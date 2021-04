Elon Muskin SpaceX rakentaa kuumoduulin, jonka on määrä viedä nainen kuuhun ensimmäistä kertaa

Nasan tavoitteena on palata kuuhun vuonna 2024. Kuvassa taiteilijan näkemys Spacex-kuumodulista kuun pinnalla.

Nasan tavoitteena on palata kuuhun vuonna 2024. Kuvassa taiteilijan näkemys Spacex-kuumodulista kuun pinnalla. Nasa / SpaceX

Kuulento on osa Nasan Artemis-ohjelmaa, jonka tavoitteena on lopulta viedä astronautteja Marsiin.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on valinnut Elon Muskin yksityisen SpaceX-yhtiön seuraavan miehitetyn kuumoduulin valmistajaksi, Nasa kertoo tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun). Sopimuksen arvo on noin 2,9 miljardia dollaria.

Nasa valitsi joulukuussa 18 astronauttiehdokasta, joiden joukosta seuraavan miehitetyn kuulennon neljän hengen miehistö valitaan. Kaksi heistä astuu kuun pinnalle. Ainakin toinen näistä on Nasan mukaan nainen. Tavoitteena on palata kuuhun jo vuonna 2024.

– Tämän päätöksen myötä Nasa ja kumppanimme suorittavat ensimmäisen miehitetyn tehtävän kuun pinnalla tällä vuosisadalla. Samalla virasto ottaa askeleen eteenpäin tasa-arvossa ja pitkäjänteisessä avaruustutkimuksessa. Tämä askel laittaa ihmiskunnan kestävän kuututkimuksen polulle ja johdattaa meitä kohti pidemmälle aurinkokuntaamme, aina Marsiin saakka, Nasan apulaishallintojohtaja Kathy Lueders sanoo.

Kuulento on osa Nasan Artemis (siirryt toiseen palveluun)-ohjelmaa, jonka tavoitteena on lopulta viedä astronautteja Marsiin. Ensimmäisen kuussa käyvän naisen lisäksi myös ensimmäisen ei-valkoihoisen ihmisen on määrä astua kuun pinnalle.

Miljardööri Elon Muskin perustaman SpaceX:n yhteistyö Nasan kanssa on kantanut muutenkin hedelmää. Yhtiön Crew Dragon -avaruusaluksen on määrä toteuttaa toinen miehitetty lentonsa kansainväliselle avaruusasema ISS:lle ensi viikolla.

Myös toinen miljardööri, verkkokauppa Amazonin perustaja Jeff Bezos tavoitteli sopimusta kuulaskeutujasta yhdessä puolustusteollisuuden yritysten Lockheed Martinin, Northrop Grummanin ja tutkimuslaitos Draperin kanssa.

