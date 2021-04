Tuulivoimatyöntekijät määrättiin pakolliseen terveystarkastukseen Etelä-Pohjanmaalla

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt pakollisen terveystarkastuksen Vestas Oy:n tuulivoimatyöntekijöille. Tarkastukset koskevat Saunamaan ja Suolakankaan työmaita Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla Etelä-Pohjanmaalla.

Määräys on voimassa tästä päivästä huhtikuun loppuun saakka ja sen tavoitteena on estää koronaviruksen leviäminen tuulivoimatyömailla.

Koronavirus on levinnyt tuulivoimatyömailla ulkomaisen henkilöstön keskuudessa. Alueelle on tullut työvoimaa muun muassa Puolasta, Slovakiasta, Unkarista ja Portugalista eli maista, joiden koronatilanne on huomattavasti Suomea pahempi. Työmailla on rikottu karanteenimääräyksiä.

Pelisäännöt erilaisia eri maissa

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä LLKY:n tartuntataudeista vastaava lääkäri Kirsti Kähärä totesi Ylen haastattelussa keskiviikkona, että suhtautuminen koronaan vaihtelee eri maissa. Yhteistyön pelisäännöt ovat erilaisia.

– Monissa Euroopan maissa koronatilanne on hyvin vaikea. Näissä maissa on jo totuttu siihen, että virus leviää vapaasti väestössä, mikä saattaa johtaa siihen, ettei karanteeniasioita oteta niin tarkasti. Meillä Suomessa taas on niin paljon voitettavaa, jotta saamme pidettyä ihmiset terveinä ja yhteiskunnan auki. Otamme ohjeet vakavasti, Kirsti Kähärä sanoi keskiviikon haastattelussa.

Aluehallintovirasto päätyi pakollisiin terveystarkastuksiin LLKY:n pyynnöstä. Paikalliset terveysviranomaiset ovat tehneet jo toista kuukautta töitä tartuntojen hillitsemiseksi.

– Tartuntatautiviranomaiset ovat arvioineet, että kyseisillä työmailla todetut koronatartunnat aiheuttavat tartuntojen leviämisen riskin, eikä tilannetta nyt käytössä olevin keinoin saada hallintaan, aluehallintovirasto kertoo tiedotteessaan.