Itä-Savossa liikkuu nyt koronaviruksen eteläafrikkaista muunnosta, johtava lääkäri: "Tarttunut herkästi myös hyvin lyhytkestoisissa kontakteissa"

Virusmuunnoksen laatu on varmistunut THL:n sekvensoinneissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekvensoinneissa on varmistunut, että savonlinnalaiseen työyhteisöön liittyvä tartuntaketju on koronaviruksen eteläafrikkalaista muunnosta, tiedottaa Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri.

Tartuntaketjussa on todettu tähän mennessä kaikkiaan 71 tartuntaa.

– Tauti on tarttunut herkästi myös hyvin lyhytkestoisissa kontakteissa, eli huomattavasti herkemmin, kuin mitä tarttumistilanteet ovat olleet koronaviruksen alkuperäisessä muodossa, Sosterin perusterveydenhuollon johtava lääkäri Veikko Karvanen sanoo tiedotteessa.

Sosterin mukaan tartunnanjäljityksessä varauduttiin virusmuunnokseen jo alusta alkaen.

– Tämän vuoksi karanteeniin asettamisia tehtiin alueella jo alkuvaiheessa runsaasti. On erittäin tärkeää, että karanteeniin asettaminen otetaan tosissaan ja sitä noudatetaan. Tämä on edellytys sille, että tartunnat saadaan tukahdutettua alueellamme, Karvanen muistuttaa.

On arvioitu, että Suomessa nykyään käytössä olevat rokotteet eivät anna koronaviruksen eteläafrikkalaista versiota vastaan aivan yhtä hyvää suojaa kuin perusmuotoista virusta vastaan.

Keskiviikon jälkeen Sosterin alueella on todettu 11 uutta koronatartuntaa. Kaikki uudet tartunnat on todettu jo valmiiksi karanteenissa olevilla henkilöillä. Tartuntojen vuoksi uusia karanteeniin määrättyjä on yhteensä 27.

Taudin ilmaantuvuuden perusteella epidemiatilanne Sosterissa on Suomen sairaanhoitopiireistä huonoin. Ilmaantuvuusluku eli tartuntojen määrä sataatuhatta asukasta kohti 14 vuorokauden aikana on 180. Uudellamaalla vastaava luku on 176.

Etelä-Savon sote-kuntayhtymässä Essotessa koronaviruksen puolestaan koronan niin sanotusta brittimuunnoksesta on tullut vallitseva muoto.

