Esitutkinta Al-Holin leirin asiakirjasta lopahti epäillyn puutteeseen

Asiakirja on ollut erehdyksen takia suuren virkamiesjoukon saatavilla.

Esitutkinta tiedotusvälineille vuotaneesta Syyrian Al-Holin leirin asiakirjasta on lopetettu. Näin kertoo syyttäjälaitos.

Asiakirja koski leiriltä Suomeen palaavia, paluun järjestämistä ja poliisin osuutta tässä.

Tutkinta lopetettiin, koska rikosepäiltyä ei ole. Poliisihallitus oli halunnut selvittää, vuotiko joku poliisin sisältä salaisen asiakirjan medialle.

– Selvityksen perusteella on käynyt ilmi, että kyseinen asiakirja on luokiteltavissa virkasalaisuuden sisältäväksi asiakirjaksi ja se on oikeudettomasti luovutettu tiedotusvälineiden käyttöön. Kattavien selvitystenkään myötä ei esitutkintaa ole kuitenkaan tällä hetkellä mahdollista kohdistaa tiettyyn henkilöpiiriin, joten asian tutkinta keskeytetään, päätöksessä sanotaan.

Päätöksen mukaan kyseinen 21. marraskuuta 2019 päivätty asiakirja on ollut erehdyksen takia suuren virkamiesjoukon saatavilla. Poliisihallitus teki asiassa tutkintapyynnön joulukuussa 2019.

Asiakirjan allekirjoittaja oli poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, ja kyseessä oli salassa pidettävä poliisin omaan varautumiseen liittyvä suunnitelma.

Lue lisää:

Yle näki asiakirjan al-Hol-operaatiosta: Ulkoministeriö on valmistellut kaikkien halukkaiden palauttamista Syyriasta

Hallitus jyrähti al-Hol-asiakirjavuodoista – vaatii asiasta huolellista tutkintaa, UM:ltä tutkintapyyntö poliisille

Valtakunnansyyttäjän toimisto tekee esiselvityksen mediaan vuotaneesta al-Hol-asiakirjasta