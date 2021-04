Hakaniemen kauppahallin remontti etenee, valmista ensi vuoden keväällä – Tältä siellä näyttää nyt

Yksi hallin suurimmista muutoksista on sisääntulokerroksen osittainen muutos liiketiloista avaraksi ravintolatilaksi.

Hakaniemen yli 100 vuotta vanhaa kauppahallia on peruskorjattu jo kolme vuotta. Syksyllä remontti eteni sisätilojen korjaukseen, minkä myötä hallin uusi ilme alkaa hahmottua.

Yksi hallin suurimmista muutoksista on sisääntulokerroksen osittainen muutos liiketiloista avaraksi ravintolatilaksi. Kaikille hallin entisille kauppiaille on muutoksesta huolimatta löydetty oma kauppapaikka.

Lue myös: Legendaarisen Hakaniemen hallin peruskorjaus arvioitua isompi urakka – "Kauppiailla ei ehkä ole varaa palata remontin jälkeen kotihalliin"

Kauppahallin peruskorjaus saadaan valmiiksi arviolta noin vuoden päästä. Jorge Gonzalez / Yle

Toinen suuri muutos ovat hallin torin puoleiset ikkunat, joiden laajentamiseen on saatu rakennusvalvonnalta ja Kapungin Museolta lupa. Ikkunoiden eteen, hallin eteläseinustalle suunnitellaan mahdollisesti ympäri vuoden käytössä olevaa terassia.

Kauppahallin remontin on tarkoitus valmistua vuoden kuluttua, mutta terassi valmistuisi näillä näkymin aikaisintaan vuonna 2023, koska se vaatii asemakaavan muutoksen.

Hallin seinien maalikerros on uusittu. Jorge Gonzalez / Yle

Suosioon noussut väliaikainen, lasinen kauppahalli on tarkoitus myydä tai siirtää paikoiltaan muuhun tarkoitukseen vuoden kuluttua. Tällä hetkellä vanhan hallin edessä kaivetaan kuoppaa hallin tuleville maanalaisille huoltotiloille.

Lue myös: Nämä suuret remontit mullistavat Hakaniemen seuraavien vuosien aikana: Hämeentien katutyömaa on vasta alkusoittoa, sillä edessä on uudistusten aalto

Korjaustyöt ovat jatkuneet jo useamman vuoden ajan. Jorge Gonzalez / Yle

Jokaisessa kerroksessa muutoksia

Hallin remontin vastaava työnjohtaja Riku Koponen liikelaitos Staralta kertoo, että kauppahallin koko talotekniikka on käytännössä rakennettu uudelleen.

Hänen mukaansa kellarin lattiaa on laskettu, jotta kaikki tekniikka saatu mahtumaan kattoon. Kellariin on myös rakennettu konehuone ja hallin sosiaalitilat on siirretty toisesta kerrokseesta kellariin.

Kellarikerroksesta löytyy paljon talotekniikkaa. Jorge Gonzalez / Yle

Ensimmäiseen kerrokseen suunnitellut kaari-ikkunat tuovat tilaan entistä enemmän valoa. Samoin maalipintaa on uusittu harmaantuneesta maalista puhtaan vaaleaksi ja lattiaa uusittu akryylibetonilla ja laatoilla.

Toinen kerros säilyy Koposen säilyy museokerroksena.

Hallin vanhoja rakenteita on haluttu kunnioittaa korjausta tehdessä. Jorge Gonzalez / Yle

– Siellä tehdään hyvin vähän muutoksia vanhoihin puuloosseihin. Lisäksi esimerkiksi vanha lattia säilyy, sitä vain entiseerataan. Kellariin siirtyneiden sosiaalitilojen paikalle tulee ravintolavaraus, hän sanoo.

Valmista tulisi kutakuinkin olla noin vuoden kuluttua, Koponen kertoo.

– Silloin asennellaan kiviä torikannen päälle.