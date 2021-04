Miten vähävaraisen kukkaro kestää, jos korona vie viikoiksi sairaalahoitoon? Hoitomaksuihin voi hakea huojennusta, mutta tätä eivät kaikki tiedä

Sairaalassa hoidettavien koronapotilaiden määrä on pudonnut maalis–huhtikuun vaihteessa. Silti hoitoon joutuu edelleen tartunnan saaneita, ja vakavassa taudinkuvassa sairaalassaolo voi kestää viikkoja.

Yle uutisoi huhtikuun alussa 2021 esimerkiksi Rauman Lukon päävalmentaja Pekka Virrasta, joka joutui sairaalaan 48 päiväksi.

Pitkä hoitoreissu näkyy potilaiden laskuissa.

Suomessa sairaalapäivä saa maksaa enintään 48,90 euroa. Kunnat voivat halutessaan päättää pienemmästä maksusta, mutta kovempaa hintaa julkinen terveydenhuolto ei voi vaatia.

Esimerkiksi 48 sairaalapäivää tarkoittaisi enimmäismaksulla 2 347,20 euron laskua.

Vähävaraisella puolentoista kuukauden sairaalareissu suistaisi tällä hinnalla talouden helposti raiteiltaan.

Maksukatto auttaa jonkin verran

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittain maksukatto. Vuonna 2021 se on 683 euroa. Summaan tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi.

Vaikka maksukatto olisi omalla kohdalla jo täyttynyt, silti hoitopäivistä on maksettava niin sanottua ylläpitomaksua eli 22,50 hoitopäivältä. Sillä hinnalla 48 sairaalapäivää maksaisi 1 080 euroa. Edelleen paljon vähävaraiselle.

– Onko se kohtuuttoman paljon? Sen päättäminen on palvelun tarjoajan käsissä, sanoo erikoistutkija Katja Ilmarinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Suomessa on vahvana periaatteena, että varojen ja tulojen puuttuminen ja pienituloisuus eivät saa haitata hoitoon pääsyä tai hoidon saamista.

Ilmarinen neuvoo ottamaan heti yhteyttä laskuttajaan ja hakeman maksuhuojennusta, jos ei selviä hoitopäivälaskusta.

– Silloin mietitään paikallisesti, vaarantavatko nämä maksut asiakkaan toimeentulon.

Asiakasmaksulain mukaan kunnat voivat alentaa maksua tai jättää sen kokonaan perimättä, jos asiakkaalla ei ole siihen varaa.

Katja Ilmarinen kehottaa olemaan itse aktiivinen, mutta myös uskoo, että harva tietää maksuhuojennuksen hakumahdollisuudesta. Hän peräänkuuluttaa myös omaisten aktiivisuutta.

– Jos oma toimintakyky on heikentynyt, ei välttämättä ole tietoa ja voimia hakea huojennuksia. Surullista on, ettei kaikilla ole läheistä autamassa. Viime kädessä tilanne voi mennä niin huonoksi, että maksut menevät ulosottoon, toteaa Ilmarinen.

Kela: toimeentulotukipäätös noin viidessä arkipäivässä

Hoitopäivämaksuun voi myös anoa Kelalta perustoimeentulotukea.

Terveydenhuoltomenot huomioidaan toimeentulotukilain mukaan tarpeellisen suuruisina, joka lakiyksikön toimeentulotukiryhmän juristi Thea Järvenpään mukaan tarkoittaa käytännössä, että asiakasmaksut huomioidaan todellisen suuruisina.

– Oikeus perustoimeentulotukeen kannattaa selvittää, vaikka siihen ei olisi ennen sairaalalaskua ollut oikeutta.

Maksettavan toimeentulotuen määrään vaikuttavat käytettävissä olevat tulot ja varat sekä asiakkaan toimeentulotuen määrään vaikuttavat menot.

Oikeus perustoimeentulotukeen kannattaa selvittää, vaikka siihen ei olisi ennen sairaalalaskua ollut oikeutta. Thea Järvenpää

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuihin haetaan jatkuvasti perustoimeentulotukea. Koronahoidot eivät näy tilastoissa, koska Kela ei pyydä erikseen tietoa siitä, mihin sairauteen asiakas on tarvinnut hoitoa julkisessa terveydenhoidossa.

Se tiedetään, että keväällä 2020 korona-aika näkyi yleisesti perustoimeentulotuen saajien määrän nousussa. Sittemmin määrät ovat tasoittuneet suunnilleen korona-aikaa edeltävälle tasolle.

– Perustoimeentulotuen keskimääräinen käsittelyaika (tieto 14.4.2021) on 5,4 arkipäivää. Päätös on toimeentulotukilain mukaan tehtävä viimeistään seitemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta, edellyttäen ettei hakemus ole puutteellinen, Järvenpää kertoo.

Terveydenhuoltomaksuja ulosotossa yhä enemmän

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksut ovat olleet ulosottotilastoissa kasvussa jo vuosien ajan.

Asiakasmaksut ovat suoraan ulosmitattavissa ilman tuomioistuimien päätöstä.

Maaliskuun 2021 loppuun mennessä ulosottoon on tullut vireille yhteensä noin 139 000 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua. Se on 1,9 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.

Ulosottolaitoksen erityisasiantuntija Teemu Turpeinen pitää kasvua kuitenkin sen verran maltillisena, ettei sen perusteella voi vielä sanoa, että korona-ajalla olisi ollut erityinen vaikutus juuri sote-maksuihin.

Tietyissä ulosottoon tulevissa maksuissa on tapahtunut jopa laskua. Esimerkiksi terveyskeskusmaksujen kohdalla lasku on lähes 14 prosenttia. Lasten päivähoitomaksujen ulosotossa vähennystä on prosentin verran.

Perintämenettelyssä on tiettyjä helpotuksia eli esimerkiksi vapaakuukaudet ja perittävän määrän alentaminen palkan tai eläkkeen ulosmittauksessa.

– Ulosotto panee täytäntöön sen, mikä meille lähetetään, eikä ulosotto voi itse päättää maksuvelvollisuudesta. Se päätetään tässä [sairaanhoitomaksussa] maksuunpanossa. Sitä ei ulosottomies voi kumota, toteaa Turpeinen.

