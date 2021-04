Kanta-Häme palaa koronaepidemiassa kiihtymisvaiheeseen, ensimmäiseksi puretaan lapsiin sekä nuoriin liittyviä rajoituksia

Kanta-Hämeessä on tapahtunut käänne koronaepidemiatilanteessa. Tartuntojen ilmaantuvuus on jo kolmen viikon ajan ollut merkittävässä laskussa.

Torstaina kokoontuneen Kanta-Hämeen pandemiaryhmän mukaan maakunta onkin siirtynyt epidemian vaikeimmasta eli leviämisvaiheesta lievempään kiihtymisvaiheeseen.

– Tilanne näyttää erittäin positiiviselta, mutta voi kääntyä nopeastikin. Vaikka olemme siirtyneet kiihtymisvaiheeseen, on rajoitustoimien purkamisessa edettävä maltillisesti ja varmistettava ensisijaisesti lasten ja nuorten opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet, sanoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri Juhani Grönlund pandemiaryhmän tiedotteessa.

Testausmäärät ovat myös laskeneet, tosin niin on myös positiivisten näytteiden osuus. Rajoitustoimilla on merkittävä vaikutus, niiden lieventäminen on kuitenkin variantit huomioiden syytä tehdä rauhallisesti ja pieniä lievennyksiä kerrallaan.

– Suosituksia ja rajoituksia ei epidemian rauhoittuessa voi purkaa ilman tarkkaa harkintaa niiden vaikutuksista. Ensimmäiseksi lähdemme purkamaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoitustoimia.

Suositellaan etäopetusta joissakin oppiaineissa

Kanta-Hämeen pandemiaryhmä suosittaa perusasteen ja toisen asteen etäopetuksesta siirtymistä lähiopetukseen maakunnassa viimeistään 26.4. mennessä, mutta kunnat voivat itse päättää tarkemmin ajankohdasta.

Lisäksi suositellaan järjestämään sellaiset aineopinnot etänä, jotka on mahdollista niin toteuttaa. Ryhmien väliset vaihtelut suositellaan pitämään loppulukuvuoden ajan minimissä. Jos paikalliset tapausmäärät kasvavat ja alueellinen ilmaantuvuus ylittää 50 tartuntaa 100 000:ta henkilöä kohden, niin painotusta etäopetukseen mietitään uudelleen. Tartuntojen ilmaantuvuusluku on ollut Kanta-Hämeessä noin 32 tartuntaa 100 000:ta henkilöä kohden kahden viikon periodilla.

Maakunnallinen pandemiaryhmä ei suosittele penkkarien ja vanhojentanssien järjestämistä toistaiseksi. Sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri Juhani Grönlundin mukaan tahtotilana on, että ilmaantuvuusluku painuu huhtikuun aikana alle 30 tartuntaan 100 000:ta asukasta kohden ja toukokuussa maakunta palaa koronaepidemian perustasolle.

Harrastuksiin luvassa lievennyksiä kuun lopulla

Pandemiaryhmä muistuttaa tiedotteessaan, että yli 12-vuotiaiden lasten harrastustoiminnan lievennykset toteutetaan tämän hetken arvion mukaan 26.4. alkaen. Silloin vuonna 2004 ja sen jälkeen syntyneiden harrastustoiminta on mahdollista OKM:n ja lajiliittojen ohjeistamalla tavalla.

Musiikkiopistoissa ja vastaavissa kahdenkeskisen lähiopetuksen salliminen on hyväksyttävää vuonna 2004 ja sen jälkeen syntyneille.

Aikuisten harrastustoimintaa koskevia lievennyksiä voidaan puolestaan arvioida 26.4. alkavalla viikolla.

Lue myös: Kanta-Häme saattaa palata koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen jo tällä viikolla