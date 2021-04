Korona toi esiin erot oppilaiden välillä, ja niitä suitsimaan koulut voivat nyt hakea tasa-arvorahaa – opetusministeri haluaa potista toistuvan jakoerän

Koronakriisi on tuonut esiin piilevät erot oppilaiden välillä. Osa lapsista ja nuorista saa oppimiseen vahvaa tukea kotoaan. Toiset ovat olleet etäopetuksen ajan enemmän oman onnensa ja koulun tukiverkkojen varassa.

– Samanlaista jakautumista on näkyvissä oppimistuloksissa myös laajemmin. Koronakriisi on hyvä hetki havahtua siihen, että oppimisen eriarvoistumiskehitys on pysäytettävä, sanoo opetusministeri Jussi Saramo (vas).

Tavoitteena on koulutuksen tasa-arvorahan vakiinnuttaminen

Hallitus jakoi keskiviikkona koulutukseen tasa-arvorahoitusta 67,8 miljoonaa euroa rikkaiden ja köyhien alueiden eriytymisen estämiseen. Tämän panostuksen opetusministeri haluaisi vakiinnuttaa.

– Tasa-arvoisten koulutuksellisten mahdollisuuksien toteutuminen ei ole itsestäänselvyys, Saramo perustelee.

Kunnat voivat hakea koulujen tasa-arvorahaa, ja se on käytettävä haettuun kohteeseen.

– Erillisellä avustuksella voimme tukea alueita, joilla on esimerkiksi paljon työttömyyttä, asukkaiden koulutustaso on matala tai vieraskielisten osuus korkea. Nämä tekijät voivat altistaa lasten heikommille oppimistuloksille.

Koulujen väliset erot ovat Suomessa edelleen kansainvälisesti vertaillen maailman pienimpiä, mutta parhaiten ja heikoimmin pärjäävät koulut ovat etääntyneet toisistaan.

– Tasa-arvorahoituksen vakiinnuttaminen olisi tärkeä edistysaskel, joka vahvistaisi entisestään Suomen koulutusjärjestelmän kykyä taata jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuudet oppia täyden kykynsä mukaan, painottaa Saramo.

Opetusministeri haluaa paikata oppimisvajetta kehysriihessä

Etäopetus näkyy kouluissa oppimisvajeena. Opetusministeri Saramo pitää oppimisvajeen kuromista Suomen kannalta tärkeänä.

– On selvää, että koulutusinvestointeja kalliimmaksi tulisi, jos koronan aiheuttama oppimisvaje jäisi hoitamatta. Tällä on vaikutusta osaamiseen ja siten työllisyyteen ja hyvinvointiin.

Paikkomahdollisuus on kehysriihessä.

– Siksi kehysriihessä on keskeistä päättää rahoituksesta, jonka avulla lasten, nuorten ja opiskelijoiden tietoihin, taitoihin ja hyvinvointiin syntyneet aukot saadaan kurottua umpeen niin hyvin kuin mahdollista, sanoo opetusministeri.

