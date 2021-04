Janne “Rysky” Riiheläisen kolumni: Koronan kieltäminen kannustaa kapinointiin

Vaikka sosiaalisen median keskusteluista voisi päätellä jotain ihan muuta, niin suomalaiset suhtautuvat koronakriisiin rauhallisesti ja luottavaisesti. Hallituksen toimintaan luottaa reilu enemmistö ja varsinkin terveydenhuoltoon, tieteeseen ja turvallisuusviranomaisiin luotto on suorastaan luja. Tämä käy ilmi kansalaisten tuntoja koronakriisin alusta asti seuranneesta Kansalaispulssi-tutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun).

Kansalaispulssin mukaan kymmenisen prosenttia suomalaisista ei aio ottaa koronarokotetta. Maailmalla halukkuus ottaa rokote on lähes kaikkialla alhaisempi. Kansalaispulssin eri kysymyksistä on löydettävissä 5-10% ihmisistä, jotka eivät luota oikeastaan mihinkään. Ei rokotteeseen, terveydenhuoltoon, hallitukseen eikä muihin ihmisiin.

Osa tämän pienen joukon edustajista myös kertoo kovin sanoin ja suureen ääneen käsityksistään, jotka kauniisti sanottuna poikkeavat valtavirrasta. Jokunen yliaktiivinen kellokas peukuttajineen luo helposti harhakuvaa, että kyseessä olisi isompikin ilmiö. Ilmiö on kuitenkin pieni, muttei merkityksetön.

Koronavarotoimien vastaisissa mielenosoituksissa on monenlaista väkeä monenlaisilla motiiveilla. On vaihtoehtohoitoihin uskovia, salaliittoteoreetikkoja, äärioikeistolaisia, tilanteen ahtaalle ajamia ja ihan vaan omasta ja läheistensä terveydestä huolestuneita ihmisiä.

Koronan kieltäjät saavat puitavansa uuden tiedon myötä jatkuvasti muuttuvista tilanteista, varotoimiin liittyvistä monitulkintaisuuksista ja lainsäädäntöön liittyvästä kiistelystä. Sekä tietysti ihan puhtaasta disinformaatiosta (siirryt toiseen palveluun), joka on merkittävä ongelma maailmanlaajuisesti. Tämä on pakottanut myös sen jakamiseen käytetyt sosiaalisen median alustat siivoamaan näkyvistä ainakin pahimpia väärän tiedon levittäjiä. (siirryt toiseen palveluun) Epidemian myötä disinformaatiosta tuli terveydelle ja hengelle vaarallista.

Verkon tuhatpäisissä koronankieltäjien ryhmissä mietitään kuumeisesti mikä pahuus tai hulluus on vallannut maailman, joka haluaa suojautua koronalta nyt käytössä olevilla tavoilla. Koronan kieltäjät siis vastustavat eri syistä koronan torjuntaan käytettäviä keinoja. Varotoimien vastustamisen pääteemaksi on nimetty vapaus.

Näiden ihmisten on pystyttävä perustelemaan itselleen ja muille, miksi yhteiskunnan instituutiot ovat tilanteesta täysin eri mieltä kuin he. Perustelut lipeävät silloin väkisinkin salaliittoteoreettisiksi, kylväen samalla radikalisaation siemenen. Jos uskoo vallan olevan pahaa, hullua tai äärimmäisen typerää, on valmis kovinkin keinoin vastustamaan sitä. Ihminen, joka aidosti uskoo kamppailevansa vapauden puolesta, on valmis hyvin moneen.

Salaliittoteoriat ovat olleet epidemioiden ikiaikaisia seuralaisia, joiden avulla on ikäänkuin otettu haltuun pelottavaa tilannetta. Niiden takia on poltettu noitia, vainottu juutalaisia, tapettu kissoja ja ruoskittu itseä verille. Nyt tämä vitsaus esiintyy harhaisina salaliittoteorioina verkossa.

Tilannetta halutaan käyttää myös poliittisiin tarkoitusperiin. Kansanedustaja Ano Turtiainen väittää koronan olevan petosta (siirryt toiseen palveluun) ja maskien kommunistien juoni ihmisten alistamiseksi (siirryt toiseen palveluun). Myös juuri puoluerekisteriin taas noussut Kristallipuolue kosiskelee suosiota (siirryt toiseen palveluun) koronankieltäjiltä.

Kaikkialla maailmassa vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä vastustavat poliittiset voimat uusnatseista alkaen yrittävät käyttää epidemiaa (siirryt toiseen palveluun) lisätäkseen omaa kannatustaan.

Koronan kieltäminen myös vaikeuttaa aidosti kriittisten mielipiteiden tuomista esiin. Vallankäyttöä koskeva kritiikki on elävän demokratian kannalta äärimmäisen tärkeää. Mutta jos perusteltu kritiikki hukkuu puolitotuuksien ja fiktion sekaan, ei se pääse vaikuttamaan.

Pieni, mutta äänekäs osa suomalaisista siis vastustaa kiihkeästi maskeja, rokotteita ja muita varotoimia. Tulevan vuoden aikana tämän joukon kanssa syntyy lukematon määrä konflikteja kodeissa, työpaikoilla ja harrastuksissa. Taudin saa kuriin rokotuksella, tiukkaan takertuneita harha-ajatuksia ei.

Janne "Rysky" Riiheläinen

Kirjoittaja on joensuulainen bloggari, joka on aktiivinen turvallisuuspolitiikan keskustelija. Riiheläinen on vapaa toimija, joka ei ole sidottu mihinkään asemaan, organisaatioon tai ajatussuuntaan.

Aiheesta voi keskustella 21.4. klo 23.00 asti.