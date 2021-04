Maahanmuutosta on tullut vakava päänsärky Joe Bidenille – lapsia täynnä olevat vastaanottokeskukset ovat siitä vain osa

Yhdysvaltain uusi presidentti Joe Biden on joutunut kovaan paineeseen maan ulkomaalaispolitiikan takia. Bidenia painostavat paitsi republikaanit, myös hänen oman demokraattipuolueensa eri siivet.

Biden on ahtaassa raossa, sillä ennen vaaleja hän antoi lupauksia siirtolaispolitiikan uudistamisesta. Lisäksi ensi vuonna järjestettävät kongressin vaalit vaikuttavat hänen tekemisiinsä jo nyt.

Sen jälkeen, kun Joe Biden nousi Yhdysvaltain presidentiksi tammikuun lopulla, Yhdysvaltain etelärajan yli on tullut poikkeuksellinen laittomien siirtolaisten virta.

Pelkästään maaliskuussa rajan yli tuli ainakin 172 000 ihmistä. Yhdysvaltain uusi johto on ilmoittanut (siirryt toiseen palveluun), että valtaosa niin perheistä kuin yksin tulleistakin palautetaan rajan taakse. Sen sijaan yksin rajan yli tulleita lapsia ei käännytetä ja jätetä heitteille, vaan heidät otetaan Yhdysvaltain viranomaisten huostaan.

Siirtolaisperheitä El Chaparralin rajanylityspaikalla Tijuanassa Meksikossa. Jebeth Terriquez / EPA

Yksinäisiä lapsia ja teini-ikäisiä tulee suuret määrät, päivittäin jopa satoja. Uutistoimisto AP:n mukaan Yhdysvaltoihin epätoivoisesti pyrkivät siirtolaisperheet lähettävät lapsiaan rajan yli, koska Yhdysvaltain siirtolaisviranomaisilla on nyt velvollisuus etsiä lasten omaiset. Tällä tavalla perheillä on suuremmat toiveet saada jäädä maahan.

Tiedotusvälineet ovat kertoneet kauhutarinoita huonokuntoisista vastaanottokeskuksista, jotka ovat täyttyneet lapsista, joista nuorimmat ovat olleet vasta 5-vuotiaita.

Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalla jumiin jääneiden siirtolaislasten määrä jälleen kasvussa – USA:n hätätilavirasto tulee apuun

Vaaliase republikaaneille

Republikaanit ovat saaneet lasten vaikeasta tilanteesta poliittisen lyömäaseen. Demokraatit ovat yrittäneet puolustautua toteamalla, että Bidenin edeltäjän, Donald Trumpin aikana lasten asema oli vielä pahempi, koska heitä erotettiin väkipakolla vanhemmistaan ja majoitettiin vankilamaisiin oloihin.

Nyt majoitusta on kohennettu, mutta suuren tulijamäärän takia riittävien tiloja löytäminen kaikille on ollut vaikeaa.

Vielä näyttävämmin republikaanit ovat tuoneet esiin suurta siirtolaisten virtaa etelärajan yli. Joukko puolueen johtohahmoja, joiden joukossa senaattorit Ted Cruz ja Lindsay Graham, on nähty konekivääreillä aseistetussa venessä (siirryt toiseen palveluun) Rio Grande -joella tarkkailemassa siirtolaisia.

Republikaanisenaattorit Ted Cruz ja Lindsey Graham Rio Grandella partioivan DPS:n (Texas Department of Public Safety) veneen kyydissä. Joe Raedle / AFP

Republikaanien mukaan Joe Bidenin ilmoitus maahanmuuttopolitiikan löyhentämisestä on selvä syy kasvaneelle siirtolaisvirralle.

Tämä saattaa pitää paikkansa, mutta demokraatit vastaavat tähän, että republikaanien näkemys siirtolaisuuteen liittyy vain turvallisuuteen, jolloin he jättävät huomiotta (siirryt toiseen palveluun) ilmiön taustalla olevan kärsimyksen ja humanitaariset seikat.

Kuinka suuri olisi pakolaiskiintiö?

Etelärajan siirtolaisongelma liittyy läheisesti Bidenin pakolaispolitiikkaan. Vaalikampanjansa aikana hän lupasi korottaa maan vuosittain vastaanottamien kiintiöpakolaisten määrää 62 500:aan. Trumpin aikana määrä oli pudotettu 15 000:een.

Biden ei kuitenkaan ole antanut asiasta presidentin määräystä, ja todellisuudessa hänen aikanaan kiintiöpakolaisia on vastaanotettu jopa hitaammin kuin Trumpin aikana. Tämän taustalla on todennäköisesti koronapandemia, koska sama on tapahtunut monessa muussakin pakolaisia vastaanottavassa maassa, kertoo YK:n pakolaisjärjestö UNHCR (siirryt toiseen palveluun).

Bidenin hallinto on syytellyt kevään aikana tullutta viisumihakemusten vuorta. Koska Bidenin on odotettu helpottavan maahantuloa, Yhdysvaltain ulkoministeriö on yhtäkkiä saanut 2,6 miljoonaa viisumihakemusta, kertoo uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun). Koronaepidemia hankaloittaa suman purkamista.

Monet demokraattisenaattorit ovat jo kärsimättömiä ja ihmettelevät, miksi Biden ei anna määräystään ja täytä selkeää vaalilupausta. Selitykseksi ei myöskään kelpaa, että Trumpin jäljiltä maan pakolaishallinto on sekaisin.

CNN: n haastattelema nimettömänä pysyttelevä republikaaninen kongressiavustaja pitää viisumisumaa "mukavana tekosyynä" olla tekemättä päätöksiä.

– Maailmassa on 26 miljoonaa pakolaista. [...] Me täällä pyöritämme peukaloitamme, koska hän [Biden] ei osaa päättää, laittaako nimeään paperiin.

Huhtikuun alussa 260 pakolaisjärjestöjen johtajaa lähetti Bidenille kirjeen (siirryt toiseen palveluun) , jossa vaaditaan pakolaiskiintiön kasvattamista.

Biden joutuu miettimään kantaansa

Biden on itse hankalassa tilanteessa, sillä hänen puolueensakaan ei ole yksimielinen, miten ulkomaalaispolitiikkaa tulisi kehittää, kertoo politiikkaa seuraava Fivethirtyeight-sivusto (siirryt toiseen palveluun).

Demokraateissa vaikuttaa maltillinen linja, joka kantaa huolta esimerkiksi halpatyövoimasta ja kannattaa jossain määrin laittomien siirtolaisten palauttamista. Toisaalta on edistyksellinen siipi, joka katsoo siirtolaisten asemaa humanitaariselta kannalta ja vastustaa palautuksia.

Guatemalalaisäiti viisivuotiaan lapsensa kanssa siirtolaiskeskuksessa Ciudad Juarezissa Chihuahuassa Meksikossa. Luis Torres / EPA

Biden painotti vaalikampanjassaan muuttavansa Trumpin ulkomaalaispolitiikan. Tämä antoi edistyksellisille syyn tukea häntä.

Toisaalta maan kasvava latinoväestö, joka suurelta osin asuu rajaosavaltioissa, on omasta taustastaan huolimatta taipuvainen kallistumaan republikaanien suuntaan suhtautumisessaan tulijoihin. Laittomat siirtolaiset aiheuttavat viranomaisia paetessaan haittaa ja uhkatilanteita.

Kongressissa demokraateilla on äärimmäisen niukka enemmistö ja maassa järjestetään jo ensi vuonna kongressivaalit. Biden joutuu harkitsemaan tekojaan tarkasti, jottei suututa kumpaakaan osaa kannattajistaan.

Biden onkin painottanut ratkaisuksi olosuhteiden parantamista siirtolaisten lähtömaissa. Varapresidentti Kamala Harris on saanut tehtäväkseen kiertää tärkeimmissä siirtolaisia lähettävissä maissa, Meksikossa, Guatemalassa, El Salvadorissa ja Hondurasissa.

Näissä maissa köyhyys on valtavaa ja niiden hallinto retuperällä. Jos näitä asioita saataisiin korjattua, myös Yhdysvaltain siirtolaistilanne helpottuisi. Tehtävä ei kuitenkaan ole helppo.

Yli 16 000 lasta majoittuu siirtolaiskeskuksissa Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla – Tänä vuonna rajalle odotetaan saapuvan yli miljoona siirtolaista

Bidenin maahanmuuttoa koskeva suunnitelma esiteltiin – avaisi 11 miljoonalle mahdollisuuden kansalaisuuteen

Lähteet: AP