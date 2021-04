Suomalaiset hullaantuivat ulkomaisista osakkeista: Uusista sijoituksista jo lähes 40 % menee ulkomaille – Tesla on piensijoittajien suosikki

Suomalaisten omistamien ulkomaisiin pörssien listattujen osakkeiden arvo kaksinkertaistui vuodessa. Teslaa moni on jo myymässä.

Käynnissä on todellinen pörssiboomi. Jo yli 900 000 suomalaista omistaa pörssiosakkeita ja sijoittamisesta puhutaan enemmän kuin koskaan.

Helsingin pörssi kävi tällä viikolla yli 12 000 pisteessä – ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2007.

Suomalaisten sijoitukset kohdistuvat kuitenkin yhä useammin Helsingin pörssin sijasta ulkomaisiin osakkeisiin.

– Yksityishenkilöiden ulkomaiset osakeomistukset ovat lähes tuplaantuneet kevään 2020 jälkeen, Suomen Pankin ekonomisti Markus Aaltonen sanoo.

– He ovat tehneet paljon sijoituksia ulkomaisiin osakkeisiin, ja myös osakkeiden arvo on noussut paljon.

Tässä artikkelissa tarkastelemme suomalaisten yksityishenkilöiden ulkomaisia osakeomistuksia. Mukaan ei ole laskettu sellaisia ulkomaisia osakkeita, jotka on listattu Helsingin pörssiin. Esim. Telia, SSAB, Tallink.

Kokonaisuutena ulkomaisiin pörsseihin listattujen osakkeiden osuus kaikista suomalaisten omistamista pörssiosakkeista on yhä alle kymmenys. Vuoden kuluessa ulkomaisten osuus on kasvanut noin kaksi prosenttiyksikköä.

Se kuulostaa vähältä, mutta toisaalta hyvin harva piensijoittaja myllää salkkuaan joka vuosi uusiksi.

Trendi näkyy kuitenkin hyvin selvästi, jos tarkastelemme vain uusia osakekauppoja. Tulos näkyy tämän artikkelin ensimmäisessä kuvassa.

Suomalaiset sijoittivat viime vuonna osakkeisiin noin 1,6 miljardia euroa uutta rahaa. Noista nettosijoituksista noin 600 miljoonaa euroa kohdistui ulkomaisiin yhtiöihin.

– Se on jo lähes 40 prosenttia, Suomen Pankin Aaltonen sanoo.

Kymmenen suosikin joukossa viisi Piilaakson jättiläistä

Suomen Pankin Markus Aaltosen mukaan ulkomaisten osakkeiden määrä kasvaa suomalaisten salkuissa nyt nopeasti. Toni Määttä / Yle

Kun piensijoittaja lähtee merta edemmäs kalaan, mitä hän tuo tullessaan?

Ulkomaisista yhtiöistä suomalaisilla on eniten sähköautoyhtiön Teslan osakkeita. Se on ollut myös erinomainen sijoitus – Elon Muskin perustaman yhtiön osakekurssi on parissa vuodessa noin 15-kertaistunut.

Toisena suomalaisten suosikkilistalla on ruotsalaisen Wallenbergin rahasuvun sijoitusyhtiö Investor. Se hallinnoi osuuksia lukuisista yhtiöistä ja kasvurahastoista. Kolmas suomalaisten suosikki on tanskalainen lääkeyhtiö Novo Nordisk.

Suomalaisten suosikkilista on muuttunut nopeasti.

Viisi vuotta sitten suomalaisten eniten omistamien ulkomaisten osakkeiden joukossa oli lähes yksinomaan pohjoismaisia yhtiöitä. Ruotsalainen hoivapalveluyhtiö Attendo oli ylivoimainen ykkönen Suomessa tehtyjen yrityskauppojen seurauksena.

Puoliruotsalaisiksi lasketaan usein myös brittiläinen AstraZeneca ja Sveitsissä päämajaansa pitävä ABB. Niiden osakkeet on myös listattu Tukholman pörssiin.

Apple oli tuolloin ainut yhdysvaltalaisosake suosikkien listalla.

Helmikuussa 2021 listalla on jo viisi yhdysvaltalaista teknologiajättiä – Tesla, Apple Amazon, Google ja Facebook.

Suomalaiset halusivat digijättien siivelle

– Hajauttamisen merkityksestä on puhuttu iät ja ajat. Siksi ulkomaille sijoittaminen on hyvä uutinen, Danske Bankin Tuukka Kemppainen sanoo. Toni Määttä / Yle

Danske Bankin vanhempi strategi Tuukka Kemppainen on laittanut merkille selvän muutoksen. Vuonna 2018 vain 2,6 prosenttia pankin suomalaisasiakkaiden osakekaupankäynnistä suuntautui Yhdysvaltoihin – tänä vuonna Yhdysvaltain vaihdon osuus on ollut jo 22,5 prosenttia.

Samaan aikaan Suomeen suuntautuneen osakekaupan osuus laski kaksikymmentä prosenttiyksikköä alle 70 prosenttiin.

– Jos katsotaan globaaleja osakeindeksejä, viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana Facebookin, Googlen ja vastaavien digijättien voimakas nousu on ollut iso tekijä. Ja niihin myös iso osa suomalaisten piensijoittajien kiinnostuksesta on kohdistunut, Kemppainen kuvaa.

Sama suunta on muissakin pankeissa. OP:sta kerrotaan, että suomalaisten kotitalouksien sijoitukset yhdysvaltalaisiin osakkeisiin kasvoivat viime vuonna yli 340 prosenttia.

Danske Bankin Kemppaisen mukaan yhdysvaltalaisten yhtiöiden osuuden kasvu on luonnollista, koska yhdysvaltalaisten pörssien osuus maailman osakemarkkinoista on yli puolet (siirryt toiseen palveluun).

–Sijoitukset kannatta hajauttaa maantieteellisesti ja eri toimialoille, Nordean Antti Saari sanoo. Rami Moilanen / Yle

Myös Nordean päästrategi Antti Saari pitää sijoitusten hajauttamista terveenä ilmiönä.

– Mitä enemmän tällaisia isompia ulkomaalaisia tai globaaleja yhtiöitä suomalaisten salkkuihin saadaan, sitä parempi se todennäköisesti on lopputuloksen kannalta, Saari sanoo.

– Kunhan hajauttaa järkevästi, eikä esimerkiksi vain suomalaisiin ja ulkomaisiin teknologiayhtiöihin.

Yksi syy sijoittaa ulkomaille onkin se, että sieltä löytyy toimialoja, joita Helsingin pörssissä ei ole – tai joita Suomessa on vain vähän. Yhdysvalloissa on digijättejä, Tanskassa lääkeyhtiöitä ja biotekniikkaa, Norjassa öljyä ja kalanjalostusta, Ruotsissa kuluttajakaupan jättejä ja Saksassa autovalmistajia...

"Google ja Facebook ovat tutumpia kuin UPM tai Neste"

Aalto-yliopiston professori Vesa Puttonen ei ole huolissaan Helsingin pörssistä vaikka ulkomaisten pörssien osuus kasvaa. Janne Järvinen / Yle

Osakemarkkinat ovat yhtiöille keino hankkia pääomia, jotta ne voivat kasvaa ja työllistää. Jos sijoitukset suuntautuvat yhä enemmän ulkomaille, onko meidän syytä olla huolissaan Helsingin pörssistä ja sen suomalaisista yhtiöistä?

Aalto-yliopiston professori Vesa Puttonen ei ole huolissaan.

Hajauttaminen tasaa kotitalouksien riskejä. Toisaalta sama tekninen kehitys, joka mahdollistaa suomalaisten sijoitukset ulkomaille, voi tuoda rahaa myös ulkomailta suomalaisiin yhtiöihin.

– Tämä on lähtökohtaisesti hyvä asia. Ja viimeaikainen kehitys osoittaa, etteivät suomalaiset suinkaan ole kääntäneet selkäänsä kotimaisille listautumisanneille, Puttonen sanoo.

Yksi syy ulkomaisen osakekaupankäynnin lisääntymiseen on osakevälittäjien perimien kaupankäyntikulujen lasku. Enää ei ole kovin suurta merkitystä, ostaako piensijoittaja kotimaisia vai ulkomaisia osakkeita.

– Piensijoittajilla on taipumus suosia osakkeita, jotka ovat tuttuja. Apple, Google ja Facebook saattavat tänään olla tutumpia kuin UPM, Stora Enso tai Neste, Puttonen sanoo.

Tänä keväänä Puttonen on hämmästellyt suomalaisten intoa sijoittaa yhdysvaltalaiseen peliyhtiö Gamestopiin.

Suomalaisetkin osallistuivat alkuvuoden Gamestop-ryntäykseen. Francois Glories / AOP

Gamestop ja Tesla myynnissä

Danske Bankin asiakkaat ovat alkuvuonna ostaneet majoituspalveluyhtiö Airbnb:n ja israelilaisen työnvälitysalusta Fiverrin ja yhdysvaltalaisen videoneuvotteluyhtiö Zoomin osakkeita. Suomalaiset intoutuivat mukaan myös Redditin keskusteluryhmissä lietsottuun Gamestop-hypeen, mutta netto-ostetuimpien joukkoon yhtiö ei Danske Bankin listoilla kivunnut.

Sen sijaan nettomyydyimpien listalla Gamestop on korkealla.

Tämä näyttäisi viittaavan siihen, että monet Gamestop-ryntäykseen osallistuneet suomalaiset onnistuivat myymään osakkeita korkeammalla kurssilla kuin mitä olivat niitä ostaneet. Näin siis ainakin Danske Bankin asiakkaiden joukossa.

Entä sähköautoyhtiö Tesla?

Kuten edellä kerroimme, Tesla on suomalaisten eniten omistama ulkomaisten pörssien yhtiö. Alkuvuonna yhtiötä on kuitenkin myyty enemmän kuin ostettu. Tesla on nettomyydyimpien joukossa sekä Danske Bankin että Osuuspankin listoilla.

Vaikuttaa siltä, että Teslan osakkeen rajun hinnannousun jälkeen suomalaiset keventävät jo salkkuaan.

– Tänä vuonna ja myös viime vuonna meidän asiakkaamme ovat myyneet Teslaa enemmän kuin ovat sitä ostaneet. Ovatko nämä olleet hyvä vai huonoja päätöksiä, se nähdään tulevaisuudessa, Danske Bankin Tuukka Kemppainen sanoo.

