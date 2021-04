Helsingin legendaarisen Corona Baarin tilalle tulee uusi hotelli – kilpailu kovenee koronakurimuksen keskellä

Rakennusmestarien talossa on toiminut nimekkäitä ravintoloita, kuten Vanha Maestro, Studio 51 ja Corona Baari & Biljardi.

Helsingin keskustassa sijaitseva perinteikäs Rakennusmestarien talo on nähnyt monta vaihetta vuosikymmenten varrella. Bilettäjät ovat viihtyneet samojen seinien sisällä, vaikka yökerhojen ja ravintoloiden nimet ovat vaihtuneet.

Nyt rakennus muuttaa jälleen muotoaan, tällä kertaa hotelliksi.

Seitsemänkymmentäluvulta lähtien Rakennusmestarien talossa toimi tanssiravintola Vanha Maestro, jossa järjestettiin härkäjuhlia ja missikisoja.

Rakennusmestarien talossa järjestettiin Ravintola Vanhan Maestron missikisat vuonna 1979.

Kaksituhattaluvun alkupuolella tilan ottivat haltuun Sedu Koskisen yökerhot, kuten Studio 51, Freda 51 ja Burleski Club.

Kaurismäen veljesten osittain omistama Corona Baari & Biljardi toimi Rakennusmestarien talossa lähes kolme vuosikymmentä.

Corona, Kafe Moskova, Dubrovnik Lobby & lounge ja Kulttuurikeskus Andorra joutuivat väistymään Rakennusmestarien talosta hotellihankkeen tieltä pari vuotta sitten. Uudet tilat löytyivät Vallilasta The Train Factoryn alueelta.

Entinen Corona baari on muuttanut muotoaan. Kristiina Lehto / Yle

Rakennusmestarien talo kunnostetaan perusteellisesti

Rakennusmestarien talon omistaa Rakennusmestarien Säätiö. Se päätti etsiä yhteistyökumppanikseen hotellioperaattorin, jolle tilat on nykyään vuokrattu.

Säätiön hallitukseen kuuluvan Ari Aution mukaan kiinteistö on korjauksen tarpeessa. Se saneerataan yhteistyössä hotellioperaattorin kanssa.

– Kiinteistön kaupallinen merkitys toimisto- ja ravintolakäytössä oli tällä liikepaikalla laskenut. Talotekniikka oli tullut käyttöikänsä päähän, ja tähän ruvettiin hakemaan toisenlaisia liiketaloudellisia ratkaisuja.

Talo on valmistunut 1930-luvun alussa. 1960-luvulla sitä täydennettiin Eerikinkadun puoleisella laajennusosalla. Rakennusmestarien säätiön toimisto jää taloon myös hotellin uudella aikakaudella.

Rakennusmestarien taloon tulee kuusikerroksinen, lasikattoinen atriumtila. Kristiina Lehto / Yle

"Rouhea" hotelli ilman tähtiluokituksia

Hotellioperaattoriksi valikoituneen Primehotelsin toimitusjohtajan Tomi Peitsalon mukaan eri vuosikymmenillä valmistuneen rakennuksen muuttamisessa hotelliksi on omat haasteensa, mutta myös etunsa.

Esimerkiksi runkosyvyys sopii hyvin hotellihuonekäyttöön.

Hotelliin tulee 240 huonetta, joista osa on kaksikerroksisia. Kristiina Lehto / Yle

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, hotellin ovet avataan marraskuussa 2021.

Peitsalo kuvailee hotellin olemusta "rouheaksi". Tähtiluokitukset ovat hänen mukaansa taakse jäänyttä aikaa.

– Hotellit eivät ole enää jäykkiä instituutioita vaan asiakkaita varten. Aikaisemmin hotellit määrittivät asiakkaan toimintaa, mutta tänä päivänä asiakas saa tulla sellaisena kuin hän on, ja hotellin pitää taipua siihen.

Peitsalon mukaan myös muut kuin hotellin asiakkaat pääsevät edelleen Rakennusmestarien taloon, kun hotelli aloittaa toimintansa. Ravintola-, kokous-, ja pysäköintitilat ovat kaikkien saatavilla.

Hotelli aikoo myös vuokrata kymmenkunta liiketilaa. Niihin etsitään yrityksiä, jotka voivat palvella hotellin asiakkaita sekä muita ihmisiä.

– Tämän suunnittelu on vielä kesken, mutta kuntoilu- ja hemmottelupalvelut, parturikampaamot, life style- ja taidekaupat voisivat tulla kyseeseen, Peitsalo pohtii.

Rakennusmestarien Säätiön hallituksen jäsen Ari Autio ja Primehotelsin toimitusjohtaja Tomi Peitsalo istuvat entisillä yökerhon portailla, jotka eivät enää johda mihinkään. Kristiina Lehto / Yle

Hotellikisassa pitää erottautua muista

Helsinkiin on noussut viime vuosina monia muitakin hotelleja, eikä Primehotels ole ainoa uusi tulokas.

Esimerkiksi viime vuonna Unioninkadulla avattiin perheomisteinen U14-hotelli ja Pasilassa Orginal Sokos Hotel Tripla.

Eliel Saarisen suunnittelema VR:n entinen pääkonttori Helsingin päärautatieasemalla avaa ovensa yleisölle Scandic Grand Central -hotellina huhtikuussa 2021.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistama Ylva ja norjalainen hotelliketju Citybox avaavat Suomen ensimmäisen Citybox-hotellin Hakaniemeen vuonna 2023.

Primehotelsin toimitusjohtaja Tomi Peitsalo uskoo, että pääkaupungissa riittää tilaa monille operaattoreille.

– Helsingin ja pääkaupunkiseudun kysyntä on kasvanut tasaisesti koko ajan, ja näkymät tulevaisuuteen ovat vahvoja. Kilpailussa vaaditaan erottautumiskykyä muista.

Korona ei ole vielä ehtinyt pysäyttää hotellibisnestä

Kovan kilpailun lisäksi myös koronavirus luo haasteensa hotellialalle. Epidemiasta ei kuitenkaan ollut vielä tietoa, kun Rakennusmestarien Säätiö päätti lyödä hynttyyt yhteen hotellioperaattorin kanssa kolme vuotta sitten.

– Uskon, että koronaviruksesta selvitään, ja niin matkailualalla kuin muillakin on valoisa tulevaisuus, toteaa Ari Autio säätiön hallituksesta.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan korona-aikana ja lähivuosina valmistuvia hotelleja koskevat investointipäätökset on tehty jo ennen epidemian alkua juridisesti sitovalla tavalla.

– Kovin paljon ei ole tehty uusia investointipäätöksiä maaliskuun 2020 jälkeen. Joissakin tapauksissa entinen operaattori on luopunut hotellista, mutta tilalle on löytynyt uusi operaattori. Esimerkkinä tällaisesta on Holiday Club Resort Oy:n hotelli Vierumäelle.

Peitsalo myöntää, että epidemia on tehnyt rahoituksen saamisesta vaikeampaa, mutta ei mahdotonta.

– Hotellihankkeita tehdään vähintään kymmeniksi vuosiksi. Siihen mahtuu monen näköistä lamaa ja trendien muutosta. Salaisuus piilee siinä, kuinka hyvin pysyy ajassa mukana.

Tanssimisen lisäksi Vanhassa Maestrossa herkuteltiin. Suomalaisen keittiön ruokalistalla oli härkää, lohta ja karhua.

Lue myös:

Kaurismäkien legendaariset ravintolat siirtyvät Vallilan Konepajalle – myös kirpputoriperinne jatkuu

Jälleen norjalaisomisteinen hotelli Helsinkiin: nyt tulossa on itsepalveluhotelli, jonka huoneissa ei ole minibaareja, televisioita tai huonepalvelua