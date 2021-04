Suomen saamelaisten nimissä markkinoitava virtuaalinen juoksutapahtuma kummastuttaa – järjestäjä pahoittelee niukkaa tiedottamista

Saamenmaalla on herännyt ihmetystä virtuaalinen juoksutapahtuma, jonka kerrotaan tapahtuvan yhdessä alkuperäiskansa saamelaisten kanssa. Tapahtumaa markkinoidaan saamenlipun värein koristelluilla mitaleilla ja t-paidoilla.

Sámi Finland Run -tapahtuman järjestäjä Virtual Runners ei ole toistaiseksi antanut lisätietoa tapahtuman taustoista. Tapahtuman sosiaalisen median alustoilla on muun muassa kyselty, miten saamelaiset ovat tapahtuman järjestämisessä mukana ja kuinka se hyödyttää Saamen kansaa.

Muun muassa Suomen saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso on kommentoinut, että tapahtuma vaikuttaa epäilyttävänä. Yle ei tavoittanut Juusoa kommentoimaan asiaa.

Saamelaisneuvoston varapuheenjohtaja Aslak Holmberg sanoo saamelaisen Ávvir-lehden uutisessa (siirryt toiseen palveluun), ettei juoksutapahtumalla ole oikeutta käyttää saamelaisten nimeä tapahtumansa yhteydessä, mikäli järjestävä taho ei tee sitä yhteistyössä saamelaisyhdistysten tai -organisaatioiden kanssa.

Holmberg painottaa, että saamelaisten itsemääräämisoikeuteen kuuluu hallita saamelaisten symboleita ja nimistöä.

– Vieraiden yhdistysten ei pitäisi käyttää nimistöjämme ja symboleitamme rahan keräämiseen, kertoo Holmberg.

Saamelaisneuvoston varapuheenjohtaja Aslak Holmberg kommentoi saamelaisen Ávvir-lehden uutisessa, ettei juoksutapahtumalla ole oikeutta käyttää saamelaisten nimeä. Linnea Rasmus / Yle

Virtual Runners: Haluamme toimia tulevaisuudessa paremmin

Virtuaalisten juoksutapahtumien järjestäjä Virtual Runners on seurannut sosiaalisessa mediassa saamaansa kritiikkiä.

Virtual Runnersin brändijohtaja Raphael Muschallan kertoo, että organisaatiolla ei ole ollut tapana julkaista kaikkea tietoa näin varhaisessa vaiheessa, vaan jakaa informaatiota vähitellen juuri ennen juoksutapahtumaa.

Muschallan pahoittelee tapahtuman herättämää epätietoisuutta.

– Tietysti olimme aluksi hieman harmissamme Facebookiin syntyneestä keskustelusta. Emme aivan ymmärtäneet, että mistä se johtuu. Hämmennyksen aiheuttaminen ei ollut tarkoituksemme. Ymmärrän kuitenkin keskustelun: emme ehkä kommunikoineet saamelaisten kanssa tarpeeksi.

Muschallan kertoo, ettei tarkoitus ole hyötyä saamelaisista vaan auttaa heitä ja nostaa esiin heidän kulttuuriaan.

Virtual Runnersin taustalla toimii tiivis juoksijayhteisö, jolle organisaation toiminta on tuttua. Siksi organisaatiolle tuli yllätyksenä, ettei se ollutkaan tunnettu Saamenmaalla.

Raphael Muschallan kertoo, että he aikovat tulevaisuudessa viestiä yhteisöjen kanssa paremmin.

– Tämä oli ensimmäinen kerta, kun tällaista keskustelua syntyi. Haluamme saada ihmiset ymmärtämään, että haluamme auttaa. Meille on tärkeää oppia ja ymmärtää, millainen kommunikaatio sopisi eri tahoille parhaiten ja haluamme tehdä tulevaisuudessa sen paremmin.

Virtual Runners on järjestänyt juoksutapahtumia jo ennen koronapandemian alkua ympäri maailmaa. Tapahtumien yhteydessä on lahjoitettu osa tuotosta myös hyväntekeväisyyteen. Aikaisemmin on tuettu muun muassa nuorten lukutaitoa, syöpäpotilaita ja leukemiahoidon edistämistä.

Saamenmaata käsittelevän juoksutapahtuman hyväntekeväisyyskohdetta ei ole kuitenkaan vielä julkistettu.

Brändijohtaja Raphael Muschallan kertoo, että he ovat ottaneet selvää millaisille saamelaistoimijoille tukea voisi antaa. Tarkoituksena on, että kohteeksi valikoituisivat lapset ja nuoret sekä mahdollisesti poronhoito.

– Toivottavasti jo ensi viikon aikana voimme antaa enemmän tietoa. Nyt tiedämme, että meidän tulee olla sensitiivisiä saamelaisia kohtaan ja kertoa enemmän itsestämme.

Lähettiläs Aline Termäs juoksee ja tuo esille saamelaiskulttuuria

Virtual Runners -organisaatio järjestää Sámi Finland Run -maratonin toukokuun lopussa. Opiskelija Aline Termäs toimii tapahtuman Suomen lähettiläänä. Tehtävä on toimia riippumattomana kasvona levittämässä juoksemisen sanomaa.

Termäs painottaa, että tapahtuman tarkoitus on hyvä. Juuri hyväntekeväisyys sai Termäksen alkamaan organisaation lähettilääksi, joka antaa kasvot omalle kansalleen Suomessa.

– Nyt kun lähdimme Saamenmaan juoksua suunnittelemaan, ensimmäinen kysymys heiltä minulle oli, että miten voimme auttaa, kertoo Termäs.

Opiskelija Aline Termäs toimii tapahtuman Suomen lähettiläänä. Alina Termäs

Juoksulähettiläs Aline Termäs kertoo, että he haluavat esitellä juoksuyhteisölleen jokaisen maailman kolkan. Tänä keväänä on edessä juoksutapahtumia muun muassa Belgiassa, Pariisissa ja Dominikaanisessa Tasavallassa. Tämän jälkeen on tarkoitus juosta virtuaalisesti Saamenmaalle ja tuoda saamelaiskulttuuria esille.

Henkilökohtaisesti Aline Termäs haluaa tuoda juoksullaan esille saamelaisten nykytilannetta. Termekselle on tärkeää näyttää maailmalle, että alkuperäiskansa saamelaiset ovat yhä olemassa ja heillä on omat oikeutensa. Hän haluaa myös tuoda esiin kiperiä maankäyttökysymyksiä ja kielenelvytystä.

– Haluan näyttää, että meillä on omat oikeutemme, joita on poljettu jo liian pitkään. Olisi tärkeää huomata se, ettei olisi oikein repiä auki maitamme kaivostoiminnan takia, vaikka siellä olisikin varoja käyttöön. Ne ovat Saamenmaan maita, sanoo Termäs.