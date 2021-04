Provinssi, Ilosaarirock ja Tuska peruttiin – festivaalijohtajat: Viime kuukaudet edettiin kohti väistämätöntä, peli oli pakko viheltää poikki

Ilosaarirockin 50-vuotisjuhlafestivaali siirtyi vuodella, mutta peruminen turvaa tapahtuman jatkossa. Provinssin festivaalijohtaja Sami Rumpusen mukaan peruminen on taloudellinen ja henkinen isku, mutta ei vaaranna tapahtuman tulevaisuutta.

Kolme isoa festivaalia on tänään kertonut peruutuksista. Ilosaarirockia Joensuussa, Provinssia Seinäjoella ja Tuska-feistivaalia Helsingissä ei järjestetä tänä kesänä.

Ilosaarirockin toiminnanjohtaja Niina Hattunen sanoo, että tapahtuman 50-vuotisjuhlan peruminen otti koville, mutta oli ainoa tapa välttyä miljoonatappiolta ja turvata tapahtuma jatkossa.

– Kulttuuriperintömme tälle alueelle on niin suuri, että sen pitää kestää seuraavat 50 vuotta. Vaikka tässä hetkessä päätös oli musertava, niin toivo ja usko tulevaisuudesta on se, mikä kantaa.

Ilosaaren organisaatiossa on 6 ympärivuotista työntekijää. Organisaatio käynnistää lomautukset. Kesän ajan tapahtuma on työllistänyt ainakin 100 kausityöläistä sekä varsinaisen tapahtuman aikana useita satoja lisää. Ilosaarirockia järjestää voittoa tavoittelematon elävän musiikin yhdistys Joensuun Popmuusikot ry, joka on perustettu vuonna 1971.

Todennäköisyys tapahtuman perumiseen on kasvanut Provinssin festivaalijohtaja Sami Rumpusen mukaan useamman kuukauden ajan ja nyt päätös perumisesta tehtiin.

– Festivaalitoimistolla olemme ehtineet ajatukseen jo tottua, mutta harmi on suuri. Vielä enemmän harmittaa kuitenkin niiden ihmisten vuoksi, jotka olivat tapahtumaan tulossa, Rumpunen sanoo.

Festivaali peruttiin jo viime kesänä. Rumpunen toteaa, että tunnelma päätöstä tehdessä on ollut nyt jossain määrin erilainen.

– Nyt on edetty hitaasti ja varmasti kohti väistämätöntä. Viime vuonna tapahtuma peruttiin romahtaen pakkolaskunomaisesti.

Tuskan festivaalijohtaja Eeka Mäkynen kertoo tapahtuman verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun), että tapahtuman järjestämiselle ei vallitsevassa tilanteessa ole edellytyksiä. Festivaali oli tarkoitus järjestää Helsingin Suvilahdessa heinäkuun alussa.

– Meillä, yleisöllä ja artisteilla on tietyt odotukset tapahtumaa kohtaan, eikä niitä voida tässä tilanteessa toimittaa. Peli on pakko viheltää tässä kohtaa poikki, hän kertoo tiedotteessa.

Ruisrock puolestaan ilmoitti kesän tapahtuman peruuttamisesta eilen torstaina.

Tulevaisuus ei vaarassa

Taloudellisesti festivaalin siirtyminen on järjestäjälle isku. Rumpunen kertoo olevansa huolissaan erityisesti tapahtuman vapaaehtoisista ja alihankkijoista, joiden liikevaihdolle tapahtumamyynnillä on ollut merkitystä.

Itse Provinssin tulevaisuudesta ei hänen mukaansa tarvitse olla huolissaan.

– Alleviivaan, että olemme tilanteessa, jossa taloudellinen isku on merkittävä, mutta ei niin merkittävä, että se vaikuttaisi festivaalin jatkuvuuteen millään tavalla, Rumpunen sanoo.

Viime kesänä enemmistö 2020-tapahtumaan lipun ostaneista siirsi lippunsa tähän vuoteen. Hän uskoo, että lippuja siirretään tänäkin vuonna.

– Kovasti toivomme, että he uskovat ja näkevät, että tapahtuma tulee, kun maailma antaa meille mahdollisuuden.

Tuskan tiedotteen mukaan vuoden 2022 tapahtumaa suunnitellaan jo. Tälle vuodelle ja vuodelle 2020 Tuskaan hankitut liput kelpaavat ensi vuoden tapahtumaan sellaisenaan.

Festivaalijohtaja Sami Rumpunen uskoo Provinssin tulevaisuuteen. Hän huolehtii tapahtuman alihankkijoiden ja vapaaehtoisten tilanteesta. Pasi Takkunen / Yle

Artisteista 2022 neuvotellaan

Kesäkuun Provinssia on järjestetty viime kesästä lähtien. Viime kuukaudet on kuitenkin yhä enemmän pidetty yllä sitä mahdollisuutta, että tapahtumaa ei voitaisikaan järjestää.

Nyt festivaalitoimistolla on siirrytty valmistelemaan kesää 2022. Artistineuvotteluja käydään jo, Rumpunen sanoo.

Rumpunen toivoo, että poliittisia päätöksiä alan tulevaisuudesta tehtäisiin etujärjestöjen johdolla kokonaisuus huomioonottaen.

– Alamme ymmärtää, etttä korona on tosi monimuotoinen ja kokonaisvaltaienn ongelma. Kaikkea tietoa hyväksi käyttävä päätöksenteko olisi tärkeätä.

Lue seuraavaksi:

Provinssia tuskin järjestetään, jos koronarajoitukset eivät hellitä – Vaasa Festival -promoottori vetoaa päättäjiin, jotta exit-suunnitelmasta pidetään kiinni

Isot kesätapahtumat perutaan heinäkuun loppuun asti – osa pohjalaistapahtumista on tehnyt jo päätöksen siirrosta ensi vuoteen