Onko ollut tylsä vuosi? Pitkittyneessä tylsistymisessä piilee myös riskejä – aivotutkija: "Monesti ihmiset alkavat tehdä jotakin typerää"

Samat rutiinit, samat naamat, samat maisemat. Tuntuuko, että päivät toistavat toisiaan ja arjesta on viime aikoina – sattuneesta syystä – puuttunut yllätyksellisyys?

Ei ihme, jos tuntuu, että arki on ollut aika tylsää.

Professori ja filosofi Juha T. Hakala uskoo, että moni meistä on kokenut viimeisen vuoden mittaan voimistuvaa tylsyyden kokemusta. Tylsyyden taustalla voi olla nyt erityisesti elämysten puute.

– On tarve saada uutuuden viehätyksen, vaihtelun ja jännityksen tunteita ja sitä kautta saada dopamiinitasoa nousemaan. Se liittyy aivotoimintoihin.

Dopamiini on mielihyvähormoni, joka auttaa meitä haluamaan asioita ja lisää energiaa. Dopamiiniryöpyn voi saada esimerkiksi lomamatkasta, sillä se on kuin suuri palkinto, jota odotetaan pitkään.

Löytyikö "blaah"-ololle termi?

Kuinka monesti olet vastannut "ihan ok", kun joku kysyy kuulumisia? The New York Times kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun), että "blaah-ololle", on myös termi, englanniksi 'languishing'. Tätä kuvataan tilaksi, jossa ihminen ei ole masentunut tai toivoton, mutta olo ei ole myöskään energinen tai tuottelias. Tällainen tila saattaa lehden mukaan olla riski myös mielenterveyden ongelmille. The Independent kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun), että olotila on yleinen juuri nyt, kun esimerkiksi sosiaalisia kontakteja on vähän.

Filosofi Juha T. Hakala suomentaisi termin pitkästymiseksi. Hakala sanoo, että pandemia vaikuttaa ihmisiin eri tavalla.

– Keskimäärin länsimaisen ihmisen voi olla vaikeampi sietää esimerkiksi eristäytymisen ja erilaisten liikkumisrajoitusten aiheuttamaa tapahtumattomutta, kun taas vaikkapa digitaalisen kuilun toisella laidalla muutos ei ole lainkaan samaa luokkaa.