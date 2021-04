Koronatilanne helpottaa Virossa – uusien tartuntojen määrä on painunut neljäsosaan kuukauden takaisesta

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on vähentynyt Virossa muutamassa viikossa kolmanneksella.

Myös sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on lähtenyt laskuun, vaikka on edelleen suomalaiseen tilanteeseen verrattuna korkealla.

TALLINNA Vielä maaliskuun puolivälissä Virossa varmistettiin kaksituhatta uutta koronatartuntaa vuorokaudessa.

Nyt päivittäisten uusien tartuntojen määrä on laskenut noin viiteensataan. Myös positiivisten tulosten osuus kaikista koronatesteistä on Virossa puolittunut. Se on tällä hetkellä noin kymmenen prosenttia.

Kahden viikon ilmaantuvuus on 622 eli alle puolet kuukauden takaisesta.

Näihin tuloksiin on päästy maaliskuussa alkaneella koko maan kattavalla tiukalla sulkutilalla. Kaikki koululaiset ovat olleet etäopetuksessa. Julkiset tilat, teatterit, ravintolat, kuntosalit, uimahallit ja iso osa kaupoista ovat olleet suljettuina. Vain elintarvikekaupat ja välttämättömät palvelut ovat olleet auki.

Tämän viikon koronakatsauksessa Viron terveysministeri Tanel Kiik väläytti pitkästä aikaa rajoitusten purkamista.

– Meidän täytyy jatkaa ponnisteluja, mutta mikäli suuntaus jatkuu suotuisana, hallitus sopii ensi viikolla ensimmäisistä höllennyksistä, Kiik totesi etälehdistötilaisuudessa (siirryt toiseen palveluun).

Opetusministeri Liina Kersnan mukaan ensimmäiseksi olisi tarkoitus (siirryt toiseen palveluun) sallia alaluokkien lähiopetus sekä lasten ja nuorten harrastustoiminta ulkona. Muita rajoituksia purettaisiin touko-kesäkuussa.

Opetusministeri Liina Kersnan mukaan opettajien laajat rokotukset Virossa ovat olleet tarpeen koulujen lähiopetuksen kannalta. Rain Kooli / Yle

Koulujen kevätloma voi pilata hyvän kehityksen

Sekä pääministeri Kaja Kallas että opetusministeri Kersna ovat vedonneet virolaisiin, jotta huhtikuun viimeisellä viikolla alkava koulujen kevätloma ei johtaisi ulkomaanmatkailuun.

– Tämä ei ole oikea hetki turhiin riskeihin, jotka voivat tehdä tyhjäksi kaikki ponnistuksemme, Kallas totesi Viron yleisradiolle (siirryt toiseen palveluun) tällä viikolla.

Viron terveysviraston varajohtajan Mari-Anne Härman mukaan tällä hetkellä suurin uhka on eteläafrikkalaisen virusmuunnoksen tuonti ulkomailta. Brittimuunnoksesta on tullut jo yleinen vitsaus.

– Meillä on tiedossa ainakin yksi tapaus, jossa rokotettuun henkilöön tarttui ulkomailta tuotu eteläafrikkalainen virusmuunnos. Tätä muunnosta ei saa päästää leviämään Virossa, Härma korosti keskiviikon lehdistötilaisuudessa (siirryt toiseen palveluun).

Vaikka koronaepidemian toisen aallon huippu näyttääkin ohitetulta, virolaisissa sairaaloissa on tällä hetkellä vielä viisisataa koronapotilasta. Se on Suomeen verrattuna korkea luku, mutta kolmanneksen pienempi kuin vielä muutama viikko sitten.

Pienemmissä aluesairaaloissa pohditaankin jo koronaosastojen sulkemista.

– Mikäli kaikki sujuu hyvin ja ihmiset käyttäytyvät järkevästi, voidaan sairaalamme koronaosasto sulkea kenties jo toukokuun alkupuolella, kertoo (siirryt toiseen palveluun) keskivirolaisen Raplan sairaalan johtaja Pille Mukk.

Viron pääkaupunkiseudun isoissa keskussairaaloissa koronapotilaita vielä riittää, mutta moni aluesairaala harkitsee jo koronaosaston alasajoa. Jan Erik Kooli / Yle

Lukiolaisten rokottamiselle kannatusta

Koronarokotteen ensimmäisiä annoksia on Virossa annettu tähän mennessä 278 000 eli 21 prosenttia väestöstä on saanut vähintään yhden rokoteannoksen.

Aikuisista on rokotettu vähintään yhdellä annoksella 26 prosenttia ja yli 70-vuotiaista 55 prosenttia.

Opetusministeri Liina Kersna väläytti tällä viikolla ajatusta myös lukiolaisten rokottamisesta viimeistään kesällä.

Ehdotusta tukee myös (siirryt toiseen palveluun) virologian professori Andres Merits.

– Ensimmäiseksi pitäisi toki rokottaa riskiryhmät. Lukioikäisiin pitäisi kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota, sillä viimeksi epidemia alkoi laajeta nimenomaan 15-19-vuotiaiden keskuudesta, Merits toteaa.

