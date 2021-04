Oikiksen pääsykoemokan outo lopputulos: valittajille opiskelupaikat Lapista yhdenvertaisuuden vuoksi, Turussa valittaja jäi vaille paikkaa

Oikeustieteellisen alan viime kesän pääsykoesotku on johtanut erikoiseen tilanteeseen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut (siirryt toiseen palveluun) viime vuoden opiskelijavalintapäätöksiä yhdenvertaisuuden vastaisina. Turun hallinto-oikeuden mielestä valintaperusteet olivat oikeita.

Oikeusoppineiden mielestä kummankin hallinto-oikeuden päätökset ovat perusteltuja ja oikeita, vaikka ne ovat samanlaisissa tapauksissa täysin vastakkaisia.

Kymmeniä oikishakijoita auttaneen oikeusnotaarin mielestä jokaisen hakijan kannattaa valvoa oikeuksiaan opiskelijavalinnoissa, vaikka tällä kertaa valitukset johtivat erilaisiin lopputuloksiin.

Viidelle valittajalle paikka Lapin yliopistosta

Erikoinen tilanne johtuu oikeustieteellisen alan pääsykokeen toisen vaiheen tarkastuksessa viime kesänä tapahtuneesta virheestä. Osalta hakijoista vähennettiin pisteitä aiheettomasti.

Kokeeseen osallistui 620 hakijaa, ja virhe koski suurta osaa heistä.

Virhe korjattiin (siirryt toiseen palveluun), mutta tämä johti siihen, että opiskelupaikkaan oikeuttavat pisterajat nousivat (siirryt toiseen palveluun). Osa hakijoista jäi vaille paikkaa vaikka heillä oli yhtä paljon tai jopa enemmän pisteitä kuin 46:lla aiemmin opiskelijaksi hyväksytyllä.

Osa hylätyksi tulleista vaati yliopistoilta oikaisua ja valitti oikaisupyynnön hylkäämisen jälkeen hallinto-oikeuteen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi päätöksiä ja määräsi, että viisi valittajaa on otettava opiskelijaksi Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekuntaan yhdenvertaisuuteen vedoten.

Turun hallinto-oikeus puolestaan hylkäsi valituksen ja katsoi, että valittaja ei ole tasapuolisuuden perusteella oikeutettu opiskelupaikkaan Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Täysin vastakkaiset päätökset jäävät voimaan, koska yliopistolain mukaan hallinto-oikeuden päätöksestä ei voi valittaa.

Yliopistojen opiskelijavalintapäätöksistä ei voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Juha Kivioja / Yle

Jo myönnetyn opiskelupaikan peruminen lainvastaista

Virheellisten tietojen ilmoittaminen hakijoille ei ole tavatonta. Tällaista on sattunut aiemmin ainakin Itä-Suomen ja Oulun yliopistoissa.

Tällä kertaa kyse ei ollut vain virheellisestä tiedottamisesta vaan opiskelijavalinnoista oli jo tehty päätökset.

Alan yhteisvalinnassa mukana olevat Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistot päättivät, että jo myönnettyjä paikkoja ei voida ottaa pois. Hakijat olivat perustellusti voineet luottaa päätöksen olevan oikea ja virheen korjaaminen olisi ollut lainvastaista.

Vaikka pisterajasotku aiheutti paljon hämmennystä, vain harvat vaativat oman opiskelijavalintapäätöksensä oikaisua sen vuoksi.

Oikeustieteen opiskelijavalinnoista tehtiin viime vuonna runsaat 70 oikaisuvaatimusta eli puolet vähemmän kuin edellisenä vuonna

Oikaisuvaatimuksissa alle kymmenessä vedottiin pisterajojen muutokseen, kertoo yhteisvalinnan koordinaattori Kirsi Kaljunen Itä-Suomen yliopistosta.

Pohjois-Suomen ja Turun hallinto-oikeuksissa ratkaistujen valitusten lisäksi Helsingin hallinto-oikeudessa on vielä vireillä yksi viime vuoden pisterajoihin liittyvä valitus. Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ei valitettu pisterajoista.

Millä tavoin erimieliset hallinto-oikeudet sitten perustelivat ristiriitaisia päätöksiään?

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus: opiskelijavalinnat vaaransivat yhdenvertaisuuden

Sotku pisteytyksessä johtui siitä, että hakijat saivat virheellisesti miinuspisteitä tehtävistä, joihin hakija on ruksinut ”ei vastausta” -kohdan. Vastauksesta olisi pitänyt saada nolla pistettä.

Ne, jotka eivät tehneet mitään merkintää, saivat nolla pistettä ja oikean pistemäärän monivalinnoista. Ohjeiden mukaan kumpikin tapa jättää vastaamatta oli hyväksyttävä.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden mukaan (siirryt toiseen palveluun) ainakin joidenkin hakijoiden kohdalla valituksi tuleminen tai tulematta jääminen oli näin perustunut sattumanvaraisesti siihen, minkä vastaustekniikan hakija valitsi ja siihen, missä vaiheessa tieto pääsykokeen tuloksesta hakijalle oli lähetetty.

Hallinto-oikeus katsoo, että yliopiston menettely virheen korjaamisessa ei ollut hakijoita yhtäläisesti kohteleva ja johdonmukainen.

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa alin hyväksymispisteraja oli aluksi 73 pistettä (siirryt toiseen palveluun). Aiheettomien minuspisteiden poistamisen jälkeen se nousi 74 pisteeseen (siirryt toiseen palveluun).

Oikeus määräsi, että neljä valittajaa, jotka saivat virheiden korjaamisen jälkeen 74 pistettä, on otettava opiskelijoiksi. Viides valittajista sai 73 pistettä, ja myös hän sai opiskelupaikan. Tiedekunta on jo tehnyt päätökset.

Hallinto-oikeuksien päätökset perustuvat hallintolakiin ja yliopistolakiin. Vesa Toppari / Yle

Turun hallinto-oikeus: valittajalla ei luottamuksen suojaa

Turun hallinto-oikeus päätyi siihen, että alkuperäisen pisterajan ylittänyttä valittajaa ei tule valita opiskelijaksi.

Valittaja sai pääsykokeesta 78 pistettä. Pisteraja Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan oli aluksi 80 pistettä (siirryt toiseen palveluun).

Kokeen uudelleen tarkastuksen jälkeen hänelle hyvitettiin aiheettomasti vähennetyt pisteet ja hän sai 81 pistettä. Kun muidenkin hakijoiden pisteitä korjattiin, alin raja nousi 82 pisteeseen (siirryt toiseen palveluun).

Hallinto-oikeus korostaa, että valittaja ei ollut alun perin hyväksyttyjen joukossa eikä hän ollut saanut missään vaiheessa myönteistä opiskelijavalintapäätöstä. Hänelle ei siis voinut muodostua “suojattavaa luottamusta”.

Oikeuden mukaan valittaja ei siten ole ollut oikeudellisesti samassa tilanteessa verrattuna häntä alemman pistemäärän saaneisiin, joille oli jo myönnetty opiskelupaikka.

– Näissä oloissa luottamuksen suojaaminen voi oikeutetusti merkitä sitä, että tiedekuntaan hyväksytyissä on hakijoita, jotka ovat saaneet pääsykokeesta alemman pistemäärän [kuin valittaja].

Valittajien auttaja: oikaisua kannattaa vaatia

Oikeusnotaari Iiro Ruolahti on auttanut viime vuosina useita kymmeniä hakijoita valvomaan oikeuksiaan opiskelijavalinnoissa. Ruolahden tekemän valituksen perusteella opiskelupaikan sai yksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen valittaneista.

Hän on harmissaan siitä, että Turun hallinto-oikeuteen valittaneen hakijan valitus hylättiin.

Etenkin oikeustieteellisen alan valintakokeissa on joka vuosi kymmeniä tarkistusvirheitä. Oikeusnotaari Iiro Ruokoski

Ruolahti korostaa, että opiskelijavalintapäätöksestä kannattaa aina tehdä yliopistolle oikaisuvaatimus, mikäli siihen näkee olevan aihetta – etenkin, jos sisäänpääsy on jäänyt kiinni muutamasta pisteestä.

– Etenkin oikeustieteellisen alan valintakokeissa on joka vuosi kymmeniä tarkistusvirheitä, sillä osa kokeesta tarkistetaan manuaalisesti. Tämän takia jokaisen kannattaa tilata omat koevastauksensa ja käydä ne läpi ajatuksella.

Oikeusnotaari Iiro Ruolahti opiskelee Helsingin yliopistossa ja valmistuu oikeustieteen maisteriksi ensi vuonna. Benjamin Suomela / Yle

Oikaisuvaatimuksen tekeminen ei maksa mitään eikä sen laadinnassa tarvitse käyttää juristia. Se on tehtävä 14 päivän kuluessa valintatulosten julkistamisesta.

Ruolahden mukaan oikaisuvaatimusten käsittely ei ole aina niin puolueetonta ja laadukasta kuin voisi toivoa.

Yliopistojen perustelut kielteisiin oikaisuvaatimuspäätöksiin ovat ajoittain todella heppoiset. Oikeusnotaari Iiro Ruokoski

– Yliopistot pyrkivät välttämään ylimääräisten opiskelijoiden hyväksymistä resurssipulan takia, ja siksi yliopistojen perustelut kielteisiin oikaisuvaatimuspäätöksiin ovat ajoittain todella heppoiset.

Mikäli yliopisto ei oikaise päätöstä, valitus hallinto-oikeuteen on tehtävä 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimuspäätöksen tiedoksisaannista.

Oikeusoppineet: kumpaakin päätöstä on noudatettava

Miksi hallinto-oikeuksien perustelut pisterajavalituksissa ovat erilaisia, vaikka niissä sovellettiin samoja lakeja?

Kysyimme asiaa ja mahdollisia jatkotoimia julkisoikeuden emeritusprofessori Teuvo Pohjolaiselta ja ministeri Lauri Tarastilta. He vastasivat kysymyksiin sähköpostilla

He ovat samaa mieltä siitä, että hallinto-oikeuksien täysin vastakkaiset ratkaisut samanlaisissa asioissa ovat jossakin määrin ongelmallisia.

Tuomioistuimet ovat kuitenkin itsenäisiä ja riippumattomia, ja kumpaakin päätöstä on noudatettava.

Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden emeritusprofessorin Teuvo Pohjolaisen mielestä Turun hallinto-oikeuden päätös on hyvin perusteltu. Sami Takkinen / Yle

Pohjolainen katsoo, että erilaiset ratkaisut johtuvat lähinnä oikeusohjeiden painottamisesta eri tavoin.

– Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisussa nojataan pääosin yhdenvertaisuusperiaatteeseen, josta on myös säännös hallintolaissa.

– Sen sijaan Turun hallinto-oikeuden ratkaisua perustellaan lähinnä luottamuksen suojan periaatteella. Tällä erilaisella painotuksella päädytään erilaiseen lopputulokseen.

Pohjolainen huomauttaa, että yhdenvertaisuus toteutuisi vain, jos kaikki samassa tilanteessa olevat hakisivat muutosta päätökseen.

– Muutoksenhaun yhteydessä ratkaistaan vain muutoksenhakijan oikeudet ja velvollisuudet, ei muiden oikeuksia.

Erilaisella painotuksella päädytään erilaiseen lopputulokseen. Emeritusprofessori Teuvo Pohjolainen

Tarastin mukaan yhdenvertaisuus on merkittävä periaate, mutta tässä tapauksessa sovelletaan hallintolain säännöstä. Yliopisto voi itse korjata kirjoitus- ja laskuvirheitä.

– Mutta se kieltää virheen korjaamisen, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen eikä virhe ole aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä.

– Tämä sekä se, että oikaisun voi saada vain sitä hakenut, eivät johda yhdenvertaiseen menettelyyn.

Tarastin mukaan hallinto-oikeuksien täysin vastakkaiset ratkaisut osoittavat, että lain ollessa aukollinen, se voi johtaa erilaiseen tulokseen samanlaisissakin tapauksissa.

– Erona on ollut, verrataanko kieltoa alkuperäisiin pisteisiin kuten Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on tehnyt vai virheiden korjausten jälkeisiin uusiin pisteisiin kuten Turun hallinto-oikeus on tehnyt.

Muun muassa korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) hallintoneuvoksena toimineen ministeri Lauri Tarastin mielestä on vaikea sanoa, voisiko päätösten purku KHO:ssa onnistua. Henrietta Hassinen / Yle

Kumpi hallinto-oikeuksista on laintulkinnassa oikeassa?

Lauri Tarasti

– On vaikea sanoa, kumman hallinto-oikeuden ratkaisu on "oikeampi", koska molemmat ovat perusteltuja. Hakijan kannalta lievempi ratkaisu Turussa olisi hyväksyä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös opiskelijaksi ottamisesta.

Teuvo Pohjolainen

– Molemmat ratkaisut ovat ”oikeita”. Minusta Turun päätös on hyvin perusteltu.

Olisivatko hallinto-oikeudet voineet sopia yhtenäisestä linjasta?

Lauri Tarasti

– Hallinto-oikeudet olisivat voineet konsultoida etenkin, kun kyseessä oli yhteishaku neljään yliopistoon. Varsinaista velvoitetta tähän ei kuitenkaan ole.

Teuvo Pohjolainen

– Tällaisissa tapauksissa, joissa jo etukäteen tiedetään, että samanlaisia muutoksenhakuja on tulossa useisiin hallinto-oikeuksiin, olisi perusteltua keskustella epävirallisesti, miten ratkaisut perustellaan.

Koska valittaa ei saa, voiko hallinto-oikeuden päätökseen hakea purkua korkeimmasta hallinto-oikeudesta?

Lauri Tarasti

– Hakijan on tällöin käytettävä asianajajaa, julkista oikeusavustajaa tai luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa. En osaa arvioida, voiko tässä purku onnistua.

Teuvo Pohjolainen

– Teoriassa voisi ajatella päätöksen purkuhakemusta, mutta sille on korkea kynnys ja keino on hidas. Luulen, ettei purku tässä tapauksessa onnistuisi. Se olisi vaikeaa senkin vuoksi, että sisällä olevat opiskelijat ovat opiskelleet jo vuoden.

Pitäisikö tällaisissa ristiriitaisissa tapauksissa voida hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta?

Lauri Tarasti

– Voitaisiin kyllä harkita, onko nykyinen totaalinen valituskielto liian jyrkkä tällaisissa ristiriitaisissa tapauksissa. Toisaalta nykyinen linja on selvästi se, että pääsyä korkeimpaan hallinto-oikeuteen on rajoitettu. Itsekin kannatan tätä linjaa.

Teuvo Pohjolainen

– Tämä jatkovalitusmahdollisuus on jatkuva keskustelukysymys. Mielestäni tätä ei kuitenkaan pitäisi laajentaa.

Olisivatko yliopistot voineet korjata virheen myöntämällä opiskelupaikan kaikille alkuperäisen rajan ylittäneille?

Lauri Tarasti

– Tilanne olisi voitu ratkaista, hyväksymällä kaikki alkuperäisen pisterajan saavuttaneet kuten Pohjois-Suomen hallinto-oikeus oikaisuvaatimusten johdosta on vain oikaisun tehneitä koskien päättänyt. Asiaan on ehkä vaikuttanut myös asetettu maksimimääräraja uusien opiskelijoiden ottamiselle.

Teuvo Pohjolainen

– Käytännössä tämä tietysti olisi voinut olla vaikeaa, jos alkuperäisen rajan ylittäjiä olisi ollut esimerkiksi kymmeniä. Eli yliopistot hakivat menettelyä, joka huomioi myös realiteetit opintojen järjestämisessä.

