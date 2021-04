Ammattimaiset rikolliset toivat Suomeen kahdeksan kiloa kokaiinia auton istuimen alle piilotettuna

Helsingin poliisilaitos epäilee noin kymmentä henkilöä törkeästä huumausainerikoksesta. Enimmäkseen Albaniasta lähtöisin olevien henkilöiden epäilleen tuoneen maahan ja levittäneen suuria määriä kokaiinia.

Poliisin epäilyn mukaan ammattimaisesti ja organisoidusti toiminut joukko toi Suomeen neljä kokaiinierää viime vuoden aikana. Yhteensä kokaiinia maahantuotiin noin kahdeksan kiloa, ja siitä takavarikoitiin esitutkinnassa noin kolme kiloa.

– Eri epäillyillä on ollut selkeät roolit maahantuonnissa, levityksessä ja rahaliikenteen järjestämisessä, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Toni Uusikivi.

Muutama epäillyistä on etsintäkuulutettu kansainvälisesti. Maahan tuodun kokaiinin arvo olisi mitattu sadoissa tuhansissa euroissa. Yksi gramma kokaiinia voi maksaa noin 50–80 euroa myyjistä riippuen.

Poliisin tutkinnassa takavarikoimaa rahaa. Helsingin poliisilaitos.

Poliisin mukaan huumausaineet piilotettiin henkilöautoihin, jotka tuotiin Suomeen autonkuljetusrekalla. Kokaiinia sisältävä henkilöauto jätettiin Malmilla kadun varteen, jossa kuorma purettiin. Huumeet oli piilotettu kuskin viereisen penkin alle.

Malmilta kokaiini jaettiin ennalta sovituille levittäjille ja myyjille.

Tapaukseen liittyy myös ammattimaisen kannabiskasvattamon ylläpito, josta on vangittu kaksi henkilöä. Poliisi löysi kasvattamon Loviisasta. Epäiltyyn törkeään huumausainerikokseen liittyen on ollut vangittuna useita henkilöitä, joista osa on vapautettu.

Tapaus on jatkumoa toiseen Helsingin poliisin ja Länsi-Uudenmaan poliisin selvittämään törkeään huumausainerikokseen, josta annettiin tuomiot helmikuussa 2021.

Uuden tapauksen syytteennoston määräpäivä on 27. huhtikuuta.