Seuraa lähetystä kello 9 alkaen: Toteutuuko Vaasan haave akkutehtaasta? Kaupunki julkistaa tänään aiesopimuksen

Vaasassa on odotettu tietoa akkuteollisuuteen liittyvästä hankkeesta.

Vaasan kaupunki kertoo tänään GigaVaasa -alueen aiesopimuksesta. Sopimuksesta kerrotaan tiedotustilaisuudessa, jota voi seurata Ylen lähetyksessä tässä artikkelissa kello 9 lähtien.

Lähetyksessä ovat haastateltavina Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry, tuotantotalouden professori Pertti Helo Vaasan yliopistosta ja viestintä- ja markkinointijohtaja Kristoffer Jansson Vaasanseudun kehitys oy:stä.

Salainen aiesopimus

Julkisuuteen tihkui maaliskuussa tieto alueen salassapidettävästä aiesopimuksesta, jonka vuoksi Vaasan kaupunginhallitus järjesti ylimääräisen kokouksen 12. maaliskuuta.

Tuolloin elinkeinoministeri Mika Lintilä kommentoi, että askelmerkit hankkeessa ovat vahvana selvillä, mutta neuvottelukumppanista hän ei kertonut mitään.

Yhtä lyhytsanaisia on oltu kaupungillakin. Myöskään kaupunginjohtaja ei ole raottanut salaisuuden verhoa hankkeen ympäriltä.

Kaavoitettu alue on satoja hehtaareja. Jyrki Lyytikkä / Yle

Vaasan ja Mustasaaren yhteishanke

Akkuteollisuudelle kaavoitettu alue sijaitsee osin Vaasan ja osin Mustasaaren puolella. Laajametsän ja Granholmsbackenin alueet ovat yhdessä satoja hehtaareita.

Kunnat saivat kaavoituksen valmiiksi ja hyväksyttyä jo vuonna 2018. Silloin otsikoissa oli Teslan houkutteleminen alueelle.

Laajametsän teollisuusalue on kaavoitettu akkuteollisuudelle sopivaksi. Anna Wikman / Yle

GigaVaasaksi ristitty hanke herätti valtakunnallista huomiota ja kaupunginjohtaja Häyry sai käydä kertomassa jättisuunnitelmista monelle tiedotusvälineelle.

Tesla päätyi loppujen lopuksi vuonna 2019 perustamaan tehtaansa Berliiniin, Saksaan.

Alue on nopeasti rakennettavissa. Anna Wikman / Yle

Vaasassa oli kaupungin mukaan koko ajan käyty neuvotteluita ja keskusteluita monien eri toimijoiden kanssa, mutta päätöksiä ei tullut. Kaupungilta vakuutettiin kuitenkin monella suulla, että asia etenee.

Nyt aiesopimus on tehty, ja vihdoin voidaan myös kertoa julkisuuteen minkälasesta sopimuksesta on kyse ja keitä hankkeessa on mukana.

