Näin Iltalehti paljasti VTV:n johtamissotkun – toimittaja: ”Kyse on suomalaisesta rakenteellisesta korruptiosta”

"Suomi on maailman vähiten korruptoitunut maa, mutta hyväveliverkostoja ja rakenteellista korruptiota on myös täällä."

Kadonneet lentopisteet, valtavat matkakulut, työnantajan maksamat kampaamolaskut ja polkupyörähuollot.

Julkisuus Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin ympärillä on keskittynyt väärinkäytöksiin.

Kyse on kuitenkin isommasta asiasta.

Ylen toimittaja Riku Roslund sanoo, että nyt on aika keskittyä rakenteelliseen korruptioon ja hyvä veli -verkoistoihin.

Miksi julkisuudessa on puhuttu niin paljon kampaamolaskuista ja matkakuluista?

– Olihan se yllättävä, jopa shokeeraava tieto, että juuri VTV nousi matkakuluissa ykköseksi. Sen jälkeen media on jatkanut selvittelyä kuukausien ajan ja esiin on tullut pienempiä ja suurempia asioita, Roslund sanoo.

Iltalehden toimittaja Jarno Liski painottaa, että kyse ei ole henkilöön menevästä ajojahdista. Siitä on turha syyttää mediaa.

Roslund ja Liski olivat vieraana Ylen Viimeinen sana -ohjelmassa. Voit katsoa ohjelman tämän jutun pääkuvasta tai tästä linkistä.

”Pienten väärinkäytösten taustalta paljastuu iso ongelma”

– Kun kävi ilmi, että Valtiontalouden tarkastusvirastossa on tehty strategiamuutos, josta kannattaa olla kiinnostunut, aloin hankkia asiakirjoja ja lähteitä, Liski sanoo.

Niissä tuli vastaan muun muassa poliisitutkintaan johtanut laittomaksi katsottu virkasopimuksen päättämissopimus. Suoraan matkakuluihin liittyen tuli esiin vahvoja viitteitä siitä, että kertyneitä lentopisteitä ei oltu käytetty ohjeiden edellyttämällä tavalla

– Pyrin kyselemään sitä ja pääjohtaja ei vastannut. Se oli tietenkin uutinen, että VTV ei pysty selvittämään pääjohtajansa lentopisteitä, vaikka ne olivat selvittäneet niitä kymmenessä muussa virastossa vuosien mittaan. Sekin johti poliisitutkintaan ja oli uutinen, Liski sanoo.

Viimeinen sana Viimeinen sana on Ylen mediakriittinen keskusteluohjelma. Ohjelma ilmestyy perjantaisin Areenassa ja TV1:llä.

Vaihtuvat vieraat käsittelevät kuumia ja ajankohtaisia median ja journalismin ilmiöitä.

Keskustelua juontavat Lena Nelskylä, Ville Seuri ja Heikki Valkama.

Voit katsoa kaikki Viimeisen sanan jaksot täällä.

Roslund toteaa, että vaikka pääjohtaja Tytti Yli-Viikarille on annettu lukuisia mahdollisuuksia vastata kysymyksiin väärinkäytöksistä, hän on vaiennut.

– Ymmärrän, että se voi näyttää siltä, että on ripoteltu kaikkea pientä (uutista), mutta jokainen niistäkin oli kertomisen arvoinen. Se, että taustalla on jotain suurempaa, ei tarkoita sitä, että pienet uutiset pitäisi jättää kertomatta, Liski sanoo.

Tällä Liski viittaa siihen, tekeekö Valtiontalouden tarkastusvirasto sitä, mitä sen lain mukaan pitäisi tehdä.

Sekä Liski että Roslund painottavat, että väärinkäytöksistä uutisoimisen taustalla suuri kysymys on se, onko VTV:n strategia nykyisen johdon alaisuudessa oikea. Ja miksi VTV:n tehtävien painotusta on muutettu.

Iltalehti kirjoitti VTV:n ongelmista jo vuonna 2017. (siirryt toiseen palveluun) Julkisuudessa tähän ei kuitenkaan juuri tartuttu.

Oliko siis niin, että vasta kampaamokäynnit saivat toimittajat laajalti kiinnostumaan VTV:n asioista? Epäonnistuiko media, kun VTV:n ongelmia puidaan vasta nyt?

– Osittain mokasi. Nämä ovat olleet vuosia tiedossa, mutta niihin ei ole isommin tartuttu ennen kampaamokohua ja lentopisteitä. Ja onhan se inhimillistä. Ihmisten on helpompi ymmärtää, että on väärin, että hyvin tienaava ihminen käyttää veronmaksajien rahoja omiin menoihinsa. Se on helpompi ymmärtää kuin se, että koko VTV:n tuloksellisuustarkastustoiminta on ajettu minimiin, Roslund sanoo.

Liskin mielestä kyse ei ole epäonnistumisesta. Vasta kun poliisitutkinnat pääjohtajasta alkoivat, VTV:n sisäinen voimatasapaino muuttui niin, että virkamiehet rohkaistuivat puhumaan, myös omilla nimillään. Uutinen oli sama kuin vuonna 2017, nyt sille oli paremmat konkreettiset näytöt.

Iltalehden Jarno Liski aloitti VTV:n tutkimisen jo viime vuonna. Läpimurto tuli hänen mukaansa silloin, kun virkamiehet alkoivat kertoa viraston asioista. Jorge Gonzalez / Yle

VTV muuttui vahtikoirasta konsulttikumppaniksi

Kyse on siitä, että VTV muuttui vallan vahtikoirasta eri virastojen konsulttikumppaniksi.

– Tämä kertoo yleisemmästä muutoksesta valtionhallinnossa. Virastoissa ja ministeriöissä on otettu vaikutteita yritysmaailmasta. Niissä käytetään konsulttijargonia ja tehdään organisaatiomuutoksia ja muutetaan virastojen nimiä. Tässä ei ole sinänsä vikaa, mutta ongelma on, jos se syö virastojen ydintehtäviä, kuten VTV:n tapauksessa on käynyt. Roslund sanoo.

Liski sanoo, että parhaillaan hänkin selvittää sitä, miten VTV:ssä on tähän päädytty.

– Viitisentoista vuotta sitten oli selvää, että VTV:n asiakas oli veronmaksaja, jota edusti eduskunnan tarkastusvaliokunta. Se halusi VTV:ltä ärhäkkää, riippumatonta ja vahtikoiramaista toimintaa. Myös selkeäsanaista asioiden esiintuomista julkisuudessa, Liski sanoo.

Nyt eduskunta ei vaadi VTV:ltä tätä toimintaa, ja VTV keksi pääjohtajansa johdolla uuden asiakkaan valvontansa kohteista.

– VTV muuttui valvojasta konsultiksi, joka ei valvonut toimintaa, vaan auttoi johtoa toteuttamaan tavoitteitaan, Liski sanoo.

Suomi on maailman vähiten korruptoituneita maita, mutta hyvävelijärjestelmä on meilläkin voimissaan, Ylen toimittaja Riku Roslund arvelee. Jorge Gonzalez / Yle

Nyt virastot pitäisi ottaa syyniin

Nyt journalistien pitäisi syynätä tarkemmin muitakin virastoja.

– VTV ei valvo esimerkiksi Sitraa, Kelaa, Eduskuntaa tai Suomen Pankkia. Tilit käydään kerran vuodessa läpi. Jos miettii Suomessa laajemmin tarkastustoimintaa, esimerkiksi kunnissa tarkastuslautakunnissa on kunnanvaltuuston pamppujja. Virastojen sisäistä tarkastusta tehdään ylimmän johdon alaisuudessa. Tässä on paljon pimeitä kulmia tarkasteltavaksi, Roslund sanoo.

Iso kysymys Roslundin mukaan on se, onko valtionhallinto menossa konsulttimaiseen toimintaan? Miksi palveluita ostetaan ulkoa niin paljon, vaikkapa viestintää?

– Valtio ei ole yritys. Virastojen ei tarvitse tehdä voittoja. Niiden pitäisi keskittyä lakisääteisiin tehtäviinsä.

Esimerkkinä on juuri VTV. Sen raportit ovat muuttuneet Roslundin mukaan tyyliltään 2010-luvun alkuun verrattuna.

– VTV ei ole mikään hallinnon kehittäjä. Sen tehtävä on tarkastaa toimintaa. Kehittäminen kuuluu valtiovarainministeriölle, Roslund sanoo.

– Kaikessa valvonnassa on se dilemma, että epäkohtien esiin tuomisen ensimmäinen seuraus on luottamuksen rapautuminen. Epäkohtien esiin tuominen on ainoa tapa, jolla voidaan pitää organisaatio luottamuksen arvoisena, Liski muistuttaa.

Sama aaltoliike näkyy Liskin mukaan journalismissa.

– Aina välillä kaivataa ärhäkkää valvontaa. Välillä halutaan hoitaa asiat siististi ja etsitään ratkaisuja, Liski sanoo.

Suomi on maailman virallisesti vähiten korruptoitunut maa, mutta hyvä veli -verkostoja ja rakenteellista korruptiota on myös täällä, Roslund muistuttaa.

– Tehdään palveluksia ja katsotaan muualle, siihen pitäisi kiinnittää lisää huomiota, Roslund sanoo.