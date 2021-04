"Historiallinen tilaisuus" myydä Gripen Suomelle, sanoo Ruotsin puolustusministeri

Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist esittää lisärahaa budjettiin Gripen-hävittäjän kehitystyön rahoittamiseksi. Hultqvistin mukaan rahoitus auttaisi pyrkimyksiä myydä Gripen Suomeen.

Ruotsin hallituksessa arvioidaan, että sitoumus Gripenin jatkokehittämiseen voi olla ratkaiseva Suomen hävittäjävalinnalle.

Hultqvistin mukaan on vielä liian aikaista arvioida, kuinka suuri lisälasku Ruotsille koituisi. Kysymys on kuitenkin miljardeista kruunuista. Miljardi kruunua on euroissa noin 100 miljoonaa.

Tarkempia laskelmia odotetaan toukokuun lopulla.

Hultqvistin mukaan käsillä on "historiallinen tilaisuus" tehdä hävittäjäkaupat Suomen kanssa.

– Se tarkoittaa, että kohotamme Gripen E:n suorituskyvyn tasoa ja luomme mahdollisuuksia tehdä syvää yhteistyötä Suomen ja Ruotsin ilmavoimien kesken. Toivon todella, että tämä kauppa onnistuu, ministeri sanoi.

Ruotsin Gripen on yksi viidestä hävittäjästä, joka on mukana Suomen hankinnassa. Lopullinen tarjouspyyntö lähti tarjoajille tammikuussa, ja vastauksia on pyydetty vappuaattoon mennessä.

Lähteet: STT