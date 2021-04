Trumpin pääsy takaisin Facebookiin yhä epävarmaa – someyhtiön "korkein oikeus" lykkäsi päätöstä

Facebookin valvontalautakunnan oli tarkoitus päättää ensi keskiviikkoon mennessä, salliiko somejätti Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin paluun alustoilleen vai ei. Päätöstä ei synnykään alkuperäisessä aikataulussa, vaan vasta joidenkin viikkojen kuluttua.

"Facebookin korkeimmaksi oikeudeksi" tituleerattu valvontaelin ilmoitti perjantaina, että päätös Trumpin sallimisesta takaisin Facebookin ja Instagramiin syntyy myöhässä.

Syynä viivästykseen on se, että lautakunta on saanut asian tiimoilta yli 9 000 julkista lausuntoa, joita kaikkia ei ole ehditty käydä läpi.

Trump sai väliaikaisen porttikiellon Facebookiin ja Instagramiin sen jälkeen, kun hänen nähtiin yllyttäneen kannattajiaan Yhdysvaltain kongressitalon väkivaltaiseen valtaukseen 6. tammikuuta.

Lopullinen päätös siitä, miten Trumpin porttikiellon kanssa edetään, on viime vuonna perustetun Facebookin valvontalautakunnan tähän asti merkittävin, kirjoittaa BBC (siirryt toiseen palveluun).

Facebookin päätös voi myös lisätä painetta muille someyhtiöille, jotka niin ikään antoivat presidentille porttikieltoja tammikuun 6. päivän tapahtumien jälkeen.

Trumpin henkilökohtaiselle viestinnälle tärkein somekanava Twitter on asettanut entiselle presidentille pysyvän porttikiellon. Samoin on tehnyt Snapchat, kun taas Youtuben porttikielto on tällä erää väliaikainen.

Facebook on ollut keskeinen työkalu Trumpin aiemmalle kampanjoinnille. Megafonia takaisin tavoitteleva entinen presidentti on suunnitellut myös oman somealustansa perustamista.

