Tampereen kaduilta ei ole ikinä takavarikoitu niin paljon amfetamiinia kuin koronavuonna 2020 – huumeidenkäyttäjä kertoo, mikä jää tilastoista piiloon

Huumekaupan siirtyminen verkkoon on avannut tien uusille käyttäjille, joista moni on alaikäinen.

Huumeongelma on koronavuoden aikana pahentunut Tampereella. Poliisin mukaan yhä useammat ovat löytäneet verkkoon siirtyneen huumekaupan.

– Nyt kun ollaan kotona, ihmisillä on enemmän aikaa perehtyä siihen, miten toiminta ja kauppa netissä kulkevat. Käyttö on lisääntynyt, kertoo Sisä-Suomen poliisin rikoskomisario Jari Luoto.

Poliisin kokemusten mukaan huumeidenkäyttö, huumekauppa ja niihin liittyvät rikokset ovat koronavuonna lisääntyneet. Tampereella kaduilta ei ole huumeyksikön mukaan koskaan takavarikoitu yhtä paljon amfetamiinia kuin vuonna 2020.

– Kenttävalvontaryhmän ei ole tarvinnut kuin lähteä talolta (poliisilaitos), niin muutamassa minuutissa oli jo juttu eli joku pidätettiin, Luoto kertoo.

Tämä taas johtuu siitä, että huumeidenkäytöstä ja -kaupasta on tullut viime vuosina koko ajan yleisempää ja näkyvämpää. Luoto muistuttaa, että vaikka kauppa on siirtynyt verkkoon, eivät aineet tule piuhoja pitkin.

– Kyllä se kama liikkuu kaduilla. Tällä hetkellä ihan joka paikassa.

Kaikkiaan poliisi takavarikoi vuoden 2020 aikana pelkästään Tampereen kaduilta peräti viisi kiloa amfetamiinia. Se on kokonainen kilo enemmän kuin edeltävänä vuonna. Kun kertakäyttöannos on käyttäjän toleranssista riippuen 0,025–0,15 grammaa, määrästä saa parhaimmillaan 200 000 annosta.

– Se on valtava määrä ja antaa vähän kuvaa käytön yleisyydestä, sanoo rikoskomisario Jari Luoto.

Eikä tässä ole kaikki. Poliisin tietoon tulee vain osa todellisesta tilanteesta.

– Tässäkin asiassa se menee niin, että mitä enemmän kaivetaan, sitä enemmän löydetään.

Huumeidenkäyttö siirtynyt kotibileisiin ja vuokramökeille

Huumeidenkäyttäjien kokemukset ovat jossain määrin yhteneviä poliisin ja THL:n tilastojen kanssa. Siellä nähdään tosin myös sellaista, mitä tilastoissa ei.

Hieman alle 40-vuotiaan tamperelaismiehen ensimmäiset huumekokeilut olivat yläasteen lopussa. 25-vuotiaana hän siirtyi suonensisäisiin aineisiin, joita käyttää edelleen vakituisesti.

Hänellä on pitkä kokemus kaupungin huumemaailmasta, johon koronalla on ollut selvät vaikutukset. Miehen henkilöllisyys on toimituksen tiedossa, mutta hän esiintyy jutussa nimettömänä aiheen arkaluontoisuuden vuoksi.

Korona on tuonut mukanaan ensinnäkin sen, että baarien ja klubien sulkeuduttua huumeidenkäyttö on siirtynyt yksityistiloihin.

– En varmaan koskaan ole ollut vuoden aikana yhtä monissa kotibileissä. Joskus vuokrataan myös mökki, mies kertoo.

Poliisille tämä ilmiö on tuttu. Rikoskomisario Jari Luodon mukaan taloyhtiöistä ja yksityisiltä ihmisiltä tulee liukuhihnalta valituksia huumeidenkäytöstä ja -kaupasta.

– Ihmiset alkavat nyt vuoden jälkeen olla aika kypsiä meteliin ja erityisesti kannabiksesta tuleviin hajuhaittoihin.

Verkossa huumekauppias ei kysy papereita

Tamperelaisen huumeidenkäyttäjän mukaan toinen suuri muutos on se, että käyttäjät ovat yhä nuorempia. Miehellä itsellään on huumeiden hankkimiseen vanhat vakikanavat, mutta yhä useampi hankkii aineita netistä.

– Verkossa on se ongelma, että huumeita saa sieltä kuka vaan – siis ihan lapsetkin.

Kun mies itse myi huumeita, hänellä oli periaatteena, ettei myy alaikäisille. Nyt hän on kuitenkin nähnyt katkolla jo alle 15-vuotiaita.

Korvaushoitoon hakeutuvien edustajana toimivan Juho Karjalaisen mukaan hoidoissa on Tampereella ruuhkaa. Siellä on myös alaikäisiä.

– Nyt hoitojonot ovat täällä ihan tukossa ja paljon ihmisiä on oman onnensa nojassa.

Juho Karjalainen löysi huumeiden tilalle vinyylilevyt. Hyvän levyn löytämisesestä saa mahtavan fiiliksen. Mari Lukkari / Yle

31-vuotias Juho Karjalainen on kotoisin Pietarsaaresta, mutta hän muutti Tampereelle viisi vuotta sitten päästäkseen eroon huumeista. Takana oli yläasteella alkanut sekakäyttö.

– Helpompi varmaan sanoa, mitä en käyttänyt. Ihan kaikkea paitsi suonensisäisiä meni reilu kymmenen vuotta.

Kuukauden tutkintavankeuden ja epäonnistuneiden katkaisuhoitojen myötä Karjalainen koki, ettei ollut muuta keinoa päästä irti huumeista kuin vaihtaa maisemaa.

Karjalainen on ollut tamperelaistuttuaan korvaushoidossa. Asiakasedustajana hän on nähnyt amfetamiinin suosion kasvun.

– Ymmärrän sen, sillä jos olet yksin kotona eikä ole työtä eikä voi mennä minnekään, niin onhan se tylsää. Netistä saa amfetamiinia helposti. Piriä hankkivat piristeeksi monenlaiset tyypit, yh-äideistä lähtien.

Myös tamperelainen huumeidenkäyttäjä kertoo, että amfetamiinia käyttävät monenlaiset ihmiset.

– Sanon aina, että sitä käyttävät ihan kaikenlaiset ihmiset pukumiehistä kodittomiin.

Amfetamiinin käyttö yleistynyt kaikkialla Suomessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uusin tutkimus on selvittänyt huumeidenkäyttöä, huumekauppaa ja huumeisiin liittyvää rikollisuutta Tampereella vuoden 2020 keväällä.

Selvityksessä verrataan jätevesitutkimusten ja poliisin tilastoja tor-verkon osto- ja myynti-ilmoituksiin. Tämä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun aineistot on yhdistetty samaan tutkimukseen.

– 2020 maaliskuussa spekuloitiin aika paljon sillä, että rajojen sulkeuduttua huumeiden saatavuus ja sitä myöten käyttökin vähenisivät. Näin ei sitten kuitenkaan käynyt, THL:n erikoistutkija Karoliina Karjalainen kertoo.

Huumausaineiden käyttö on pysynyt hyvin tasaisena rajoitustoimista huolimatta.

– Tavaraliikennettä ei suljettu, joten ainakin sitä kautta huumeet todennäköisesti kulkivat. Ja toisaalta kannabista ei välttämättä tarvitse tuoda ulkomailta, koska sitä kasvatetaan myös Suomessa.

Amfetamiinin käyttö on lisääntynyt Suomessa viime vuosina tasaiseen tahtiin. Kaksi kolmesta huumerattijuopumuksesta on amfetamiinipositiivisia ja Helsingissä käyttömäärät olivat kolminkertaistuneet kahdeksan viime vuoden aikana Helsingin puhdistamon alueella.

– Amfetamiinin käyttö on kasvanut ihan valtakunnallisesti. Se näkyy useimmissa kaupungeissa – olivatpa ne sitten etelässä, pohjoisessa, idässä tai lännessä, kertoo THL:n oikeuskemianyksikön päällikkö Teemu Gunnar.

Tampereen osalta jätevesitilastoissa näkyy vuosien 2019 ja 2020 maaliskuiden välillä selvä hyppäys amfetamiinin käytössä.

Taulukossa on rinnakkain huumeiden osto- ja myyntimäärät ja rikosten lukumäärät sekä jätevesistä löytyneiden huumeiden milligrammat / 1000 asukasta.

Uusia yrittäjiä ja kovempia keinoja huumekaupassa

Amfetamiinin ympärillä liikkuu valtavasti rahaa. Koronan myötä poliisi on havainnut verkon huumekaupassa myös paljon ihmisiä, joilla ei ole rikostaustaa.

– He ovat löytäneet huumekaupasta uuden ansaintakeinon, kertoo rikoskomisario Jari Luoto.

Myös amfetamiinin ostaminen on kallista. Jos käyttäjällä ei ole valmiiksi pääomaa, on edessä selvä reitti nopeaan velkaantumiseen. Korona-aikana velkoja on alettu periä. Tamperelainen huumeidenkäyttäjä on kuullut monista tapauksista Helsingissä.

– Porukka on aika paljon velkaa heille, jotka tuovat maahan, ja nyt velkoja peritään. Joiltain on mennyt käsi poikki ja he sanovat, että ovat kaatuneet.

Poliisin tietoon on tullut tapauksia myös Tampereelta. Jos rahoja ei kuulu, otteet ovat kiristyneet.

– Tietoomme tulee tietysti vain jäävuoden huippu eli ne pahimmat tapaukset, joissa pahoinpitely on tuonut paikalle ambulanssin, kertoo rikoskomisario Jari Luoto.

Markku Pitkänen / Yle

Lisäksi poliisi on seurannut aktiivisesti alaikäisten huumekauppaa verkossa.

– Nuoret ovat näppäriä koneenkäyttäjiä. Kun ei enää tarvitse hakea kaupungilta myyjää, ostaminen on helppoa, Luoto toteaa.

Rikoskomisario Luodon mukaan ongelma on myös se, että huumediilerit saavat kokemattomista alaikäisistä helposti otteen.

Viime vuosina huumeidenkäytön lisääntyminen on alkanut näkyä Tampereen katukuvassa. Vastaan tulee yhä enemmän huumeista sekaisin olevia ihmisiä. Koronavuoden todellisten vaikutusten laajuus paljastuu Luodon mukaan vasta kevään myötä.

– Tähän asti huumeidenkäyttö on tapahtunut lähinnä sisätiloissa. Nyt, kun kevät pukkaa päälle ja ilmat alkavat lämmetä, ongelma alkaa vasta näkyä.