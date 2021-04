Iran: Tuotamme yhdeksän grammaa rikastettua uraania tunnissa

Iran on käynnistänyt rikastetun, 60-prosenttisen uraanin tuotannon, maan atomienergiajärjestön johtaja kertoo. Hänen mukaansa rikastettua uraania tuotetaan nyt yhdeksän grammaa tunnissa.

Iran on vastikään ottanut Natanzin laitoksella uudet sentrifugit käyttöönsä. Rikastamisprosessi on ollut vastatuulessa, sillä Natanzin laitokseen on Iranin mukaan kohdistunut terroristisia hyökkäyksiä.

Iran on syyttänyt Israelia räjähdyksestä, joka tapahtui Natanzissa sunnuntaina.

Iran on vakuuttanut, että sen ydinohjelma on rauhanomainen.

Maa on korostanut, ettei se peräänny uraanin rikastamisestaan ennen kuin Yhdysvallat purkaa pakotteita. Neuvottelut Iranin ydinsopimuksen jatkosta ja Yhdysvaltojen paluusta siihen ovat käynnissä Wienissä.

Yhdysvallat irtautui Iranin ydinsopimuksesta vuonna 2018 presidentti Donald Trumpin kaudella ja määräsi maalle uusia pakotteita.

Vuonna 2015 solmitulla monenkeskisellä ydinsopimuksella Iran sitoutui rikastamaan uraania korkeintaan 3,67 prosenttiin. Vastineeksi sitoumuksistaan tuolloin Iran sai helpotuksia talouspakotteisiin.

Britannia, Ranska ja Saksa ovat ydinsopimuksen muut osapuolet ja ovat ilmaisseet syvän huolensa Iranin toiminnasta.

