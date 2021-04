Suomen suurin tavarajuna on alkanut liikkua itärajalla – kilometrin pituinen Mörkö kuljettaa 92 rekan kuorman

VR Transport on lyönyt Suomen ennätyksen yksittäisen tavarajunan mitoissa. Uusi ennätyksenhaltija, Vainikkala–Hamina-välillä Suomen kauttakulkuliikenteessä liikennöivä jättimäinen tavarajuna, painaa 7 000 tonnia ja on noin kilometrin pituinen. Junassa on yhteensä 80 vaunua.

VR:n sisäisen nimikilpailun tuloksena juna sai nimekseen Mörkö – sekä pelottavan satuolennon että suuren jääkiekkosankarin mukaan.

Edellinen ennätys on vuoden takaa. Silloin testattiin 6 000 tonnia painavaa 66 vaunun junaa.

– Olemme testanneet useita 7 000 tonnin junia viime kesästä lähtien. Nyt meillä on kokemusta näin painavan junan toimintavarmuudesta eri olosuhteissa niin kesä-, syksy- kuin talvikeleillä. Tämä on erittäin tärkeää, kun tavoittelemme uusien sähkövetureidemme maksimivetokykyä, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kertoo tiedotteessa.

Mörkö-junaa vetää kaksi Vectron-sähköveturia. Juna vastaa täydellä kuormalla 92 rekkaa.

Suurempi rahti, pienemmät päästöt

Suurin osa itärajan yli tulevasta tavaraliikenteestä kulkee Vainikkalan aseman kautta Etelä- ja Länsi-Suomen satamiin. Venäjällä käytetään pitkiä tavarajunia, jotka on jouduttu Vainikkalassa irrottamaan useaksi erilliseksi junaksi.

Nyt junat voivat jatkaa matkaa myös ilman pilkkomista. Mitä suurempia junia raiteilla kulkee, sitä enemmän rahtia niihin mahtuu. Tavoitteena VR Groupin tiedotteen mukaan on vähentää päästöjä ja energiankulutusta.

Mörkö-junan koko on jo Suomen raiteisiin nähden äärimmäinen. Jos junia halutaanvielä kasvattaa, ratainfran kantavuuksia tulisi korottaa.