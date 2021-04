Tampereen uusi areena varautuu hätätilanteisiin – jopa 15 000 ihmisen evakuointiin valmistaudutaan simulaatioilla

Vinhaa vauhtia rakentuva Tampereen uusi areena alkaa olla ulkokuoreltaan valmis, mutta sisällä työt ovat vielä kesken. Kun areena loppuvuodesta valmistuu, sinne mahtuu jopa 15 000 katsojaa. Lisäksi kokonaisuuteen tulee muiden muassa hotelli, kasino, asuntoja ja kokoustiloja.

Areenan kiinteistö- ja turvallisuuspäällikön Jani Heleniuksen mukaan sekä asiakkaiden että tapahtumajärjestäjien turvallisuus on keskeistä.

– Turvallisuus ei näy. Mittarina ovat poikkeavat tilanteet: mitä tapahtuu ja miten se on mietitty? Se on se iso työ, mitä taustalla näkymättömästi tehdään.

Joulukuussa areenalla konsertoi manserockin legenda Popeda. Antti Eintola / Yle

Hätätilanteen sattuessa areenalta pitää evakuoida ripeästi tuhansia ihmisiä. Se on iso operaatio, jota suunnitellaan ja harjoitellaan huolella.

– 15 000 ihmisen evakuointi niin, että joka ikinen nuppi on ulkona – se aikajana on pitkä. Tärkeintä on, että ihmiset ovat turvallisessa tilassa. Puhutaan 15 minuutin aikaikkunasta.

Jani Helenius kertoo, että apuna käytetään tietokonesimulaatioita.

– Täytyy huomioida, että simuloinnissa ei pystytä kirjaamaan vasteaikoja eli sitä, kuinka nopeasti ihminen lähtee liikkeelle. Näkevätkö ja kuulevatko kaikki hälytyksen ja toimivatko he sen mukaan? Se on meillä pyrkimys, ja simuloinnilla on pystytty osoittamaan, että se on mahdollista.

Areenan sisällä rakennustyöt ovat vielä vaiheessa. Antti Eintola / Yle

Sijainnista hyötyä ja haittaa poliisille

Jos virkavaltaa tarvitaan, apu on aivan areenan naapurissa. Sijainnilla on kaksi eri puolta, arvioi komisario Ismo Rajala Sisä-Suomen poliisilaitoksesta.

– Onhan se haasteellinen paikka, koska poliisilaitos on aivan kiinni siinä. Se tuo liikenteellisiä haasteita. Jos tarvitsee siirtää kalustoja sinne, se on kohtuullisen helppoa.

Komisario Ismo Rajala on seurannut areenan rakentumista aitiopaikalta. Antti Eintola / Yle

Poliisin voi olla vaikea päästä ajoneuvoilla liikkeelle, jos kaduilla on tuhansia ihmisiä.

– Purkutilanteet tulevat olemaan kaikkein pahimpia. Yleensä yleisötilaisuuteen tullaan tipoittain, mutta purkuvaihe on valtava. Kyllähän se näkyy, kun 15 000 ihmistä purkautuu yhdestä rei´ästä. Käytäntö tulee opettamaan. Se kiinnostaa poliisia, koska olemme tässä vieressä, ja se vaikuttaa ajamisiimme.

Rajalan mukaan joissain tapahtumissa liikennettä suljetaan Vuolteenkadulla ja Sorinkadulla. Sorinaukio puolestaan sopii evakuointipaikaksi.

Ulos ripeästi ja turvallisesti

Komisario Ismo Rajalan mukaan ihmisillä on taipumus pyrkiä samasta ovesta ulos, mistä he ovat tulleet sisään. Siksi sisällä hallissa tarvitaan selkeitä opastuksia evakuoinnin varalta.

Lukkovalmistaja Abloy toimittaa areenalle lukitus-, kulunvalvonta- ja poistumistieratkaisut. Abloyn myynti- ja markkinointijohtajan Jari Perälän mukaan turvallisuus muodostuu kahdesta asiasta, joista hän käyttää englanninkielisiä termejä "safety" ja "security".

– "Safety" on sitä, jos jostain syystä ihmisten sieltä pitää päästä ulos sieltä, varmistamme sen nopeasti ja turvallisesti.

– "Security" on sitä, että areenan ylläpitäjät tietävät, keitä on menossa ja missä, onko areena tyhjä ja niin edelleen.

Komisario Ismo Rajalan mukaan ihmiset tuppaavat poistua samasta ovesta, mistä ovat tulleet sisään. Antti Eintola / Yle

Poistumisteille tulee puomit, jotka estävät ihmisten pakkautumista ovien eteen. Samanlaiset puomit ovat käytössä Olympiastadionilla.

– Poistumisteiden turvallisuus on tärkeintä, jotta päästään ulos nopeasti ja rivakasti, ilman mitään riskejä. Väki ei pääse pakkautumaan ovien eteen vaan ovi avautuu väkisin.

Uusi areena otetaan käyttöön loppuvuodesta. Esimerkiksi manserockin jättiläinen Popeda esiintyy hallissa 16. joulukuuta.

