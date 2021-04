Viikonlopuksi tulossa upea ulkoilusää koko maahan – herkästi palavien on jo syytä suojautua auringolta

Kuiva ilma lisää katupölyn määrää, ja ilmanlaatu on laajalti huono.

Viikonloppu on aurinkoinen ja lämmin koko maassa. Lämpimin päivä on todennäköisesti sunnuntai, jolloin lämpötila voi kohota maan etelä- ja länsiosissa yli 15 asteen. Pohjoisessa on myös monin paikoin päälle 10 astetta.

– Viikonlopuksi on tulossa hieno ulkoilusää. Vielä ei voida puhua helteistä, mutta ajankohtaan nähden on lämmintä, sanoo Ylen meteorologi Nina Karusto.

Maanantaina mitattu kevään lämpöennätys 17,2 astetta saattaa mennä sunnuntaina rikki Lounais-Suomessa. Sateista ei näy merkkejä.

Viikonloppu on aurinkoinen ja lämmin koko maassa. Nina Karusto / Yle

Viikonloppuna on tavanomaista lämpimämpää, mutta kyse ei ole poikkeuksellisista lukemista. Herkästi palavien on kuitenkin syytä suojautua auringolta. Viikonlopun uv-indeksi näyttää kolmea, mikä tarkoittaa kohtalaisen voimakasta säteilyä.

– Säteilyllä voi olla jo vaikutuksia, jos on tarpeeksi pitkään ulkona ilman suojaa, Karusto sanoo.

Kuiva ilma lisää katupölyn määrää, ja ilmanlaatu on laajalti huono. Ilmassa on ainakin lepän ja pähkinäpensaan siitepölyä. Myös ruohikkopalojen vaara kasvaa lämpimällä ja kuivalla säällä.

– Jos haluaa vaikka polttaa risuja tai muuten sytyttää avotulia, on syytä seurata tarkkaan varoituksia ja jättää tuli tekemättä, jos ruohikkopalon tai muun tulipalon syttymisen vaara on ilmeinen, Karusto sanoo.

Pohjois-Euroopan ylle asettunut korkeapaine pitää Suomen säät lämpiminä alkuviikosta. Pilvisyys voi kuitenkin lisääntyä ja sateiden todennäköisyys kasvaa viikon edetessä, kun korkeapaine siirtyy kohti itää.

