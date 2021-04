Tuontipuussa voi piileskellä tuholaisia, joita torjutaan vuosia – energiapuun tuonnissa halutaan nyt välttää virheet

Turpeen polton väheneminen todennäköisesti vauhdittaa teollisuudelle kelpaamattoman puun tuontia Suomeen.

Kotimaisen hankinnan ohessa osalla energiayhtiöistä on jo valmiit yhteydet muun muassa hakkeen tuomiseksi ulkomailta. Vaikka EU-alueelta puuta saa tuoda lähes rajoituksetta, ei tuonnin ole toistaiseksi havaittu levittävän tuhohyönteisiä. Riskialtis puu pyritään silti saamaan mahdollisimman nopeasti polttoon.

Muun muassa neljä länsirannikolla ja kolme Uudellamaalla toimivaa energiayhtiötä on yhdessä valmistautunut tarvittaessa tuomaan yhä enemmän poltettavaa puuta Suomeen.

Vuonna 2017 perustetulla Woodtracker-nimisellä yrityksellä on valmius tuoda laivakuljetuksin huomattavia määriä sekä pyöreää energiapuuta että haketta etenkin meren äärellä sijaitseville voimaloille.

– Lähtökohtaisesti Euroopan maista pystytään tuomaan, Venäjältä pystyttäisiin tuomaan. Sellaisilta alueilta, joilta kuljetusmatkat ovat kohtuullisen järkeviä, että kustannustasotkin pysyvät hanskassa, sanoo Woodtrackerin hallituksen puheenjohtaja Mats Söderlund.

Söderlund on myös Vaasassa pääkonttoriaan pitävän EPV energian lämpöliiketoiminnan johtaja. Kyseisen yhtiön lisäksi Woodtrackerin osakkaita ovat Keravan energia, Kokkolan energia, Oulun energia, Pori energia, Porvoon energia ja Vantaan energia.

Etenkin Euroopassa poltettavaksi on tarjolla myös hyönteisten, myrskyjen ja jopa metsäpalojen vaurioittamaa puuta. Koska jo Itämeren eteläpuolella lämmitystarve on pienempi kuin Suomessa, saattaa energiapuuta olla ajoittain kaupan suomalaisittain hyvinkin kilpailukykyiseen hintaan.

Ei kasoihin muhimaan

Hinnan pitääkin olla alhainen, sillä niin öljyyn kuin kivihiileenkin verrattuna, hakkeen energiasisältö kuutiometriä kohti on pieni.

Mutta, siinä missä öljykuljetuksiin liittyy ympäristöriskejä, on myös energiapuun tuonnissa syytä varmistua, ettei esimerkiksi hakkeen mukana tule tuhohyönteisiä. Tämän takia matka rahtilaivasta voimakattilaan pidetään mahdollisimman lyhyenä.

– Ei pitkiä välivarastointeja. Mahdollisimman nopeita ketjuja ja nopeaa kattilaan syöttöä, korostaa Söderlund.

Suomessa vaarallisten kasvituhoajien valvonnasta vastaavan Ruokaviraston mukaan EU:n alueelta puuta saa tuoda ilman erityisiä lupia. Sen sijaan muun muassa Venäjältä tulevista puueristä otetaan näytteitä. Toistaiseksi toimenpiteitä aiheuttavia tuholaisia ei ole löytynyt.

Aasianrukojäärä on lehtipuista pitävä tuhohyönteinen. Vantaan Itä-Hakkilasta löydetyn esiintymän takia tehdyt torjunta- ja seurantatoimet kestivät viisi vuotta. Mikko Vainikka / Ruokavirasto

– Tuore puutavara on aina riskialttiimpaa kuin kuivattu. Sitten mitä enemmän se on pyöreässä muodossa, sitä enemmän on riskejä. Sitten jos on kuorta mukana, oli lautaa tai pyöreää tai mitä vaan, jos on kuori, sitten on aina enemmän riskiä tuholaisten leviämiselle, kertoo ylitarkastaja Liisa Vihervuori Ruokaviraston kasvinterveysyksiköstä.

Puun tuonnissa on silti syytä olla tarkkana. Tuoreessa muistissa ovat todennäköisesti Kiinasta tulleissa kuormalavoissa Vantaalle matkanneet aasianrunkojäärät.

– Vuoden vaihteessa meidän viisivuotinen kartoitusrupeamamme virallisesti päättyi ja sen jälkeen julistimme Suomen vapaaksi tästä lajista, vahvistaa Vihervuori.

