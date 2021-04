Suomen Ilmailuopisto hamuaa Pori–Helsinki -lentoja – Toimitusjohtaja: "Olisi fiksua katsoa, millaista yhteistyötä voimme tehdä Porin kanssa"

Tällä hetkellä Pori–Helsinki -lentoja lentää unkarilainen Budapest Aircraft Services Private Limited Company (BASe Airlines Ltd.).

Suomen Ilmailuopisto on kiinnostunut ottamaan Pori–Helsinki -lennot hoitaakseen Porin nykyisen sopimuksen päätyttyä eli vuonna 2022.

Ilmailuopiston toimitusjohtaja Juha Siivonen sanoo, että toistaiseksi voidaan puhua vasta ideasta.

– Varsinaista konkreettista suunnitelmaa ei vielä ole. Olemme ihan alussa vasta. Ilmailuopiston hallituksenkin pitää ensin sanoa, onko halua tällaiseen.

Siivosen mukaan Ilmailuopistolla olisi nyt hyvät resurssit reittilentojen hoitamiseen. Reittilentojen hoitamiseen vaadittava lentotoiminta lupa opistolla on ollut nyt noin vuoden.

– Lentämisen hoitaisivat meidän lennonopettajamme. Mutta missään nimessä koulutuslentoja ei sotkettaisi reittilentoihin, vaan koulutukset tapahtuvat ehdottomasti erikseen, Siivonen painottaa.

Kaksi syytä

Suomen Ilmailuopiston suunnitelmiin on oikeastaan kaksi syytä, Juha Siivonen sanoo.

– Ensinnäkin Porissa on hyvät tilat ja puitteet joten olisi hyvä, että säännöllinen toiminta jatkuisi tulevaisuudessakin. Toiseksi, Ilmailuopiston oppilasmäärät näyttävät putoavan alaspäin, joten tällä mahdollisella reittilentotoiminnalla taattaisiin ammattitaitoisille lennonopettajillemme töitä.

Oikeastaan syitä on vielä kolmas: raha.

Tällä hetkellä Suomen Ilmailuopisto maksaa Finavialle käyttömaksuja niistä päivistä tai ajoista, kun kentällä ei ole reittiliikennetoimintaa.

– Se tietää päivittäin nelinumeroisia summia. Vuositasolla voidaan puhua sadoista tuhansista euroista, Siivonen sanoo.

Porin kaupunki mukaan?

Lentotoiminnan pyörittäminen ensi vuodesta lähtien on tällä hetkellä vielä idean tasolla.

Juha Siivonen silti toivoo, että neuvottelupöytään saataisiin myös Porin kaupungin edustajia.

– Porissa on se erityislaatuinen tilanne, että kaupunki omistaa lentoaseman maat. Ainakin selvitysmielessä olisi fiksua katsoa, minkälaista yhteistyötä mahdollisesti voimme tehdä Porin kanssa.

Miljoonia euroja unkarilaisyrityksen taskuun

Lentoliikenne alkoi Porista uudelleen elokuussa 2019 noin vuoden tauon jälkeen unkarilaisen BASe Airlinesin operoimana.

Aiemmin lentoja liikennöi ruotsalainen Nextjet, joka hakeutui konkurssiin toukokuussa 2018.

Porin kaupunki tukee lentoja vuosittain 3,4 miljoonalla eurolla. Päätös tehtiin kaupunginvaltuustossa suljetuin ovin, eikä sopimusta ole luovutettu tiedotusvälineille. Yle ja Satakunnan Kansa ovat valittaneet asiasta hallinto-oikeuteen.

Jos 3,4 miljoonaa euroa jaetaan tasan kuukausille, yhtä kuukautta kohti tulee 283 333 euroa. Koronan takia matkustajamäärät ovat olleet häviävän pieniä – lennolla on saattanut olla vain kolme matkustajaa.

Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen. Jenni Joensuu / Yle

Tukisumma on laskennallinen eikä tuen perusteita voida tarkemmin arvioida, koska kaupunki on kieltäytynyt antamasta tietoja. Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen on kuvannut tukimallia monimutkaiseksi.

Kaupunginjohtaja Luukkosen mukaan lennoista tehdyn sopimuksen purkamista ei edes harkita. Porin kaupungin tekemä sopimus lentoyhtiön kanssa on salainen, joten tiedossa ei ole, paljonko sopimuksen rikkominen maksaisi kaupungille. Kaupunginjohtaja ei ole kysyttäessä kertonut rahasummaa.

