Katso suorana kello 11:30: Suomen korkein ilmaantuvuusluku on nyt Itä-Savossa, tilanne paheni viime kolmen viikon aikana

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterissa on tällä hetkellä Suomen korkein ilmaantuvuusluku. Väestömäärään suhteutettu luku on huidellut pahimmillaan lähes parissa sadassa.

Savonlinnassa on tällä hetkellä useita aktiivisia tartuntaketjuja. Tartunnat ovat tulleet pääasiassa jatkotartuntoina esimerkiksi perheiden sisällä ja karanteenissa oleville.

Savonlinnan seudun koronatilanne paheni kolmen viime viikon aikana, ja tartuntojen ilmaantuvuusluku nousi lyhyessä ajassa nopeasti.

Itä-Savossa väestömäärään suhteutettu ilmaantuvuusluku on huidellut pahimmillaan lähes parissa sadassa. Se on tälläkin hetkellä Suomen korkein (siirryt toiseen palveluun), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissäkin on väkilukuun suhteutettuna vähemmän koronatartuntoja.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri on noin 40 000 asukkaallaan Manner-Suomen pienin sairaanhoitopiiri.

Savonlinnalaisesta työyhteisöstä liikkeelle lähteneessä tartuntaketjussa on todettu tähän mennessä yli 70 tartuntaa. Viime perjantaina varmistui, että työyhteisöön liittyvä tartuntaketju on koronaviruksen eteläafrikkalaista muunnosta.

Uusin tartuntaketju liittyy Savonlinnan taidelukioon. Ketjussa on todettu useita positiivisia testituloksia. Myös Asemantien päiväkotiin liittyvässä ketjussa on tullut useita tartuntoja.

Taidelukio ja Savonlinnan lyseon lukio siirtyivät etäopetukseen satojen altistumisten takia viime viikolla.

Koronatestejä on tehty Savonlinnan keskussairaalan infektioasemalla parin viime viikona aikana ennätysmäärä, yli tuhannen testin viikkotahdilla.

Kati Rantala haastattelee tilanteesta Sosterin johtajaylilääkäriä Jaana Luukkosta.

