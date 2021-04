Harva kieltäytyy rokotteesta, mutta jotkut peruvat saamansa ajan toisen valmisteen toivossa – ylilääkärin mukaan odotusaika voi käydä pitkäksi

Koronarokotteesta voi kieltäytyä ja siirtää näin rokotevuoronsa myöhemmäksi. Koronarokote on vapaaehtoinen, ja asiakkaille annetaan niitä valmisteita joita kuntiin saadaan, muistuttavat ylilääkärit.

Varausjärjestelmä saattaa tarjota useampia rokotevaihtoehtoja, mutta vain jos niitä on saatavilla samalle ikäryhmälle.

Osa rokotusvuorossa olevista on pyrkinyt valitsemaan koronarokotteensa valmistajan, vaikka valtakunnallinen linjaus ja sairaanhoitopiirien ohjeet yksiselitteisesti estävät sen.

Valikointiin avautuu mahdollisuus kieltäytymällä tarjotusta rokotteesta ja siirtämällä oma rokotusaika tulevaan siinä toivossa, että rokote olisi eri valmistajan.

Esimerkiksi Lapissa tällaisia tapauksia on ollut joitakin. Rovaniemen hallintoylilääkäri Paula Reponen kertoo, että annettavan rokotteen valmistajan saa tietää joko aikaa puhelimitse varatessa tai viimeistään rokotuspaikalla.

– Suurin osa on edelleen rokotteen halunnut ottaa ja vain murto-osa on kieltäytynyt tarjotusta rokotteesta. Muutama yksittäinen on lähtenyt ilman rokotusta varatulta rokotusajalta.

Rokotteesta kieltäytyjiä joka puolella maata

Myös ainakin Torniossa, Vaasassa, Porissa ja Keski-Pohjanmaalla osa asiakkaista on kieltäytynyt tarjotusta rokotteesta. Tornion johtavan lääkärin Jukka Ronkaisen mukaan kieltäytyjiä on kuitenkin ollut hyvin vähän ja vapaat rokotusajat ovat menneet heti.

Valikointipyrkimyksen taustalla on muun muassa Astra Zenecan rokotteeseen liittyvä huoli veritulppariskistä ja ikärajoitus rokotteen saajille.

Sotekuntayhtymä Soiten palvelualuejohtaja Jukka Aron mukaan Keski-Pohjanmaalla on ollut yksittäisiä tarjotusta rokotteesta kieltäytyneitä. Kalle Niskala / Yle

Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla kieltäytymiset ovat liittyneet juuri Astra Zenecan rokotteeseen, kertoo sosiaali- ja terveyskuntayhtymä Soiten palvelualuejohtaja Jukka Aro.

– Tahto ilmaistaan puhelinajanvarauksessa ja kun ei ole mahdollista vaihtaa rokotetta muuksi, kieltäydytään siitä eli jäädään odottamaan.

Myös Johnson&Johnsonin rokotteen yhteydessä on raportoitu erittäin harvinaisesta veren hyytymisongelmasta, ja toimitukset Eurooppaan on toistaiseksi keskeytetty.

Myös esimerkiksi ehkäisypillerit nostavat veritulppariskiä.

Rokotuksen ottaminen vapaaehtoista, mutta suositeltavaa

Rokotuksesta kieltäytyminen voi siirtää rokotusaikaa hyvinkin pitkälle tulevaisuuteen, sanoo Porin perusturvan vastaava alueylilääkäri Tapani Strander.

– Jos potilas kieltäytyy rokotteesta, hän joutuu jäämään odottamaan rokotettaan, kunnes koko muu väestö on rokotteensa saanut ja meillä on olemassa ylimääräisiä rokotteita, joista voi valita omansa. Tämä tapahtuu ehkä vasta syksyllä nykytietojen valossa.

Vaasan kaupungin johtavan ylilääkärin Heikki Kaukorannan mukaan pohdintaa koronarokotteen turvallisuudesta käydään kuitenkin huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi flunssarokotteiden yhteydessä. Niitä tosin onkin tarjolla yleensä vain yhtä merkkiä.

Hän muistuttaa, että rokotuksen ottaminen on vapaaehtoista.

– Se on yksilön oma valinta ja me jaamme sitä, mitä meillä on jaettavana, Kaukoranta sanoo.

Vaasassa rokotemerkin saa tietää jo aikaa varatessa. Johtavan lääkärin Heikki Kaukorannan mukaan asiakas voi vapaasti tehdä päätöksen ottaako rokotteen vai jääkö jonoon odottamaan toista rokotusaikaa. Yle/Ulrika Stagnäs-Lund

Ajanvarausjärjestelmä voi tarjota vaihtoehtoja

THL:n mukaan rokotevalmistajan valitseminen ei – ainakaan tällä hetkellä – ole mahdollista (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun). Samaa viestivät omilla koronasivuillaan useat sairaanhoitopiirit.

Esimerkiksi Nokialla ajanvarausjärjestelmä on silti tarjonnut osalle asiakkaista mahdollisuutta valita rokotevalmistaja. Kyse on tapauksista, jossa samalle ikäryhmälle on tarjolla useamman kuin yhden rokotevalmistajan valmistetta.

Jos vaihtoehtoja on, se käy ilmi varausjärjestelmästä, kertoo vs. hoitotyön johtaja Heidi Leppänen.

– Emme anna mahdollisuutta valita rokotetta kuin siinä tapauksessa, että ikäryhmälle on THL:n ohjeiden mukaan tarjolla useampaa rokotevalmistetta. Tällä hetkellä esimerkiksi yli 65-vuotiaat eivät voi valita rokotetta, koska tarjolla ei ole kuin yhtä valmistetta, Leppänen tarkentaa.

Rovaniemen hallintoylilääkäri Paula Reponen muistuttaa, että joukoittaiset kieltäytymiset ja rokotusvuoron lykkääminen voisi hankaloittaa hyvän rokotekattavuuden saavuttamista.

– Sen saavuttaminen viivästyy, mikäli isossa määrin kuntalaiset alkavat rokotteita valikoimaan. THL:n ja EMA:n arvioiden mukaan Astra Zenecan rokotteenkin hyödyt ovat haittoja suuremmat ja rokotukset jatkuvat yli 65-vuotiailla, joiden ikäryhmässä ei ole havaittu harvinaisia veren hyytymiseen liittyviä haittoja, Reponen sanoo.

Myös sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoi terveysviranomaisten koronakatsauksessa, että koronarokotetta epäilevien olisi syytä ottaa rokote silloin kun sitä tarjotaan.

Rokotusten eteneminen on hänen mukaansa yksi tärkeimmistä keinoista varmistaa, että kesällä elämä alkaa normalisoitua.

Tallenne tilaisuudesta Yle Areenassa:

