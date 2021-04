Koko Hubara kirjoittaa äideistä ja tyttäristä: “Se on loputtoman kiinnostava aihe”

Ruskeat Tytöt -blogista ja samannimisestä esseekokoelmasta tunnetuksi tullut Koko Hubara on tätä nykyä myös kaunokirjailija. Hänen esikoisromaaninsa Bechi näki päivänvalon viime viikolla. Tarinan keskiössä on päähenkilö Bechin ja hänen äitinsä Shoshanan suhde.

– Se on aihe, joka on mielestäni loputtoman kiinnostava, ja siitä ei edelleenkään kirjoiteta tarpeeksi. Sitä kierrellään ja kaarrellaan.

Vielä äitiyttäkin olennaisemmaksi kirjassa nousee teema tyttäryydestä ja tyttärenä olemisesta.

– Mitä se on, kun ollaan jonkun tyttäriä? Miten me toimitaan ja mitä me tehdään?

Hubaralla on itsellään tytär, ja hän on miettinyt äitinä ja tyttärenä olemisen kysymyksiä paljon sitäkin kautta. Toisaalta hän on myös huomannut suhteensa omaan äitiinsä muuttuneen vuosien varrella.

– Mitä enemmän lähennymme iän myötä toisiamme, nyt me alamme molemmat olla keski-ikäisiä naisia, niin se muuttaa suhdettamme väistämättä. Olen myös nähnyt oman äitini enemmän tyttärenä. Sukupolvien jatkumo tulee hienosti esiin ihan uusilla tavoilla.

