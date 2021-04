Koronatartunnat peitonneen Kiinan talous otti ison loikan – ainoana isona talousmaana

Kiinan talous kasvoi ennätysmäisen 18.3 prosenttia tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna samaan aikaan viime vuonna.

Huima kasvu selittyy osin sillä, että samaan aikaan viime vuonna Kiinan tehtaat olivat kiinni koronapandemian takia.

Maa lisäsi nyt etumatkaa muuhun maailmaan nähden ensimmäisenä koronakriisistä selviytyneenä taloutena. Kiina oli viime vuonna ainoa merkittävä talousmaa, jonka bruttokansantuote kasvoi.

Talouskasvu tammikuusta maaliskuuhun oli lähes 550 miljardia euroa. Se on noin kaksi kertaa Suomen koko vuoden bruttokansantuote.

Kun koronavirustartunnat alkoivat Kiinassa viime vuoden alussa, sen tehtaat pysähtyivät pandemian takana kuukausiksi. Kiina sai tartunnat kuriin jyrkillä yhteiskunnan sulkutoimilla.

Muualla talous ja tuotanto ovat takkuilleet pandemian levittyä ympäri maailman. Kiinan tehtaissa on taas valmistettu muun muassa suojavarusteita maailmalle.

Myös kulutus on ottanut ison loikan verrattuna viime vuoden alkuun, jolloin miljoonat joutuivat eristyksiin koteihinsa. Vähittäismyynti kasvoi yli kolmanneksen (34,2 %) verrattuna samaan aikaan viime vuoteen. Kulutus oli myös 12 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2019 alussa.

Kiinan mukaan maan talous ei ole silti palannut entiselleen pandemian jälkeen. Kasvu on myös ekonomistien mukaan hidastumassa. Kiinan viranomaiset ennustavat maan bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna kuusi prosenttia.

Yhdysvaltain talous on yhä tilastojen mukaan maailman suurin, vaikka se laskikin ennätysmäisen jyrkästi. Lasku oli pahin vuoden 1946 jälkeen. Kiinan talous on yli 13 biljoonaa euroa, kun taas Yhdysvaltain talouden koko on 17,5 biljoonaa euroa.

Kiina on kuitenkin maailman suurin autojen ja luksustuotteiden kuluttajamarkkina.

