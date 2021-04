Herätys: Näin liikkumisrajoitusten valmistelu eteni, Eurooppa seuraa prinssi Philipin hautajaisia, viikonlopun sää aurinkoinen

Liikkumisrajoitusten valmistelu ja nopea romutus – mitä oikein tapahtui?

Hallitus valmisteli toteutumatta jääneitä liikkumisrajoituksia joulukuusta saakka. Liikkumisrajoituksia pidettiin välttämättöminä, kunnes eduskunnassa kaikki muuttui. Perkasimme läpi kuukausia kestäneen valmistelutyön ja loppusuoran nopean kaatumisen.

Ammattikouluissa pelätään, että opiskelijoiden valmistuminen viivästyy

Ammattikoululaisten valmistuminen uhkaa viivästyä nykytilanteessa. Petri Aaltonen / Yle

Ammattikouluissa tehdään nyt hartiavoimin töitä sen eteen, että opiskelijat valmistuisivat ajallaan. Osalla opinnot eivät ole edistyneet, ja toisilla on ollut vaikeuksia löytää pakollista työharjoittelupaikkaa. Ylen haastattelemat koulukuraattorit ovat huolissaan opiskelijoiden pärjäämisestä, jos opiskelu ja mielenterveyspalvelut ovat etänä.

Opetusministeri Saramo Ykkösaamun vieraana

Opetusministeri Jussi Saramo. Tiina Jutila / Yle

Satavuotias oppivelvollisuus laajenee aikana, jolloin koulukin on saanut osansa koronasta. Miten taataan laadukas opetus kasvavalle opiskelijajoukolle samaan aikaan, kun paikataan koronan synnyttävää oppimisvajetta ja oppilaiden psyykkisiä kolhuja? TV1:n Ykkösaamussa klo 10.05 on vieraana opetusministeri Jussi Saramo (vas.). Häntä haastattelee Seija Vaaherkumpu.

Englannin kuningashuone on suomalaisillekin tuttu

Prinssi Philip Trooping the Colour -seremoniassa kesäkuussa 2015. Paul Marriott / AOP

Edinburghin herttuan, prinssi Philipin hautajaiset keräävät tänään Britanniassa ja ulkomailla väkeä television ääreen. Yle näyttää hautajaiset parituntisena erikoislähetyksenä TV1:ssä kello 16.25 alkaen.

Helsingin yliopiston Euroopan historian professori Laura Kolbe arvioi, että mielenkiintoa selittää muun muassa suomalaisen kulttuurin anglosaksinen suuntautuminen. Britannian kuningasperhettä seuraava kirjailija ja kommentaattori Sarah Gristwood puolestaan katsoo, että briteille on tärkeää jatkossakin kuninkaallinen mahtipontisuus ja näyttävyys.

Italiassa keskustellaan, kenellä on oikeus olla italialainen

Sonny Olumati haki Italian kansalaisuutta ensimmäistä kertaa 18-vuotiaana. 16 vuotta myöhemmin hän ei ole vieläkään saanut sitä. Giulia Frigieri

Italiassa on satojatuhansia ihmisiä, jotka ovat syntyneet tai kasvaneet Italiassa, mutta eivät saa kansalaisuutta. Maan kansalaisuuslaki on erityisen ankara Italiassa asuvien ulkomaalaisten vanhempien lasten kohdalla. Viime vuosina lakiin on alettu vaatia helpotuksia.

Neljä Italiassa syntynyttä tai maahan lapsena muuttanutta kertoivat Ylelle Roomassa tilanteestaan.

Viikonlopun sää on lämmin ja aurinkoinen

Ilmatieteen laitos

Laaja korkeapaine on muodostunut Pohjois-Euroopan ylle ja sen myötä sää on laajalti aurinkoinen ja lämmin. Öisin on kuitenkin laajalti edelleen pakkasta. Lauantaina jo lämpötila kohoaa paikoin yli 15 asteen. Viikon lämpimin päivä on mahdollisesti sunnuntai.

