katsomaan

Valvontalentokoneiden tekniikka on jo uusittu kertaalleen. Tekninen kehitys on kuitenkin nopeaa, ja uusilla laitteilla kyvyt paranisivat: kuvat olisivat tarkempia ja kohteet pystyttäisiin havaitsemaan kauempaa.

– Sensorifuusio on kehittynyt paljon. Tietovirtaa tulee nykyiselläänkin jo paljon, ja välillä pullonkaulana voi olla ihminen koneen ääressä. Teknologia mahdollistaa tietovirran yhdistämisen, MVX-hankkeen apulaispäällikkö Kenneth Rosenqvist sanoo.

Saksalaiset Dornier 228-potkuriturbiinikoneet pystyvät toimimaan ilmassa noin 3,5 tuntia kerrallaan. Siirtolennolla kone pääsee 1000 kilometrin päähän. Seuraavilla koneilla pitäisi pystyä toimimaan pidempään kerrallaan.

Tarpeellisin lentokone on merellä. Öljyvahingon tunnistamiseksi on mentävä paikan päälle.

Lentokonetta on rajavartijoiden mielestä vaikea korvata muilla valvontatavoilla. Helikopteri on kalliimpi, hitaampi, ja sen toiminta-aika on lyhyempi. Koptereihin ei myöskään voi asentaa tarvittavia sensoreja.

Rajalla on käytössä myös drooneja eli miehittämiä aluksia, mutta kaikkiin tehtäviin ne eivät käy.

Rajavartiolaitoksen esikunnassa Jari Tolppanen on lentotekniikan päällikkönä. Valvontalentokonetta ei voi korvata dronella tai helikopterilla, Tolppanen sanoo. Antti Lähteenmäki / Yle

Tarpeellisin lentokone on merellä. Se havainnoi ympäristöään tutkalla ja erilaisilla sensoreilla, esimerkiksi infrapuna- ja lasertunnistimilla, sekä skannereilla.

– Koneen suorituskyky on korvaamaton vakavan merellisen ympäristövahingon hallinnassa. Sen johtamisessa koneitten sensoreilla pystytään tarkasti määrittämään öljyvahingon sijainti, kuvaa prikaatikenraali Jari Tolppanen.

Öljyvahingon tunnistamisessa lentokoneella on mentävä epäillyn paikan päälle. Etäältä on vaikea erottaa, onko kyseessä levälautta, kalaöljy vai öljypäästö.

Uusi tekniikka toisi lisää tehoa myös tiedonsiirtoon koneesta maihin. Kun nyt tieto siirtyy enimmäkseen puhumalla ja tallenteilla, jatkossa tiedot olisivat maan päällä käytettävissä reaaliajassa.

